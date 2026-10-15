Từ quyết tâm đến hành động - Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững

Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Lai Châu đã tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào cuộc sống bằng những chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể. Từ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với phương châm “6 rõ”, tăng cường kiểm tra, giám sát đến kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, một tinh thần hành động quyết liệt đang được lan tỏa trong cả hệ thống chính trị. Những chuyển động ấy đang tạo nên những kết quả bước đầu, đặt nền móng cho việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Lai Châu - vùng đất biên cương của Tổ quốc đang bước vào một chặng đường phát triển mới. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Những thành tựu đạt được sau hơn hai thập kỷ chia tách, thành lập; sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự đồng thuận của nhân dân cùng những tiềm năng được phát huy mạnh mẽ đang tạo nền tảng để Lai Châu bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế và quyết tâm mới.

Bên cạnh những thuận lợi, quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng và kết nối vùng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế. Thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số ngày càng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới để Lai Châu quyết tâm cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, tập trung giải quyết những việc khó, điểm nghẽn. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm đầu thực hiện Nghị quyết, cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt, đột phá.

Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm vững những nội dung cốt lõi. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết được tổ chức bài bản, nghiêm túc, với nhiều điểm mới theo hướng “chuyển từ tư duy học tập, quán triệt Nghị quyết sang hiểu sâu, hành động đúng và làm đến cùng”. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, đề án, kế hoạch phù hợp yêu cầu của thực tiễn.

Điểm nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XV là tinh thần sâu sát, quyết liệt, bám cơ sở, với phương châm “Tất cả vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân”. Với những nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, tỉnh đã chủ động thành lập các ban chỉ đạo chuyên trách, phân công nhiệm vụ với phương châm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn. Dưới sự lãnh đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phương thức lãnh đạo ngày càng đổi mới, sát thực tiễn. Tinh thần quyết liệt đó đã lan tỏa trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, tạo luồng gió mới, sức mạnh mới để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: “UBND tỉnh đã tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết thành chương trình, kế hoạch giai đoạn 2026-2031 và hằng năm, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức triển khai thực hiện. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp khắc phục cụ thể”.

Từ sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Lai Châu là 1 trong 5 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cao nhất cả nước. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2026, HĐND tỉnh đã ban hành 73 nghị quyết, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, góp phần mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

UBND tỉnh đã thể hiện rõ vai trò trong tổ chức thực hiện với tinh thần linh hoạt, chủ động, quyết liệt, hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực có tính đột phá; đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế địa phương có tiềm năng, lợi thế.

Một trong những nền tảng quan trọng để cụ thể hóa những mục tiêu phát triển là tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch không chỉ xác lập những định hướng lớn, mà còn mở ra một không gian phát triển mới, trong đó tỉnh phát huy tối đa tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch, kinh tế biên mậu; đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông và logistics, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về kết nối.

Nếu quy hoạch là “xương sống” thì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ. Tỉnh ủy đã có Nghị quyết số 06 - NQ/TU, HĐND tỉnh cũng ban hành 2 nghị quyết về thu hút, đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cũng được tỉnh thực hiện khoa học, đảm bảo quy trình với hàng trăm lượt cán bộ, giúp cho bộ máy từ tỉnh đến cơ sở hoạt động hiệu quả.

Một trong những chỉ đạo lớn mà tỉnh đã thực hiện đạt kết quả cao là việc vận hành đồng bộ, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc phân cấp, phân quyền đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,77%, cho thấy mô hình mới đang từng bước phát huy hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tinh thần quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị có thể thấy trong các kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,91%, tiệm cận với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đứng thứ nhất khu vực Tây Bắc và thứ 10 cả nước, ước thực hiện năm 2026 đạt 10%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 8/2026 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, vượt 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 9,75 triệu đô la…

Đó là những kết quả bước đầu của một nhiệm kỳ mới, được tạo nên từ sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Những con số ấy đang cho thấy quyết tâm chính trị từng bước được chuyển hóa thành hành động, tạo những chuyển động mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Còn nữa)