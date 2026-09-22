Từ ruộng đồng đến thương mại điện tử, nông sản Cao Bằng viết câu chuyện mới trên môi trường số

Trước đây, để bán được nông sản, người dân chủ yếu mang sản phẩm ra chợ, bán cho người quen hoặc thông qua các kênh tiêu thụ truyền thống. Với những hộ sản xuất nhỏ, việc tìm kiếm khách hàng ngoài địa bàn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một vụ rau, mẻ bánh, chai mật ong hay những sản phẩm do chính người dân làm ra nếu không tìm được đầu ra phù hợp có thể phải phụ thuộc nhiều vào thị trường tại chỗ.

Sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội đang mở thêm một cách tiếp cận khác. Thay vì chờ khách hàng tìm đến, người bán có thể chủ động giới thiệu sản phẩm thông qua hình ảnh, video và livestream; trực tiếp trao đổi, tư vấn và kết nối với người mua.

Chương trình livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản tại tổ dân phố Đức Chính, phường Nùng Trí Cao.

Tại phường Nùng Trí Cao, cách làm này đang được Hội Nông dân phường triển khai thông qua “Chương trình livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản luân phiên tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Nùng Trí Cao”. Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở việc đưa nông sản lên mạng xã hội. Hội Nông dân phường trực tiếp chuẩn bị thiết bị, nội dung, tổ chức các phiên livestream ban đầu và hướng dẫn hội viên từng thao tác. Từ cách cầm điện thoại, giới thiệu sản phẩm, trao đổi với người xem đến cách kết nối khách hàng, mỗi phiên livestream được xem như một buổi thực hành để người dân làm quen với phương thức bán hàng mới.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ các loại gạo do người dân Tổ dân phố Đức Chính sản xuất, mật ong Hoàng Hồng, bánh gai, bánh khảo, bánh dợm, bánh chưng, rượu truyền thống đến mía sọc Hawai, mía ép, bỏng ngô, bỏng ngũ cốc, ngó sen, hoa sen, cá rô, khoai sọ, trứng vịt cùng nhiều loại rau, củ, quả. Đây đều là những sản phẩm gắn với đời sống sản xuất của người dân. Khi được giới thiệu trên môi trường số, sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận với những khách hàng ở ngoài phạm vi chợ truyền thống.

Với người đã quen sử dụng mạng xã hội, những thao tác này có thể không quá phức tạp. Nhưng với nhiều hội viên nông dân, việc trực tiếp xuất hiện trước máy quay, giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng lại là một kỹ năng hoàn toàn mới. Lần đầu tiên tham gia buổi livestream bán hàng, bà Triệu Thị Liễu, Tổ dân phố Đức Chính, chia sẻ: Tôi là nông dân, trước đây làm ra sản phẩm, tôi phải mang đi khắp các chợ bán. Nhưng bây giờ, qua livestream có khách đặt mua, chúng tôi ship đến tận nơi; có khách đến tận nhà mua hàng. Tôi mong muốn livestream sẽ thu hút được nhiều người biết đến và sẽ bán được nhiều hàng hơn để tăng thu nhập.

Có thể thấy, phía sau một phiên livestream không chỉ là câu chuyện bán được bao nhiêu sản phẩm. Đó còn là cách người sản xuất tự giới thiệu những gì mình làm ra, kể câu chuyện về sản phẩm và trực tiếp xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bà Ngô Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao, cho biết: Chúng tôi triển khai chương trình với mong muốn đưa nông sản của từng tổ dân phố đến với người tiêu dùng; đồng thời giúp hội viên mạnh dạn trong việc tiếp cận, làm chủ công nghệ số. Qua livestream, mọi người được trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng, từng bước làm quen với việc bán hàng trực tuyến qua nền tảng Facebook và bán hàng trên môi trường số. Quan trọng hơn, mỗi hội viên có thêm một kỹ năng tự quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của mình.

Đáng chú ý, mục tiêu của chương trình livestream không phải để làm thay người dân. Các phiên đầu được tổ chức như những phiên làm mẫu, qua đó hội viên quan sát, thực hành và từng bước tự thực hiện. Khi đã biết cách dựng điện thoại, nói trước camera, giới thiệu sản phẩm, trả lời bình luận, tiếp nhận thông tin khách hàng và phối hợp giao hàng, người dân có thể chủ động sử dụng kỹ năng đó livestream giới thiệu sản phẩm của chính mình.

Chị Vũ Thị Lan Hương xây dựng nội dung, duy trì tương tác và giữ uy tín với khách hàng.

Tuy nhiên, bán hàng trực tuyến không chỉ đơn giản là đưa sản phẩm lên mạng và chờ khách đặt mua. Thực tế tại tỉnh cho thấy, những người bán hàng trực tuyến lâu năm phải từng bước học cách vận hành từng nền tảng, xây dựng nội dung, duy trì tương tác và giữ uy tín với khách hàng.

Tại phường Thục Phán, chị Vũ Thị Lan Hương đã bán nông sản qua mạng xã hội từ năm 2014; hiện kênh TikTok có hơn 1.000 người theo dõi, giới thiệu hơn 30 mặt hàng nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP và duy trì khoảng 3 buổi livestream mỗi tuần. Chị Hương cho biết: Việc chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản là một quá trình lâu dài. Người bán không chỉ cần biết livestream mà còn phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, thông tin giới thiệu, nguồn gốc, bao bì, đóng gói, vận chuyển và trách nhiệm với khách hàng. Đặc biệt, môi trường số đòi hỏi người bán xây dựng uy tín bằng chính chất lượng sản phẩm và thông tin trung thực. Một sản phẩm được giới thiệu hấp dẫn nhưng chất lượng không tương xứng sẽ khó tạo được niềm tin lâu dài.

Từ một chiếc điện thoại, những sản phẩm vốn chỉ được biết đến trong phạm vi một tổ dân phố có thể được giới thiệu tới nhiều người hơn. Từ một phiên livestream làm mẫu, người dân có thêm cơ hội học một kỹ năng mới. Và từ việc bán một vài đơn hàng, điều có ý nghĩa lâu dài hơn là hình thành thói quen chủ động sử dụng công nghệ để quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Việc đưa nông sản lên môi trường số vì thế không chỉ là đưa sản phẩm lên một nền tảng mới. Đó còn là quá trình người nông dân học cách tự giới thiệu mình, tự kết nối với thị trường và từng bước làm chủ công nghệ số.