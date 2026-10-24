Xã hộiThời sự

Từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác

Báo Công Thương
580 liên quanGốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Nguồn: VTV

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tu-quyet-tam-chinh-tri-den-hinh-mau-hop-tac-478399.media