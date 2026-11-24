Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 19/12/1946, quân dân Thủ đô Hà Nội đã nổ phát súng đầu tiên mở đầu cuộc kháng chiến, cùng quân và dân cả nước nhất tề vùng lên kháng chiến và đã giành được thắng lợi, giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc (trong ảnh: Đại đoàn quân ta từ các cửa ô tiến vào giải phóng Thủ đô). Ảnh: Tư liệu

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng đứng trước thử thách sinh tử: giặc đói, giặc dốt, tài chính kiệt quệ và nguy cơ ngoại xâm cùng đè nặng lên đất nước. Thành quả cách mạng chưa kịp củng cố đã phải đối diện với âm mưu tái lập ách thống trị của thực dân Pháp. Trong hoàn cảnh ấy, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tổ chức cứu đói, mở mang dân trí, xây dựng chính quyền, vừa kiên trì tìm kiếm giải pháp hòa bình. Đó là cách chuẩn bị sức dân, thế nước cho cuộc đấu tranh lâu dài.

Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946 thể hiện thiện chí và nỗ lực tránh chiến tranh của Việt Nam. Những nhân nhượng có nguyên tắc ấy giúp cách mạng có thêm thời gian củng cố lực lượng. Nhưng thực dân Pháp liên tục lấn tới, đẩy khả năng duy trì hòa bình đến giới hạn cuối cùng. Kháng chiến vì thế là lựa chọn xuất phát từ yêu cầu sống còn của quốc gia. Bài học còn nguyên giá trị: kiên trì hòa bình phải đi cùng năng lực tự bảo vệ; mềm dẻo về sách lược phải dựa trên sự kiên định về độc lập, chủ quyền.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh quy tụ ý chí dân tộc thành quyết tâm hành động. Lời hiệu triệu ấy có sức mạnh bởi một chân lý giản dị: đất nước là của mọi người Việt Nam, trách nhiệm cứu nước thuộc về toàn dân - “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính đã chuyển hóa lòng yêu nước thành sức mạnh có tổ chức, để mỗi người dân, làng quê, phố thị đều đóng vai trò quan trọng trong thế trận chung.

Huế là một minh chứng sinh động. Rạng sáng 20/12/1946, quân và dân Thừa Thiên Huế nổ súng, cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến. Trong 50 ngày đêm, các lực lượng bao vây, tiến công, kìm chân quân Pháp trong thành phố. Giữa tương quan vũ khí chênh lệch, tinh thần quả cảm và sự phối hợp quân dân đã giữ chân đối phương, góp phần cùng Hà Nội và các đô thị khác tạo thời gian quý báu để cả nước chuyển sang kháng chiến lâu dài.

Điều đặc biệt là phía sau mỗi trận đánh ở Huế hay các mặt trận khác, luôn có công việc thầm lặng của tiếp tế, cứu thương, liên lạc, bảo vệ cơ sở và chăm lo hậu phương. Lòng yêu nước được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự sẻ chia và chấp nhận hy sinh. Từ đó có thể rút ra một bài học xuyên suốt: chủ trương đúng chỉ trở thành sức mạnh khi được Nhân dân tin tưởng, tham gia và góp sức thực hiện bằng trách nhiệm của chính mình.

Từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đến Điện Biên Phủ năm 1954, rồi đại thắng mùa Xuân năm 1975, lịch sử Việt Nam là hành trình kiên định mục tiêu độc lập, thống nhất, đồng thời sáng tạo phương thức đấu tranh. Ngay trong chiến tranh, công cuộc kiến quốc vẫn được tiến hành qua phát triển sản xuất, giáo dục, văn hóa, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống. Khi đất nước thống nhất, nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ biên giới và dựng xây cuộc sống mới tiếp tục đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và sức chịu đựng của cả dân tộc.

Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 mở ra bước chuyển quan trọng. Tinh thần tự lực, tự cường được phát huy cùng tư duy đổi mới và chủ động hội nhập. Qua đó có thể thấy, độc lập dân tộc phải được củng cố bằng năng lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh và mở rộng quan hệ đối ngoại. Xây dựng nước Việt Nam mới, vì thế là việc biến ý chí thành năng suất lao động, chất lượng thể chế, năng lực khoa học, công nghệ và cơ hội phát triển công bằng cho người dân.

Hành trình hồi sinh của Huế sau chiến tranh đem lại bài học về quan hệ giữa gìn giữ và phát triển. Từ những tổn thương nặng nề của đô thị, di tích và đời sống cộng đồng, Huế kiên trì phục hồi các giá trị văn hóa và từng bước tạo dựng nguồn lực cho tương lai. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025 đặt Huế trước trách nhiệm lớn hơn trong bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc của Cố đô và bảo đảm chất lượng phát triển đô thị.

Cũng như trong kháng chiến, sức mạnh của một quyết sách hôm nay phụ thuộc vào khả năng quy tụ lòng dân và giải quyết những nhu cầu thiết thực của Nhân dân. Vì vậy, phát triển Huế cần bắt đầu bằng việc chăm lo con người và phát huy sức dân. Di sản phải gắn với sinh kế; chỉnh trang đô thị phải quan tâm đến nơi ở, việc làm, ký ức cộng đồng; phát triển du lịch phải nâng cao chất lượng sống của cư dân. Khi người dân được tham gia và thụ hưởng, việc bảo tồn mới có nền tảng lâu bền.

Từ hành trình ấy, có thể rút ra những bài học để vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới. Trước tiên, tự lực, tự cường phải thể hiện ở khả năng làm chủ tri thức, công nghệ và nâng cao sức chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, sức mạnh của đại đoàn kết cần được bồi đắp bằng công bằng, minh bạch, trách nhiệm công vụ và tôn trọng, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới, bởi chủ trương đúng chỉ thành hiện thực khi có lòng dân. Đồng thời, giáo dục truyền thống phải giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị hòa bình, biết sống có trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo; đó là cách đưa tinh thần yêu nước vào công việc hằng ngày.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để mỗi người nhận thức sâu hơn trách nhiệm tiếp nối. Từ quyết tâm giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc năm xưa đến khát vọng phát triển hôm nay, mục tiêu vẫn là một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, giàu mạnh, Nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Với Huế, sự tiếp nối ấy cần được thể hiện bằng việc xây dựng một thành phố văn hóa, đáng sống, giàu bản sắc và năng lực sáng tạo. Mỗi thành quả hôm nay phải là sự báo đáp xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đã giải phóng dân tộc và gìn giữ đất nước.