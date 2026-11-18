Từ Rạch Miễu đến Landmark 81: Những công trình khẳng định tầm vóc kỹ sư Việt
Từ cầu dây văng vượt sông Tiền, hầm xuyên núi đến tòa tháp cao nhất Việt Nam, mỗi công trình đánh dấu một nấc trưởng thành của kỹ sư Việt.
DÒNG THỜI GIAN 6 CÔNG TRÌNH
• 2002-2009 - Cầu Rạch Miễu: cầu dây văng đầu tiên người Việt tự thiết kế, tổng thầu; khâu lắp cáp còn có chuyên gia Thụy Sĩ.
• 2012-2017- Hầm Đèo Cả: kỹ sư Việt giữ vai trò chủ lực, tiền đề cho công nghệ “hệ Đèo Cả”.
• 2015-2018 - Landmark 81: cao 461,3 m, 17.000 m³ bê tông móng đổ trong 41 giờ.
• 2016-2021 - Hầm Hải Vân 2: vừa đào hầm mới vừa bảo vệ hầm Hải Vân 1 đang khai thác.
• 2020-2023 - Cầu Mỹ Thuận 2: lần đầu Việt Nam tự làm toàn bộ một cầu dây văng, kể cả khâu căng cáp.
• 2022-2025 - Cầu Rạch Miễu 2: nhịp dây văng 270 m, trụ tháp giữa sông Tiền.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tu-rach-mieu-den-landmark-81-nhung-cong-trinh-khang-dinh-tam-voc-ky-su-viet-ar1044108.html