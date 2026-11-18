Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi mà còn góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được ở khu dân cư, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.