Từ Routes World 2026, sân bay Gia Bình mở rộng cơ hội vươn ra toàn cầu

Đại diện sân bay Gia Bình tham gia phiên thảo luận về xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hãng hàng không, sân bay và điểm đến

Tìm cơ hội hợp tác ngay từ giai đoạn phát triển

Trong khuôn khổ Routes World 2026, Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến làm việc với các hãng hàng không đến từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông. Sân bay cũng xúc tiến trao đổi với các cảng hàng không và đối tác phát triển du lịch điểm đến.

Các cuộc gặp tập trung giới thiệu định hướng phát triển dự án, tìm hiểu ưu tiên của từng nhóm hãng hàng không và nhận diện cơ hội hợp tác về mạng đường bay, kết nối hành khách, vận tải hàng hóa.

Việc tham gia các cuộc đối thoại chuyên ngành tại Routes World nhằm giúp sân bay Gia Bình tiếp cận thị trường hàng không quốc tế ngay từ giai đoạn phát triển. Qua đó, dự án từng bước xây dựng quan hệ với các hãng bay, đối tác chiến lược và tìm kiếm cơ hội tham gia vào quá trình hình thành mạng lưới kết nối hàng không trong tương lai.

Bên cạnh các cuộc gặp song phương, đại diện sân bay Gia Bình dự kiến tham gia phiên thảo luận "Securing Routes: How to Build Strong Partnerships Between Airlines, Airports, and Destinations". Nội dung phiên thảo luận tập trung vào cách xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hãng hàng không, sân bay và điểm đến.

Thông qua các hoạt động này, Gia Bình hướng tới mở rộng đối thoại với các đối tác trong ngành, đồng thời tìm hiểu nhu cầu và định hướng khai thác của từng nhóm hãng hàng không.

Tham gia Routes World 2026 tại Đức từ ngày 21 đến 23/10, Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến tổ chức hơn 30 cuộc gặp với các hãng bay và đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển mạng đường bay trong tương lai

Dư địa thị trường và định hướng phát triển mạng bay

Theo phân tích của dự án, hơn 30% nhu cầu quốc tế tiềm năng tại miền Bắc, tương đương khoảng 4-5 triệu lượt khách mỗi năm, hiện chưa được phục vụ bằng đường bay thẳng.

Cùng với đó, sân bay Gia Bình nằm tại trung tâm tam giác tăng trưởng Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng, gắn với các cụm sản xuất công nghệ cao và dòng vốn đầu tư quốc tế. Trong bán kính khoảng ba giờ bay, sân bay có khả năng tiếp cận thị trường khoảng 1,3 tỷ người.

Trên cơ sở đó, sân bay quốc tế Gia Bình hướng tới mô hình phát triển mạng bay kết hợp nhiều nhóm đường bay. Trong đó, các đường bay nội địa tạo nguồn khách đầu vào, mạng bay khu vực bổ trợ luồng khách kết nối, còn các đường bay đường dài từng bước hình thành năng lực trung chuyển quốc tế.

Về khai thác, sân bay đặt mục tiêu thời gian nối chuyến tối thiểu không quá 60 phút, so với khoảng 90 phút tại Nội Bài. Thời gian quay đầu tàu bay thân hẹp được đặt mục tiêu khoảng 40 phút.

Đây là những mục tiêu thuộc mô hình khai thác dự kiến của dự án. Theo định hướng được giới thiệu, dữ liệu và công nghệ sẽ được tính đến ngay từ giai đoạn phát triển sân bay.

Gia Bình cũng định hướng làm việc với các hãng hàng không từ sớm thông qua trao đổi dữ liệu thị trường, quy hoạch mạng bay và kế hoạch khai thác. Việc tiếp cận sớm nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và đặc điểm hoạt động của từng nhóm đối tác.

Đối với các hãng khai thác đường dài và hãng hàng không dịch vụ đầy đủ, dự án đang nghiên cứu chương trình hợp tác dành cho các hãng tiên phong, bao gồm những cơ chế hỗ trợ vượt trội.

Trong khi đó, với các hãng hàng không giá rẻ, trọng tâm hợp tác là hiệu quả quay đầu tàu bay và chi phí vận hành cạnh tranh. Đối với các đơn vị vận tải hàng hóa và logistics, định hướng hợp tác tập trung vào hạ tầng hàng hóa chuyên biệt và khả năng kết nối với các cụm sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao tại miền Bắc.

Hướng tới cửa ngõ hàng không quốc tế của miền Bắc

Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của miền Bắc Việt Nam, đóng vai trò trung chuyển hành khách, hàng hóa và phát triển các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay phục vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với định hướng này, Gia Bình hướng tới mở rộng năng lực kết nối hàng không quốc tế, tạo thêm cơ hội hợp tác cho các hãng hàng không, doanh nghiệp logistics và đối tác thương mại. Dự án đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy giao thương và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Định hướng phát triển của sân bay không chỉ dừng ở việc hình thành một sân bay mới mà còn gắn với mô hình Trung tâm Kinh tế Hàng không Thế hệ mới 2.0. Mô hình này hướng tới việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa, mở rộng cơ hội phát triển thương mại và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng trong một đô thị kết nối hiện đại.

Theo định hướng được giới thiệu, thông điệp "Nâng tầm mọi hành trình" thể hiện cách sân bay Gia Bình nhìn nhận giá trị của mỗi kết nối. Đó là mở rộng cơ hội cho hành khách, doanh nghiệp, logistics và thương mại, đồng thời hướng tới đóng góp cho tăng trưởng quốc gia và vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không toàn cầu.

Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình được phát triển bởi Công ty cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure - MAI), thành viên Masterise Group. Với định hướng kết hợp năng lực phát triển hạ tầng hàng không, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ, MAI cùng các đối tác hướng tới phát triển sân bay Gia Bình theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời góp phần hình thành động lực tăng trưởng mới cho miền Bắc Việt Nam.

Tại Routes World 2026, Gia Bình dự kiến giới thiệu định hướng phát triển dự án và tìm kiếm cơ hội để các hãng hàng không, đối tác quốc tế tham gia từ sớm vào quá trình phát triển mạng bay. Qua đó, sân bay hướng tới mở rộng năng lực kết nối và từng bước hình thành cửa ngõ hàng không quốc tế của Vùng Thủ đô và miền Bắc Việt Nam.