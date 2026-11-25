Bà Nguyễn Lê Linh Ngọc, Trưởng Phòng Nhân sự Khách sạn Hoàn Cầu (Continental) chia sẻ những khó khăn từ thực tiễn xây dựng và duy trì môi trường không thuốc lá tại đơn vị

Tại Hội thảo “Thách thức trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực lưu trú du lịch”, do Báo Văn Hóa phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mới đây tại TP.HCM, bà Nguyễn Lê Linh Ngọc, Trưởng Phòng Nhân sự Khách sạn Hoàn Cầu (Continental), đã chia sẻ những khó khăn từ thực tiễn xây dựng và duy trì môi trường không thuốc lá tại đơn vị.

Theo bà Ngọc, chất lượng dịch vụ lưu trú không chỉ thể hiện qua cơ sở vật chất, tiện nghi và phong cách phục vụ mà còn gắn với trách nhiệm bảo đảm môi trường an toàn, văn minh, trong lành, bảo vệ sức khỏe khách hàng và người lao động.

Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và hưởng ứng mô hình khách sạn không thuốc lá, Khách sạn Hoàn Cầu đã ban hành nội quy xây dựng khách sạn không khói thuốc và quy định về việc hút thuốc lá tại khách sạn, có hiệu lực từ ngày 15.5.2025.

Các quy định xác định trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, các phòng, bộ phận và khách lưu trú; đồng thời phân định khu vực cấm hút thuốc và khu vực dành riêng cho người hút thuốc theo quy định.

Tuy nhiên, theo bà Ngọc, việc xây dựng môi trường không khói thuốc không thể chỉ dừng ở ban hành nội quy hay bố trí biển báo. Đây là quá trình thay đổi nhận thức, điều chỉnh thói quen và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Khó kiểm soát thuốc lá điện tử

Một trong những khó khăn đáng chú ý hiện nay là kiểm soát hành vi sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Từ năm 2025, theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng những sản phẩm này bị cấm.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Dù vậy, trong thực tế hoạt động lưu trú, việc phát hiện hành vi sử dụng thuốc lá điện tử vẫn còn nhiều trở ngại. Các thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, dễ cất giấu; một số loại có mùi hương trái cây, bạc hà hoặc mùi nhân tạo, khiến nhân viên khó nhận biết. Hơi từ thiết bị cũng nhanh chóng phân tán, gây khó khăn cho việc phát hiện và xác định hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các khách sạn còn gặp khó trong việc cân bằng giữa thực thi quy định và bảo đảm trải nghiệm của khách hàng. Một số khách lưu trú, đặc biệt là khách quốc tế, chưa nắm rõ quy định pháp luật Việt Nam hoặc chưa hiểu đầy đủ phạm vi khu vực cấm hút thuốc. Có trường hợp khách cho rằng việc sử dụng thuốc lá trong phòng là quyền cá nhân và không hợp tác khi được nhân viên nhắc nhở.

“Đây là tình huống khá nhạy cảm. Nếu nhân viên xử lý thiếu khéo léo sẽ dễ phát sinh khiếu nại, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và hình ảnh của khách sạn”, bà Ngọc chia sẻ.

Theo bà, việc thực thi quy định vì vậy cần đi đôi với kỹ năng giao tiếp, giải thích và xử lý tình huống. Nhân viên phải ứng xử lịch sự, phù hợp với đặc thù phục vụ khách quốc tế nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm túc, nhất quán trong thực hiện nội quy.

Các quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng, chứa chấp việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý. Khách sạn cần có quy trình kiểm tra, ghi nhận sự việc và phối hợp giữa các bộ phận, tránh tình trạng xử lý thiếu căn cứ hoặc không thống nhất.

Chú trọng phòng ngừa từ đầu

Từ thực tiễn hoạt động, Khách sạn Hoàn Cầu xác định vai trò của Ban lãnh đạo là yếu tố quan trọng để duy trì mô hình không thuốc lá. Việc thực hiện cần được xem là nhiệm vụ quản lý thường xuyên, gắn với chất lượng dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp.

Ban Giám đốc chỉ đạo xây dựng quy định nội bộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận. Trưởng các phòng, bộ phận có trách nhiệm phổ biến quy định, theo dõi và kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. Sự gương mẫu của người quản lý cũng góp phần hình thành ý thức tự giác trong đội ngũ nhân viên.

Trong hoạt động hằng ngày, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép vào quy trình phục vụ khách.

Bộ phận Tiếp tân thông tin, hướng dẫn khách về quy định hút thuốc ngay khi làm thủ tục nhận phòng; Bộ phận Buồng phòng kiểm tra tình trạng phòng trong quá trình phục vụ và thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường; Bộ phận Bảo vệ phối hợp bảo đảm an ninh, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, các bộ phận trao đổi thông tin, báo cáo người quản lý có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh và xử lý phù hợp.

Một kết quả được bà Ngọc chia sẻ là trong những năm gần đây, khách sạn chưa ghi nhận trường hợp khách lưu trú hút thuốc lá trong phòng nghỉ.

Theo bà, kết quả này đến từ việc tuyên truyền, hướng dẫn khách ngay khi nhận phòng, kết hợp kiểm tra thường xuyên và sự phối hợp giữa các bộ phận. Thay vì chờ phát sinh vi phạm mới xử lý, khách sạn chú trọng phòng ngừa từ đầu để khách hiểu và chủ động tuân thủ.

Đối với thuốc lá điếu truyền thống, khách sạn bố trí khu vực hút thuốc ngoài trời tại sân vườn, có biển báo và tách biệt với không gian sinh hoạt chung nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khách không hút thuốc. Riêng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, khách sạn thực hiện theo quy định cấm hiện hành.

Những nỗ lực này góp phần giúp Khách sạn Hoàn Cầu trở thành một trong 18 khách sạn thuộc nhóm 4 sao được công nhận đạt tiêu chí tại Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I – năm 2025.

Cần hướng dẫn nghiệp vụ riêng cho khách sạn

Từ những khó khăn trong thực tế, bà Nguyễn Lê Linh Ngọc đề xuất tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, cần có tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, song ngữ Việt – Anh và các ngôn ngữ phổ biến khác để các cơ sở lưu trú thuận tiện thông tin đến khách quốc tế.

Một đề xuất đáng chú ý là xây dựng bộ hướng dẫn nghiệp vụ dành riêng cho khách sạn, trong đó quy định cụ thể quy trình tiếp nhận thông tin, kiểm tra, ghi nhận sự việc, nhắc nhở khách và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Theo bà, tài liệu này sẽ giúp nhân viên có căn cứ thực hiện thống nhất, đúng quy định, hạn chế tranh chấp và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.

Cùng với đó, các cơ sở lưu trú cần tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên, nhất là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách như Tiếp tân, Buồng phòng và Bảo vệ. Nội dung đào tạo cần tập trung vào quy định pháp luật, kỹ năng nhận biết, giao tiếp và xử lý tình huống; trong đó chú trọng cách giải thích quy định lịch sự, rõ ràng nhưng kiên quyết.

Bà Ngọc cũng đề xuất duy trì các chương trình đánh giá, công nhận và nhân rộng mô hình khách sạn tiêu biểu không thuốc lá, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và giải pháp trong quá trình thực hiện.

Thực tế tại Khách sạn Hoàn Cầu cho thấy, xây dựng môi trường không thuốc lá không phải là công việc có thể hoàn thành chỉ bằng một bộ nội quy. Để duy trì hiệu quả, cần sự cam kết của người quản lý, phối hợp giữa các bộ phận, ý thức của nhân viên và sự tuân thủ của khách lưu trú.

Bên cạnh nỗ lực từ doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể và sự hỗ trợ của cơ quan quản lý sẽ góp phần giúp mô hình khách sạn không thuốc lá được thực hiện đồng bộ, bền vững hơn.