Từ rượu vang, bóng bàn đến pickleball Mỹ - Trung

Hơn nửa thế kỷ sau "ngoại giao bóng bàn", Trung Quốc và Mỹ tiếp tục tìm những cách thức mới để duy trì và thúc đẩy quan hệ song phương.

Ly rượu hòa bình và dấu ấn lịch sử tại Nhà Trắng

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Đông, nhiều chi tiết trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước mang đậm tính biểu tượng.

Màn nâng ly mở đầu bằng loại rượu vang sủi bọt Schramsberg Blanc de Noirs - chi tiết gợi nhớ đến "Lời chúc mừng hòa bình" mang tính lịch sử năm 1972 giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai.

Văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết loại rượu vang sủi bọt của Mỹ xuất hiện tại cuộc gặp lịch sử năm đó tiếp tục được phục vụ trong các sự kiện ngoại giao chính thức hiện nay.

Không gian quốc yến tại Nhà Trắng sử dụng sắc đỏ mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump nhắc lại các mốc lịch sử trong quan hệ song phương, điểm lại mốc thời gian phái đoàn ngoại giao chính thức đầu tiên của Trung Quốc đến Mỹ từ 158 năm trước. Đáp lời, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh mối liên kết bền chặt được hai nước xây dựng qua nhiều năm, theo SCMP.

Dấu ấn "ngoại giao Đệ nhất phu nhân"

Bên cạnh sự tương tác giữa hai nhà lãnh đạo, sự đồng hành của hai vị đệ nhất phu nhân cũng tạo nên sức hút đặc biệt cho chuyến thăm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 26/9 cho biết các hoạt động giao lưu văn hóa giữa bà Bành Lệ Viên và bà Melania Trump đã "kéo khoảng cách giữa tâm hồn nhân dân hai nước lại gần nhau hơn".

"Ngoại giao đệ nhất phu nhân nồng ấm và thân thiện đã tiếp thêm sức mạnh mềm mại hơn cho chuyến thăm", ông Vương Nghị nhận định.

Hai đệ nhất phu nhân nghe các em học sinh Trường Hoa ngữ Hope biểu diễn các ca khúc dân gian Trung Quốc trong chuyến tham quan bảo tàng ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Theo chuyên gia quan hệ Mỹ - Trung Tôn Thành Hạo, sự tương tác trực tiếp giữa hai vị phu nhân thể hiện "góc nhìn tự nhiên và thân thiện hơn trong quan hệ song phương", đồng thời phát đi "tín hiệu rằng cả hai bên đều sẵn sàng hiểu rõ hơn về nhau".

Bầu không khí đó được thể hiện rõ nét tại Căn cứ Không quân Andrews hôm 23/9. Sau khi bước xuống máy bay cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Bành trò chuyện ngắn với Đệ nhất phu nhân Mỹ mà không cần phiên dịch khi hai người bước đi trên thảm đỏ.

Sau đó, bà Bành dường như đã nói "tuyệt vời" khi quân nhạc cử quốc thiều Mỹ và Trung Quốc. Cả hai khoảnh khắc đều trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội về khả năng tiếng Anh của bà.

Bóng bàn đến pickleball

Song song với các hoạt động cấp cao, Bắc Kinh cũng chú trọng thúc đẩy kênh giao lưu thế hệ trẻ. Trước chuyến thăm, ông Tập đã gửi thư hồi đáp sinh viên đến từ 10 trường đại học Mỹ, trong đó có Harvard, kêu gọi giới trẻ hai nước tiếp tục đóng vai trò cầu nối hợp tác song phương.

Vận động viên người Mỹ Judy Bochenski (phải) thi đấu với một thành viên của đội bóng bàn Trung Quốc đến thăm, tại Cobo Hall, Detroit (Mỹ) năm 1972. Ảnh: SCMP.

Nếu bóng bàn từng mở ra bước ngoặt ngoại giao lịch sử, Bắc Kinh hiện tìm kiếm những hình thức giao lưu mới phù hợp với thời đại.

Trong hai năm qua, thanh niên hai nước nhiều lần tổ chức các hoạt động giao lưu pickleball. Tại sự kiện hồi tháng 5, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong kêu gọi mọi người tham gia phát huy tinh thần "ngoại giao bóng bàn" thông qua môn thể thao này, dùng nhiệt huyết tuổi trẻ để viết nên những câu chuyện mới về tình hữu nghị Trung - Mỹ.

Bên cạnh thể thao, giáo dục tiếp tục là trụ cột được đẩy mạnh. Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm 24/9, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ tham gia các chương trình giao lưu, học tập trong 5 năm.

Đây là bước tiếp nối sáng kiến năm 2023 với mục tiêu đưa 50.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc - mục tiêu mà Bắc Kinh thông báo đã hoàn thành sớm 2,5 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, một số sáng kiến ngoại giao nhân dân khác cũng được thúc đẩy, như chương trình “Kết nối Kuliang” - dự án giao lưu văn hóa dựa trên mối liên hệ lịch sử giữa cộng đồng tại khu nghỉ dưỡng trên núi ở tỉnh Phúc Kiến và các gia đình Mỹ từng sinh sống, làm việc tại đây từ cuối thế kỷ 19.

Những tiếp xúc tưởng chừng nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy đang tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa giữ cho kết nối giữa hai cường quốc không bị gián đoạn.