Từ quyết sách đúng đến chuyển biến thực chất

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng ta luôn khẳng định bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu bằng việc không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV (diễn ra từ ngày 5 đến 8-10-2026) vừa qua, Đảng tiếp tục nâng tầm tư duy chiến lược khi gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là lấy hiệu quả thực tiễn, năng lực thực thi và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Lãnh đạo UBND xã Tân Trào kiểm tra thực tế các mô hình trồng lúa hữu cơ trên địa bàn xã.

Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Hà cho biết: Ngay sau khi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động triển khai và quán triệt sâu rộng các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó xác định tinh thần đổi mới, nghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thống nhất cao về ý chí và hành động; không ngừng đổi mới tư duy, nỗ lực phấn đấu, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, nỗ lực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các quyết sách của Trung ương với sự đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống Nhân dân. Qua thực hiện nhiệm vụ, phải nâng cao năng lực cán bộ, phát huy sức sáng tạo của Nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Những kết quả ấy phải được tích lũy qua từng giai đoạn, tăng khả năng tự chủ và sức mạnh của đất nước, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho quốc gia. Qua theo dõi các kênh thông tin chính thống, đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đều bày tỏ sự phấn khởi và đồng tình cao với những quyết sách mang tính hành động.

Đồng chí Trần Văn Đáo, một đảng viên 60 năm tuổi Đảng ở xã Trường Sinh cho rằng, điều khiến ông tâm đắc nhất là quyết tâm cải cách thể chế, siết chặt kỷ cương, phân cấp phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình và thu hút, trọng dụng nhân tài thực chất. Theo ông, đây chính là giải pháp căn cơ giúp giải tỏa những điểm nghẽn, tạo động lực để cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, đề xuất và hành động vì lợi ích chung.

Không chỉ riêng cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang cũng gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào tinh thần đổi mới mạnh mẽ này. Việc Đảng nhìn thẳng vào thực trạng, kiên quyết hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể đã chứng minh quyết tâm xây dựng một hệ thống chính trị thực sự trong sạch, phục vụ Nhân dân.

Khơi dậy tinh thần hành động

Sự đồng thuận cao trong xã hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực và phù hợp với thực tiễn địa phương. Ý thức sâu sắc vai trò của một quê hương giàu truyền thống cách mạng, Tuyên Quang đang chuyển dịch nhanh chóng từ nhận thức sang hành động cụ thể. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động rà soát, cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và cắt giảm thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Anh Đỗ Thanh Kim, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Nam TQ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tuyên Quang cho biết, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV định hướng năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu chiến lược. Để thực hiện điều này thì Đảng ta xác định đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tư duy đột phá, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là quy định mới về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh… Các doanh nghiệp kỳ vọng vào sự thay đổi, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng để phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tại các địa phương trong tỉnh, tinh thần tự đổi mới của Đảng được Nhân dân nhận diện qua những hành động rất đỗi gần gũi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Hình ảnh người cán bộ sâu sát thực địa, trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc cho dân trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới hay phát triển du lịch cộng đồng đã trở nên quen thuộc. Chị Hoàng Thị Hồng Ngân, người dân xã Lực Hành chia sẻ rằng, khi cán bộ tiên phong, gương mẫu và lắng nghe dân giải thích thấu đáo những điều dân chưa rõ, thì việc khó đến mấy Nhân dân cũng sẵn sàng đồng lòng chung sức thực hiện.

Chính sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng Dân sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng đang mở ra môi trường minh bạch, an toàn để mọi nguồn lực trong xã hội được khơi thông, cống hiến cho sự phát triển chung.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã vạch ra con đường phát triển rõ nét với những yêu cầu đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị. Từ niềm tin trọn vẹn và sự đồng lòng nhất trí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, những chủ trương mới về tự đổi mới, tự chỉnh đốn sẽ sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực mạnh mẽ đưa quê hương cách mạng phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.