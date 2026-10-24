Từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sau bốn thập kỷ Đổi mới, từ một đất nước bị tàn phá sau chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên thành đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của EU tại Đông Nam Á.

Hành trình đó khẳng định chân lý: các quốc gia dù khác biệt về thể chế hay phát triển, nếu cùng tin vào đối thoại, hợp tác cùng có lợi và tôn trọng luật pháp quốc tế, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua khác biệt để kiến tạo tương lai./.