Theo thông tin của Saostar, hai bên đang tiến hành đàm phán để tiếp tục đồng hành. Đây là động thái cho thấy bóng đá Việt Nam muốn duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, thay vì khép lại một hành trình đang có nhiều dấu ấn.

Mong muốn ấy càng đáng chú ý khi nhìn lại câu chuyện của ông Kim tại Jeonbuk Hyundai Motors. Nhà cầm quân sinh năm 1976 từng có 15 năm gắn bó với đội bóng Hàn Quốc, trải qua nhiều vai trò trước khi trở thành HLV trưởng vào cuối năm 2020. Ngay mùa đầu tiên, ông đưa Jeonbuk vô địch K League 1 và được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất giải. Năm 2022, đội bóng tiếp tục giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc.

VFF đang muốn gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik sau những thành công mà nhà cầm quân người Hàn Quốc mang lại. Đây sẽ là một chương mới đáng chú ý nếu hai bên ký lại. Ảnh: Lê Phong

Thế nhưng, thành công không bảo đảm cho một chiếc ghế lâu dài. Jeonbuk khởi đầu mùa giải 2023 sa sút, chỉ thắng 3 trong 10 vòng đầu tiên và rơi xuống vị trí thứ 10. Sức ép từ người hâm mộ ngày càng lớn, khiến ông Kim quyết định từ chức vào ngày 4/5/2023. Một người từng mang về những danh hiệu quan trọng vẫn phải rời đội bóng sau giai đoạn kết quả không đáp ứng kỳ vọng.

Đó là chi tiết bóng đá Việt Nam cần suy ngẫm. Một HLV không thể tránh trách nhiệm khi đội bóng thi đấu không tốt, nhưng cũng không nên bị đánh giá chỉ qua một vài trận đấu hay một giai đoạn sa sút. Thành quả cần được nhìn nhận trong cả quá trình, đặc biệt khi đội bóng đã lựa chọn nhà cầm quân cho một kế hoạch dài hạn.

Đến Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik từng bước tạo dựng dấu ấn với chức vô địch ASEAN Cup 2024, bảo vệ thành công ngôi vương năm 2026. Ở cấp độ trẻ, ông cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Những kết quả ấy tạo cơ sở để VFF muốn tiếp tục hợp tác.

Hợp đồng hiện tại của ông Kim có thời hạn đến ngày 28/2/2027. Việc đàm phán gia hạn vẫn cần thêm thời gian để đi đến thống nhất, nhưng mong muốn tiếp tục gắn bó đã được thể hiện từ phía VFF. Nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm sự ổn định để hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Jeonbuk từng chia tay ông Kim giữa sức ép thành tích. Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội giữ lại một HLV đã mang đến nhiều thành quả. Đôi khi, khác biệt giữa một cuộc chia tay đáng tiếc và một hành trình thành công nằm ở sự kiên nhẫn, niềm tin và tầm nhìn dài hạn.