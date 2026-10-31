Từ quyết sách đúng đến chuyển biến thực chất trong phát triển nông nghiệp

Lãnh đạo UBND xã Tân Trào kiểm tra thực tế các mô hình trồng lúa hữu cơ trên địa bàn xã.

Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo

Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng ta luôn khẳng định bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu thông qua quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra từ ngày 5 đến 8/10/2026, những định hướng quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được nhấn mạnh, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu chuyển hóa các chủ trương, quyết sách thành kết quả cụ thể trong đời sống. Hiệu quả hoạt động của bộ máy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và mức độ hài lòng của người dân cần được xem là những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu này có ý nghĩa thiết thực. Những chủ trương đúng đắn chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành cơ chế hỗ trợ sản xuất phù hợp, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thị trường và tạo điều kiện để người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Tại Tuyên Quang, tinh thần đổi mới đang được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chú trọng quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Hà cho biết, ngay sau khi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai tới các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo đồng chí, việc triển khai các chủ trương mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới tư duy và quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để địa phương huy động sức mạnh đoàn kết, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Từ góc độ phát triển nông nghiệp, hiệu quả lãnh đạo còn được thể hiện qua khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể của người sản xuất: quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức liên kết tiêu thụ, hỗ trợ chuyển đổi phương thức canh tác và nâng cao chất lượng nông sản. Khi chính quyền thực sự đồng hành cùng người dân, những khó khăn trong sản xuất mới có điều kiện được tháo gỡ từ cơ sở.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nông nghiệp

Sự đồng thuận trong xã hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động và kết quả thực tế. Với một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp như Tuyên Quang, việc đổi mới phương thức lãnh đạo cần gắn chặt với yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tài nguyên và các lợi thế sản xuất đặc thù.

Trong quá trình đó, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn và bền vững là một định hướng cần được quan tâm. Việc xây dựng các vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người sản xuất.

Đặc biệt, đối với nông nghiệp hữu cơ, quá trình chuyển đổi cần có sự đồng hành của chính quyền trong quy hoạch vùng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Đây không chỉ là yêu cầu về phương thức canh tác mà còn là bài toán tổ chức sản xuất, quản trị và tiêu thụ sản phẩm.

Thực tế cho thấy, người nông dân khó có thể tự mình giải quyết toàn bộ những vấn đề phát sinh khi chuyển đổi sang sản xuất bền vững. Từ chi phí đầu tư ban đầu, quy trình sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn đến tìm kiếm đầu ra đều cần sự tham gia của nhiều chủ thể. Vì vậy, vai trò kiến tạo của chính quyền và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành môi trường thuận lợi cho sản xuất.

Cùng với đó, Tuyên Quang đang chú trọng cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Anh Đỗ Thanh Kim, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Nam TQ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tuyên Quang cho biết, những định hướng đổi mới được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV tạo thêm kỳ vọng về môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trong giai đoạn tới.

Theo anh Kim, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát huy năng lực, tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển địa phương.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, một môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục thuận lợi và chính sách ổn định sẽ góp phần giảm chi phí, khuyến khích đầu tư vào chế biến, bảo quản, phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Phát huy vai trò cán bộ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng không chỉ được thể hiện qua các chương trình, kế hoạch mà còn được nhận diện từ những việc làm cụ thể của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tại nhiều địa phương, hình ảnh cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất, lắng nghe kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho người dân ngày càng có ý nghĩa thiết thực. Từ giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới đến phát triển kinh tế hộ gia đình, sản xuất hàng hóa và du lịch cộng đồng, sự gần dân, sát dân là yếu tố quan trọng để tạo đồng thuận.

Chị Hoàng Thị Hồng Ngân, người dân xã Lực Hành chia sẻ, khi cán bộ tiên phong, gương mẫu, thường xuyên lắng nghe và giải thích rõ những vấn đề người dân chưa hiểu, bà con sẽ tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động chung của địa phương.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển nông nghiệp bền vững. Những chương trình chuyển đổi phương thức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu hay phát triển nông nghiệp hữu cơ chỉ có thể thành công khi người dân hiểu rõ lợi ích, được hướng dẫn cụ thể và có điều kiện tham gia thực chất.

Bên cạnh vai trò của chính quyền, người nông dân cần được xác định là chủ thể của quá trình phát triển. Việc khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết với doanh nghiệp và chủ động áp dụng quy trình sản xuất an toàn sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Trần Văn Đáo, đảng viên 60 năm tuổi Đảng ở xã Trường Sinh cho rằng, những nội dung về cải cách thể chế, tăng cường kỷ cương, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và trọng dụng nhân tài thực chất có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện để cán bộ mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tinh thần ấy cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, am hiểu thực tiễn và có khả năng đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong phát triển sản xuất.

Đưa quyết sách vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể

Những định hướng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đối với Tuyên Quang, quá trình cụ thể hóa các quyết sách cần gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, kết quả không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất hay tốc độ tăng trưởng mà còn phải thể hiện ở chất lượng nông sản, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng tiêu thụ sản phẩm và thu nhập của người nông dân.

Với nông nghiệp hữu cơ, yêu cầu phát triển càng cần được nhìn nhận toàn diện hơn. Sản xuất phải gắn với bảo vệ đất, nguồn nước, đa dạng sinh học; sản phẩm phải bảo đảm tính minh bạch về chất lượng và nguồn gốc; người sản xuất phải có đầu ra ổn định và thu nhập đủ để duy trì phương thức canh tác bền vững.

Muốn vậy, cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia vào quá trình tổ chức sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị.

Từ quyết sách đúng đến chuyển biến thực chất là một quá trình đòi hỏi quyết tâm chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và sự đồng thuận của toàn xã hội. Khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những khó khăn của người dân được giải quyết và nguồn lực địa phương được sử dụng hiệu quả, niềm tin của Nhân dân sẽ tiếp tục được củng cố.

Đó cũng là nền tảng để Tuyên Quang phát huy truyền thống cách mạng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong giai đoạn mới.