Từ Quốc Học, viết tiếp giấc mơ Huế

Ông Phan Ngọc Thọ và bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu về các thế hệ học sinh tiêu biểu của Trường Quốc Học - Huế.

Hành trang từ mái trường Quốc Học

Với ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ba năm học chuyên Toán tại Quốc Học, từ 1978 đến 1981, gắn với thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn. Ngoài giờ lên lớp, ông cùng bạn bè tham gia lao động, trồng rau, trồng khoai để cải thiện bữa ăn, nhất là với học sinh nội trú xa nhà. “Đó là những năm tháng chúng tôi lao động cật lực, vừa học, vừa tham gia sản xuất cùng nhà trường. Một thời thanh xuân gian khó nhưng cũng đáng tự hào”, ông Thọ nhớ lại.

Hơn bốn thập kỷ trôi qua, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong ông. Bên cạnh kiến thức và sự tận tình của thầy cô, chính môi trường học tập, rèn luyện cùng truyền thống Quốc Học đã khơi dậy ở học sinh ý thức phấn đấu, mong muốn làm những việc có ích cho cộng đồng khi trưởng thành.

Với bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế, vốn là Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5 (2004), ký ức sâu đậm về những năm học chuyên Hóa lại gắn với sự quan tâm của các thầy cô giáo. Anh kể, trước mỗi kỳ thi học sinh giỏi, thầy cô luôn tạo điều kiện để học sinh tập trung ôn luyện, tìm kiếm thêm tài liệu, có khi mang đến tận tay học trò những phần kiến thức được chuẩn bị cẩn thận. “Điều tôi cảm nhận tuyệt vời nhất ở Quốc Học chính là sự ủng hộ hết mình của các thầy cô”, anh Bảo chia sẻ.

Còn với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, những năm học chuyên Toán tại Quốc Học đã để lại nền tảng quan trọng cho hành trình học tập và làm nghề sau này.

Nhìn lại hành trình trưởng thành, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cho rằng, những giá trị làm nên truyền thống Quốc Học được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đặc biệt là tâm huyết, tài năng của đội ngũ thầy cô và sự nỗ lực của học trò. Ông trân trọng những điều đã được học tại đây, bởi đó không chỉ là nền tảng kiến thức khoa học mà còn là những hiểu biết về cuộc sống, giúp ông có thêm hành trang để tiếp tục học tập và làm nghề sau này.

Những giấc mơ dành cho Huế

Rời mái trường Quốc Học, mỗi người bước vào một lĩnh vực, đảm nhận những công việc khác nhau. Nhưng khi nhắc đến Huế, họ đều có những mong muốn và cách đóng góp riêng cho quê hương.

Nhiều năm sau khi rời Quốc Học, ông Phan Ngọc Thọ đã trải qua các vị trí công tác trong bộ máy chính quyền, trong đó có cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai từ năm 2019 là một trong những dấu ấn gắn với thời gian ông đảm nhiệm cương vị này, góp phần vận động người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường sống từ những việc làm gần gũi trong mỗi khu dân cư.

Trong cuộc trò chuyện tại Quốc Học, khi nhắc đến giấc mơ dành cho Huế, ông không chỉ nói về những công trình, diện mạo đô thị hay các mục tiêu phát triển mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống của người dân, xã hội bình yên và chính quyền ngày càng gần gũi, thân thiện. Từng có nhiều dịp gặp gỡ học sinh, ông thường kể cho các em nghe về lịch sử, văn hóa và những giai đoạn khó khăn, mong thế hệ trẻ hiểu, trân trọng những giá trị của quê hương đã được vun đắp và có thêm động lực học tập. “Chúng tôi muốn khơi dậy cho các em ước mơ viết tiếp giấc mơ Huế, để người dân Huế có cuộc sống sung túc hơn, xã hội Huế bình yên hơn, chính quyền Huế thân thiện hơn”, ông Thọ chia sẻ.

Với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, đóng góp cho Huế được thể hiện qua công việc đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học. Là chuyên gia sản phụ khoa, ông có nhiều năm tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Huế có thế mạnh về giáo dục đại học và y tế chuyên sâu, song để phát huy lợi thế ấy cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu thuận lợi và khả năng tiếp cận những thành tựu khoa học mới. Từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế, ông cùng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm điều kiện để Huế phát triển các lĩnh vực thế mạnh và thu hút nhân tài.

Nếu GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy gắn với đào tạo những thế hệ bác sĩ, nhà khoa học, thì bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo lại đang trực tiếp vận dụng kiến thức chuyên môn trong điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau những năm học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản và tiếp cận các kỹ thuật y khoa tiên tiến ở nước ngoài, anh tiếp tục lựa chọn phát triển sự nghiệp tại quê hương.

Sau 130 năm, Quốc Học đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và đạt thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau. Câu chuyện của ông Phan Ngọc Thọ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy và bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo chỉ là ba trong số rất nhiều hành trình bắt đầu từ mái trường này. Khi nhìn lại những năm tháng học trò, họ vẫn nhớ đến sự dìu dắt của thầy cô, tình cảm bạn bè và những giá trị đã được vun đắp trong quãng đời đi học. Họ cũng chính là những tấm gương cho những thế hệ học sinh Quốc Học về sau viết tiếp những câu chuyện thật đẹp, thật hay cho cuộc đời.