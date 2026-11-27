Tiết mục văn nghệ do học sinh trên địa bàn xã Mường Mùn tổ chức.

Tiếp sức những ước mơ đến trường

Với nhiều học sinh vùng cao, hành trình học tập không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân mà còn cần sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tại xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, những khoản hỗ trợ từ quỹ khuyến học đang góp phần tiếp thêm động lực cho học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Năm 2026, công tác khuyến học, khuyến tài được địa phương triển khai gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, việc huy động nguồn lực xã hội để kịp thời động viên, khen thưởng học sinh có thành tích tốt và hỗ trợ những em hoàn cảnh khó khăn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Hội Khuyến học xã Mường Mùn, đến hết tháng 4/2026, nguồn quỹ khuyến học do Hội huy động đạt trên 48,1 triệu đồng. Từ nguồn lực được vận động và hoạt động của tổ chức Hội, nhiều chương trình khen thưởng, hỗ trợ học sinh, giáo viên đã được triển khai trong năm.

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên trao học bổng cho học sinh Trường THPT Mường Mùn.

Đáng chú ý, Hội Khuyến học xã đã dành 3,3 triệu đồng hỗ trợ 33 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mặc dù giá trị hỗ trợ đối với mỗi em không lớn, khoản kinh phí này vẫn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những học sinh đang đứng trước một dấu mốc quan trọng trên con đường học tập.

Đối với học sinh vùng cao, nơi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế, sự động viên kịp thời có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ góp phần giảm bớt một phần chi phí học tập, những khoản hỗ trợ còn giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

Cùng với việc hỗ trợ học sinh khó khăn, địa phương chú trọng biểu dương những tấm gương nỗ lực vươn lên. Trong năm, Hội đã khen thưởng 17 học sinh đỗ đại học năm 2025 với tổng kinh phí 8,5 triệu đồng.

Những phần thưởng được trao không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến khích các thế hệ học sinh tiếp tục phấn đấu.

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Mùn quan tâm.

Khơi dậy tinh thần hiếu học từ những phần thưởng

Không dừng lại ở việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phong trào khuyến học tại Mường Mùn còn hướng đến xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh và giáo viên nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo Hội Khuyến học xã, trong năm học 2025–2026, có 311 học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được khen thưởng với tổng số tiền 13,65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội dành 2,4 triệu đồng khen thưởng 11 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở những môn văn hóa; đồng thời biểu dương 6 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi.

Ở cấp xã, hoạt động giao lưu các môn Tiếng Anh, Ngữ văn và Toán dành cho học sinh lớp 6, 7, 8 cũng được quan tâm. Qua các cuộc giao lưu, 55 học sinh được khen thưởng với tổng kinh phí 9,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội còn ghi nhận, khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích tại các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và hoạt động thể dục, thể thao.

Những kết quả trên cho thấy công tác khuyến học không chỉ tập trung vào thành tích của học sinh mà còn chú trọng động viên đội ngũ nhà giáo, khuyến khích sự cố gắng trong giảng dạy, bồi dưỡng và phát triển năng lực người học.

Trong điều kiện nguồn kinh phí còn hạn chế, việc lựa chọn đúng đối tượng, khen thưởng kịp thời có ý nghĩa quan trọng. Một phần thưởng có thể không mang giá trị vật chất lớn nhưng là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của học sinh, đồng thời tạo thêm động lực để các em tiếp tục học tập.

Đối với nhà trường, sự đồng hành của Hội Khuyến học góp phần khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tạo sự gắn kết giữa hoạt động giáo dục với trách nhiệm của cộng đồng.

Học sinh trên địa bàn xã Mường Mùn chung vui trong "Đêm hội trăng rằm".

Gắn khuyến học với xây dựng đời sống văn hóa

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, công tác khuyến học ở Mường Mùn tiếp tục được củng cố, kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện địa phương.

Năm 2026, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trong vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần; đồng thời quan tâm những học sinh có nguy cơ bỏ học để kịp thời tuyên truyền, động viên và hỗ trợ.

Các hoạt động khuyến học cũng được lồng ghép với phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập. Qua đó, trách nhiệm đối với việc học không chỉ đặt lên vai nhà trường mà từng bước trở thành sự quan tâm chung của gia đình và cộng đồng dân cư.

Ông Quàng Văn Thiên, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Mường Mùn, là một trong những cán bộ được Hội đề nghị biểu dương về thành tích trong công tác tham mưu, củng cố tổ chức và vận động nguồn lực khuyến học. Những hoạt động do Hội triển khai trong năm cho thấy sự chú trọng vào việc kết nối các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chăm lo cho giáo dục.

Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực tại địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Quỹ khuyến học chủ yếu dựa vào xã hội hóa, trong khi số doanh nghiệp và tổ chức có khả năng đóng góp còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ Hội phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, địa bàn rộng cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các phong trào tại cơ sở.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới cách vận động, huy động nguồn lực, quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, hướng đến những học sinh thực sự cần được hỗ trợ.

Trong phương hướng công tác năm 2027, Hội Khuyến học xã xác định tiếp tục mở rộng phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tăng cường phối hợp với nhà trường và các tổ chức xã hội, phấn đấu huy động trên 80 triệu đồng cho quỹ khuyến học cấp xã.

Từ những khoản hỗ trợ học sinh khó khăn đến các phần thưởng dành cho học sinh, giáo viên có thành tích tốt, công tác khuyến học tại Mường Mùn đang góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, khuyến khích mỗi người trân trọng cơ hội học tập.

Giá trị của quỹ khuyến học vì thế không chỉ nằm ở số tiền huy động được, mà còn ở những cơ hội được vun đắp, những nỗ lực được ghi nhận và sự chung tay của cộng đồng đối với tương lai thế hệ trẻ vùng cao.