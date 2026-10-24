Từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.
Nguồn: VTV
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tu-quyet-tam-chinh-tri-den-hinh-mau-hop-tac-478399.media