Thư viện có cả ngàn đầu sách với đủ thể loại, trong đó nhiều nhất vẫn là sách về pháp luật và những đầu sách viết về cách hướng thiện. Những bạn đọc đặc biệt” ngồi ngay ngắn chăm chú lật từng trang sách, nuốt từng dòng chữ, ánh mắt như khai phá được những điều mới mẻ.

"Tủ sách hướng thiện" nơi tìm được lẽ sống cho các phạm nhân.

Thư viện với hàng ngàn đầu sách, đủ thể loại để các phạm nhân tìm đọc.

Những tủ sách trong thư viện được xây dựng với nhiều đầu sách phong phú, từ pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục đạo đức đến các tác phẩm văn học, truyện ngắn, hồi ký và sách hướng nghiệp. Mỗi cuốn sách không chỉ là những trang giấy in chữ mà còn là lời nhắn nhủ, là chiếc cầu nối giúp người đọc nhìn lại quá khứ, định hướng tương lai và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn.

Sau những giờ học tập, lao động các phạm nhân lại tìm đến thư viện tìm mượn sách về trại đọc.

Những kiến thức về pháp luật được các phạm nhân cập nhật.

Kiến thức về pháp luật cũng được các phạm nhân tiếp thu một cách chăm chú bởi đối với họ những kiến thức này vô cùng bổ ích trong quá trình hoàn lương, để khi họ được tái hòa nhập cộng đồng sẽ là nền tảng để họ không tái phạm.

Phạm nhân Phạm Ngọc Thiết (quê Nam Định) thụ án 28 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã chấp hành án được 11 năm tâm sự: “Sau những giờ học tập, lao động tôi được tìm đến thư viện mượn những cuốn sách liên quan đến pháp luật, đời sống và hướng thiện để tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, để khi được tái hòa nhập cộng đồng, những kiến thức ấy giúp tôi tránh xa những hành vi phạm pháp, biết luật để sống tốt hơn với tương lai phía trước”.

Nhiều phạm nhân mượn sách từ thư viện về trại để đọc.

Những kiến thức bổ ích từ sách là hành trang để phạm nhân không vướng vào các cạm bẫy khi tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Mười, Phó Giám thị Trại giam Cây Cầy cho biết, thư viện Trại giam Cây Cầy phối hợp với thư viện tỉnh Tây Ninh thu thập hàng ngàn đầu sách và định kỳ 6 tháng luân chuyển một lần. Đồng thời trại giam còn tiếp nhận hơn 4.000 đầu sách từ các hội từ thiện trao tặng bổ sung vào thư viện.

Trại giam Cây Cầy đón các đầu sách từ Cục Công tác chính trị, Bộ Công an trao tặng.

Phạm nhân ngoài việc đọc sách còn được trại tổ chức các cuộc thi như thi đọc sách, viết và thuyết trình cảm nhận về sách, viết thư gởi lời xin lỗi đến người thân, người bị hại do hành vi phạm tội của mình gây ra. Các hoạt động trên đã tạo ra môi trường giáo dục cải tạo nhân văn, lành mạnh trong trại giam, giảm bớt mặc cảm, định hướng tư duy tích cực và tìm kiếm các kiến thức về nghề nghiệp ngay trong quá trình chấp hành án, chuẩn bị tốt nhất cho lộ trình tái hòa nhập cộng đồng sau này. Thông qua đọc sách còn lan tỏa các giá trị đạo đức, lòng nhân ái và khẳng định vai trò then chốt của tri thức trong việc thay đổi hành vi, cảm hóa tâm hồn con người.

Không khí Trại giam Cây Cầy hôm nay hàng ngàn phạm nhân được khuấy động bằng chương trình giao lưu văn nghệ, trong đó có các tiết mục “cây nhà lá vườn” do các phạm nhân tự thể hiện. Bài hát “mẹ yêu” được các phạm nhân trên sân khấu cất lên khiến hàng trăm phạm nhân dưới sân khấu rơm rớm nước mắt. Các ca sĩ còn dành những lời động viên dành cho các phạm nhân, mong các phạm nhân cải tạo tốt để sớm về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Chương trình giao lưu văn nghệ được sự hưởng ứng của các phạm nhân.

“Tủ sách hướng thiện” đang dần trở thành cầu nối đẩy tinh thần của các phạm nhân lên cao, phấn đấu, học tập, rèn luyện với mong muốn duy nhất trở về với đời thường và được chấp nhận.