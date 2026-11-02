Tủ sách của nhà vô địch U.S. Senior Open 2026

Ở tuổi ngoài 50, Pádraig Harrington (sinh năm 1971) vẫn duy trì phong độ tại các giải golf dành cho vận động viên kỳ cựu. Tháng 7, golfer người Ireland bảo vệ thành công chức vô địch U.S. Senior Open, qua đó trở thành người thứ hai trong lịch sử ba lần đăng quang tại giải đấu này, sau các chiến thắng năm 2022 và 2025. Theo PGA Tour, đây cũng là danh hiệu thứ 12 của ông trên PGA Tour Champions, hệ thống giải dành cho golfer từ 50 tuổi. Bên cạnh việc luyện tập, Harrington dành nhiều năm đọc sách và nghiên cứu tâm lý thi đấu. Ông đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm giúp cải thiện sự tự tin, kiểm soát cảm xúc và vượt qua áp lực trên sân golf. Dưới đây là 4 cuốn sách mang đến những bài học hữu ích cho tay golf. Ảnh: USGA Museum.

Being Happy! (Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi) của Andrew Matthews, tác giả sách phát triển bản thân người Australia, là một trong những cuốn sách yêu thích của Pádraig Harrington. Tác phẩm khai thác cách con người nhìn nhận bản thân, đối diện khó khăn và xây dựng thái độ tích cực trong cuộc sống. Với một golfer thường xuyên chịu áp lực thành tích như Harrington, những chủ đề này cũng gần gũi với việc giữ tinh thần ổn định sau các vòng đấu không như kỳ vọng. Ảnh: NXB Trẻ.

Theo nhà xuất bản Mỹ Simon & Schuster, Golf Is Not a Game of Perfect (tạm dịch: Golf không phải trò chơi của sự hoàn hảo) của Bob Rotella tập trung vào vai trò của sự tự tin và tư duy tích cực trong golf. Qua những câu chuyện về các golfer chuyên nghiệp, tác giả khuyến khích người chơi tập trung vào từng cú đánh, chấp nhận sai lầm và giữ tinh thần ổn định trước áp lực. Năm 1997, Harrington ấn tượng với tác phẩm đến mức tìm đến bang Virginia (Mỹ) để gặp Rotella. Sau cuộc gặp, Harrington tiếp tục làm việc với Rotella và áp dụng những lời khuyên của chuyên gia này để cải thiện tâm lý thi đấu. Ảnh: Simon & Schuster Australia.

The Chimp Paradox (tạm dịch: Nghịch lý con tinh tinh) của Steve Peters, bác sĩ tâm thần người Anh, giải thích cách cảm xúc có thể chi phối suy nghĩ và hành vi con người. Theo tập đoàn xuất bản Penguin Random House, cuốn sách hướng dẫn độc giả nhận diện những phản ứng cảm xúc, kiểm soát suy nghĩ tiêu cực và cải thiện khả năng đưa ra quyết định. Ban đầu, Harrington cho rằng nội dung sách không phù hợp với mình vì ông hiếm khi nổi nóng trên sân. Tuy nhiên, qua quá trình trao đổi với Peters, golfer nhận ra bản thân thường phân tích quá mức và liên tục tìm lỗi trong từng cú đánh, ngay cả khi đạt kết quả tốt. Ảnh: The Nile.

Một cuốn sách khác từng giúp Harrington cải thiện tâm lý thi đấu là The Pressure Principle: Handle Stress, Harness Energy, and Perform When It Counts (tạm dịch: Nguyên tắc áp lực: Kiểm soát căng thẳng, khai thác năng lượng và thể hiện tốt vào thời điểm quyết định) của Dave Alred, chuyên gia huấn luyện hiệu suất người Anh. Theo Penguin, tác phẩm hướng dẫn cách kiểm soát căng thẳng, điều chỉnh suy nghĩ và duy trì sự tự tin trong những tình huống áp lực cao. Harrington đọc cuốn sách trong tuần tham dự Portugal Masters 2016. Ông cho biết những bài học về cách tự động viên bản thân và điều chỉnh tư thế trên sân đã giúp ích đáng kể trong tuần ông giành chức vô địch. Ảnh: Penguin.