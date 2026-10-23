Tự quay video chạy mô tô Kawasaki Ninja H2 gần 300 km/h, thanh niên bị triệu tập

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Theo Visordown, ngày 21/10/2026, Tòa án Maidstone Crown Court (Anh) đã tuyên án tù đối với Amin Belechguer sau khi người này nhận tội liên quan đến hành vi lái xe nguy hiểm. Ngoài án tù, anh ta còn bị cấm lái xe trong 10 năm sau khi chấp hành xong hình phạt và chiếc Kawasaki Ninja H2 bị tịch thu vĩnh viễn.

Vụ việc bắt đầu vào năm 2025, khi Belechguer bỏ chạy khỏi cảnh sát trên chiếc Kawasaki Ninja H2 đã được độ công suất. Theo cảnh sát Kent, thời điểm đó, một xe tuần tra đang di chuyển trên đường A20 Ashford Road theo hướng Maidstone, bật đèn ưu tiên và còi để xử lý một vụ việc khác.

Belechguer bất ngờ điều khiển mô tô cắt ngang trước đầu xe tuần tra, sau đó quay lại phía các sĩ quan và vẫy tay, dường như nhằm khiêu khích cảnh sát truy đuổi.

Cuộc truy đuổi diễn ra trong thời gian ngắn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người lái mô tô được cho là đã chạy với tốc độ hơn 130 dặm/giờ (khoảng 209 km/h), vượt qua vạch kẻ đường liền và lao sang phần đường ngược chiều tại đoạn đường khuất tầm nhìn sau một ngọn đồi.

Nhận thấy nguy cơ xảy ra va chạm, các sĩ quan quyết định lùi lại, chấm dứt việc truy đuổi trực tiếp. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát ở phía trước triển khai thiết bị chọc thủng lốp nhằm ngăn chiếc mô tô tiếp tục di chuyển.

Sau khi lốp xe bị xì hơi, Belechguer bỏ lại chiếc Kawasaki Ninja H2, chạy vào bụi cây gần đó để trốn thoát. Tuy nhiên, chiếc mô tô cùng camera GoPro và điện thoại di động bị thu giữ đã trở thành những chứng cứ quan trọng phục vụ quá trình điều tra.

Đáng chú ý, hình ảnh từ camera do chính Belechguer sử dụng cho thấy người này nhiều lần chạy mô tô với tốc độ gấp đôi giới hạn cho phép trên đường cao tốc và tại các khu vực đô thị. Trong một số tình huống, tốc độ được ghi nhận lên tới 189 dặm/giờ, tương đương khoảng 304 km/h, chứ không phải 290 km/h như một số cách quy đổi ban đầu.

Đoạn phim còn ghi lại cảnh Belechguer bốc đầu mô tô, vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè, băng qua đường dành cho người đi bộ và đua xe với những phương tiện khác tại các cuộc gặp gỡ của người chơi ô tô, xe máy. Cảnh sát Kent mô tả đây là những hành vi lái xe nguy hiểm, thể hiện sự coi thường các quy tắc an toàn giao thông cơ bản.

Theo điều tra viên Daniel Goodman thuộc cảnh sát Kent, việc phối hợp giữa các sĩ quan giúp ngăn chiếc mô tô tiếp tục di chuyển và thu thập được bằng chứng quan trọng, dù cuộc truy đuổi ban đầu phải dừng lại do cách lái xe nguy hiểm của nghi phạm.

Cảnh sát cho biết Belechguer không thể hiện sự hối hận trong quá trình điều tra, dù những hành vi của người này nhiều lần đặt bản thân và những người tham gia giao thông khác vào tình huống nguy hiểm.

Vụ việc cũng cho thấy những video được người lái xe tự ghi lại để lưu giữ trải nghiệm tốc độ hoặc thể hiện kỹ năng có thể trở thành chứng cứ chống lại chính họ khi xảy ra vi phạm. Trong trường hợp này, dù ban đầu trốn thoát khỏi cảnh sát, Belechguer vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sau khi các dữ liệu ghi hình được sử dụng trong quá trình điều tra.

Theo Visordown