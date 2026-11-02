Từ 'radar dư luận' đến niềm tin của nhân dân

Đảng ủy xã Xuân Phú tổ chức ra mắt mô hình “Radar dư luận - Lan tỏa niềm tin trên không gian số” ngày 30/9/2026. Ảnh: XUÂN PHÚ

Trong đời sống hằng ngày, người dân thường quan tâm những thông tin về lịch họp thôn, thu gom rác thải, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự, hay những thay đổi liên quan đến thủ tục hành chính. Khi thông tin được cung cấp kịp thời, rõ ràng, người dân có điều kiện chủ động giải quyết công việc và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, thông tin chính thống không phải lúc nào cũng đến được với người dân đúng thời điểm. Cùng một vấn đề, nhiều nguồn tin khác nhau, thậm chí chưa được kiểm chứng, có thể xuất hiện và lan truyền nhanh chóng. Thực tế này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, không chỉ đưa thông tin đến người dân mà còn chủ động nắm bắt những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Kênh thông tin gần dân

Ngày 30/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Phú phát động mô hình “Radar dư luận - Lan tỏa niềm tin trên không gian số”, hướng tới xây dựng mạng lưới trang thông tin cộng đồng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Theo đó, thay vì tập trung thông tin tại một đầu mối cấp xã, mô hình phát huy vai trò của từng chi bộ trong xây dựng mạng lưới thông tin.

Theo kế hoạch, mỗi chi bộ xây dựng mới hoặc chuẩn hóa một trang facebook, fanpage, kết nối với các trang thông tin của xã. Các chi bộ thôn được định hướng sử dụng tên trang gắn với địa bàn dân cư, dễ nhận diện, dễ tiếp cận; các chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trao đổi về ý tưởng triển khai mô hình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phú Lê Quang Hòa chia sẻ, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác tư tưởng ở cơ sở phải đổi mới theo hướng chủ động, gần dân hơn. Chúng tôi mong muốn mỗi chi bộ không chỉ là nơi chuyển tải chủ trương, chính sách mà cũng là đầu mối lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Việc ra đời mô hình này giúp đổi mới từ phương thức tuyên truyền một chiều sang tăng cường tương tác hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đặc biệt, các trang thông tin không chỉ đăng tải chủ trương, chính sách mà còn chú trọng những vấn đề dân sinh, gương người tốt, việc tốt, hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, bảo vệ môi trường và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, tin giả. Chính những nội dung thiết thực đó tạo sức sống cho mạng lưới thông tin cộng đồng.

Nếu radar là công cụ phát hiện tín hiệu thì trong mô hình “Radar dư luận” là cách nói hình tượng về yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề được người dân quan tâm. Điều quan trọng không phải phát hiện được bao nhiêu ý kiến trên mạng xã hội, mà là nhận diện đúng những vấn đề cần quan tâm, phân biệt thông tin có cơ sở với nội dung chưa được kiểm chứng, từ đó phản ánh kịp thời đến đúng cơ quan có trách nhiệm.

Tại thôn Hương An, việc triển khai mô hình được đặt trong yêu cầu phát huy vai trò của chi bộ trong kết nối với người dân, nhất là thông qua những nội dung gần gũi với đời sống khu dân cư.

Bí thư Chi bộ thôn Hương An Võ Văn Đào chia sẻ: “Chúng tôi xác định trang thông tin cộng đồng phải thực sự phục vụ người dân, trước hết từ những việc gần gũi như thông báo họp thôn, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, an ninh trật tự. Điều chúng tôi mong muốn là khi có việc cần biết hoặc cần phản ánh, người dân có thêm một địa chỉ thông tin đáng tin cậy. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm cập nhật thông tin chính xác, kịp thời và chuyển những kiến nghị của người dân đến đúng nơi giải quyết”.

Lấy hiệu quả làm thước đo

Theo kế hoạch, trong 15 ngày kể từ ngày phát động, các chi bộ phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc chuẩn hóa trang thông tin. Mỗi trang có ít nhất hai quản trị viên, thực hiện xác thực hai lớp; duy trì bình quân ít nhất hai nội dung mỗi tuần và tối thiểu một tin, bài hoặc nhóm ảnh riêng của đơn vị mỗi tháng. Sau 30 ngày sẽ kiểm tra bước đầu và sau sáu tháng tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả.

Bản cam kết thực hiện mô hình xác định trách nhiệm của bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, kiểm duyệt nội dung, bảo đảm an toàn tài khoản và duy trì hoạt động thường xuyên. Lấy tính thường xuyên, độ tin cậy và hiệu quả phục vụ nhân dân làm tiêu chí đánh giá kết quả mô hình.

Giá trị của mô hình không chỉ ở khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng mà còn ở việc tạo thêm kênh để người dân bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, tiếp nhận và chuyển phản ánh mới là bước đầu. Điều người dân quan tâm hơn cả là những ý kiến đó có được xem xét, xử lý và phản hồi phù hợp hay không.

Đây là yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng trong bối cảnh mới: chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đồng thời tôn trọng những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Để mô hình phát huy hiệu quả, bên cạnh trách nhiệm người đứng đầu, việc nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ quản trị viên có ý nghĩa quan trọng. Mỗi người tham gia quản trị trang không chỉ cần biết đăng tải tin, bài mà còn phải biết lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy, nhận diện thông tin giả, xử lý tình huống truyền thông và hướng dẫn người dân gửi phản ánh đúng địa chỉ.

Mặt khác, môi trường số không thể thay thế hoàn toàn việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp. Với người cao tuổi, người ít sử dụng mạng xã hội, các hình thức tuyên truyền, vận động truyền thống vẫn cần được duy trì. Công nghệ giúp thông tin đến nhanh hơn, nhưng sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cán bộ, đảng viên giữ vai trò quyết định.

Từ mô hình đang triển khai tại xã Xuân Phú, đây là hướng tiếp cận đáng quan tâm trong đổi mới công tác tư tưởng ở cơ sở: lấy chi bộ làm hạt nhân kết nối, tận dụng nền tảng công nghệ phổ biến, đưa thông tin chính thống đến gần dân và tạo thêm kênh tiếp nhận tiếng nói từ cộng đồng.

Nếu được triển khai nghiêm túc, thường xuyên và có kiểm tra, đánh giá thực chất, “Radar dư luận” sẽ trở thành nhịp cầu góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.