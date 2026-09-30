Từ quán triệt nghị quyết đến kết quả thực chất

Tư duy mới cho vị thế mới

Từ ngày 20/9/2026, Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng về vị thế, đồng thời đặt Bắc Ninh trước những yêu cầu phát triển cao hơn. Vị thế mới đòi hỏi tư duy lãnh đạo, quản trị và phát triển tương xứng với một thành phố trực thuộc Trung ương. Các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tại Hội nghị lần này đặt ra những nhiệm vụ trực tiếp đối với Bắc Ninh: đổi mới mô hình tăng trưởng; tổ chức lại không gian phát triển; khai thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt ngày 29/9 tại điểm cầu trung tâm.

Trước hết là đổi mới mô hình phát triển. Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ phát triển dựa nhiều vào mở rộng quy mô, vốn đầu tư, tài nguyên và lợi thế lao động sang dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị hiện đại. Đất đai, hạ tầng, tài chính, dữ liệu, nhân lực, khoa học - công nghệ cần được quản lý, khai thác hiệu quả để tạo thêm nguồn lực và động lực tăng trưởng.

Cùng với đổi mới mô hình phát triển là tổ chức lại không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến giao thông chiến lược, hành lang liên kết vùng cần được kết nối đồng bộ với không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ - văn hóa - sinh thái. Liên kết với Hải Phòng, Quảng Ninh, hệ thống logistics, cảng cạn, chuỗi cung ứng và các tuyến giao thông hướng biển cũng cần được đặt trong tổng thể không gian phát triển mới.

Phát triển nhanh phải gắn với bền vững, kỷ cương và chất lượng sống. Đô thị hóa, gia tăng dân số cơ học, lực lượng công nhân, người lao động nhập cư đông đang tạo sức ép trực tiếp lên nhà ở, giao thông, môi trường, an sinh xã hội, thiết chế văn hóa, an ninh, trật tự. Vì vậy, quản trị xã hội cần chuyển từ xử lý vụ việc sang quản trị rủi ro, từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; những vấn đề phát sinh phải được nhận diện, xử lý từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Văn hóa và con người Kinh Bắc cần được khơi dậy mạnh mẽ như nguồn lực nội sinh cho phát triển. Phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ phải đi cùng gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa và nâng cao chất lượng sống.

Theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về kịch bản và mục tiêu tăng trưởng, Bắc Ninh được xác định mức tăng trưởng kinh tế năm 2026 là 12,5%. Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Hoàn thành mục tiêu cả năm đòi hỏi tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành và đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng cũng là một thước đo cụ thể đối với năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Như đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: “Bắc Ninh đã bước vào vị thế mới thì phải có tư duy mới, mô hình phát triển mới, phương thức quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới, chất lượng thực thi mới và khát vọng phát triển mới”.

Lấy kết quả thực hiện làm thước đo

Tư duy mới phải được chuyển hóa thành năng lực thực thi. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị và các chương trình hành động thành những nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của mình; xác định việc cần làm ngay, khâu cần tập trung và những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Chương trình hành động phải sát thực tiễn, không dàn trải, tránh tình trạng nội dung đầy đủ nhưng không rõ nhiệm vụ, người thực hiện và tiến độ hoàn thành.

"Học tập nghị quyết phải gắn với triển khai thực hiện; quán triệt phải đi đôi với hành động; nhận thức phải chuyển hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; quyết tâm chính trị phải được đo bằng sản phẩm, kết quả và chuyển biến thực chất trong đời sống Nhân dân" - Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

Phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả” phải được thực hiện nghiêm túc. Với mỗi nhiệm vụ, cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm, thẩm quyền đến đâu, nguồn lực nào được sử dụng, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng là gì. Có như vậy mới kiểm tra được tiến độ, đánh giá được kết quả và xác định được trách nhiệm khi nhiệm vụ chậm hoặc không hoàn thành.

Trong quá trình đó, cán bộ, nhất là người đứng đầu, là khâu quyết định. Bộ máy của một thành phố trực thuộc Trung ương đòi hỏi đội ngũ cán bộ có tư duy đô thị, tư duy phục vụ, tư duy số, tư duy liên kết vùng và phát triển bền vững; đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, chậm trễ, né tránh hoặc sợ trách nhiệm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu: “Nói phải đi đôi với làm; đã cam kết thì phải thực hiện; đã được giao việc thì phải có sản phẩm; đã đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm”.

Kiểm tra, giám sát không thể chỉ thực hiện ở cuối quá trình. Cần theo sát tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là những việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, những khâu dễ phát sinh vướng mắc; kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với nhiệm vụ chậm, đồng thời phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Kết quả thực hiện phải trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ.

Công tác tuyên giáo phải đi trước trong định hướng nhận thức, theo sát quá trình triển khai và kịp thời phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Trọng tâm là làm rõ những quan điểm mới, những vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thành phố; chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề mới, khó, nhạy cảm; góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân. Những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, kết quả cụ thể cần được kịp thời tuyên truyền, lan tỏa; khó khăn, vướng mắc từ cơ sở cần được tổng hợp, phản ánh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

“Trách nhiệm rõ ràng - sản phẩm cụ thể - kết quả thực chất” phải trở thành yêu cầu xuyên suốt trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Đó là cách để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.