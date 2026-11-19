Ánh đèn Sao Mai và giảng đường Đại học

Được nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật từ những năm tháng học tập, rèn luyện tại mái trường nghệ thuật, TS.Đỗ Thị Lam từng bước khẳng định năng lực qua nhiều thành tích nổi bật: Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng sinh viên toàn quốc, Huy chương Vàng Liên hoan các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc và giải Nhất Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đặc biệt, giải Nhất Sao Mai không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để TS.Đỗ Thị Lam bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Đó là lựa chọn đầy triển vọng, song cô gái trẻ khi ấy đã quyết định đi theo một hướng khác: trở thành nhà giáo, lựa chọn gắn bó với giảng đường và sự nghiệp truyền dạy nghệ thuật.

TS. Đỗ Thị Lam được vinh danh là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Nhớ lại dấu mốc đáng nhớ ấy, TS. Đỗ Thị Lam chia sẻ: “Giải Nhất cuộc thi Sao Mai từng mở ra trước mắt tôi cơ hội bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Nếu lựa chọn sân khấu, tôi có thể theo đuổi một sự nghiệp ca hát với mức cát-xê đáng mơ ước. Nhưng sau tất cả, tôi đã chọn đứng trên bục giảng, chọn trở thành một nhà giáo. Bởi với tôi, niềm hạnh phúc không chỉ nằm ở những tràng pháo tay hay ánh đèn sân khấu, mà còn ở việc được truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu âm nhạc và nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nghệ thuật trong mỗi thế hệ học trò”.

Lựa chọn ấy trở thành động lực để cô không ngừng trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, kết nối lý thuyết với thực hành, khơi gợi tư duy sáng tạo và phát huy năng lực riêng của mỗi sinh viên.

Xác định giảng dạy và nghiên cứu khoa học có mối quan hệ mật thiết, TS. Đỗ Thị Lam luôn chú trọng đưa tri thức vào thực tiễn đào tạo. Đến nay, cô là tác giả chính của hơn 20 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành trong nước và quốc tế; trong đó có 6 bài báo quốc tế, gồm một bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus. Riêng giai đoạn 2024–2026, cô là tác giả chính của 6 bài báo quốc tế, đồng thời có các bài viết tại hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế và cấp trường.

Năm 2026, cuốn sách chuyên khảo “Dạy học hát ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam cho sinh viên giọng nữ trung” được xuất bản, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và thực hành thanh nhạc ở bậc đại học.

Không chỉ công bố các công trình nghiên cứu, cô còn tích cực hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài khoa học, rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Tiêu biểu là đề tài “Rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc qua việc học các ca khúc cách mạng của sinh viên sư phạm âm nhạc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”, được nghiệm thu tháng 6/2026.

Dấu ấn trong đào tạo còn được thể hiện qua thành tích của sinh viên. Năm học 2025–2026, hai sinh viên Phạm Tiến Thiện và Lê Thị Hồng Oanh do cô trực tiếp hướng dẫn đã giành giải Nhất cuộc thi Tài năng âm nhạc. Đây là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc, đồng thời cho thấy vai trò đồng hành, định hướng và bồi dưỡng của người giảng viên trong hành trình phát hiện, nuôi dưỡng tài năng trẻ.

TS. Vũ Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Đánh giá về nữ giảng viên, TS. Vũ Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ghi nhận TS. Đỗ Thị Lam là giảng viên trẻ có chuyên môn, say mê nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật của tỉnh và có nhiều sinh viên đạt giải trong các cuộc thi.

Với TS. Đỗ Thị Lam, niềm vui của người làm nghề giáo không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức mà còn ở sự trưởng thành của mỗi sinh viên. Bởi vậy, cô luôn chú trọng lắng nghe, khích lệ, giúp người học nhận diện thế mạnh, xây dựng sự tự tin, phát huy năng lực cá nhân và có trách nhiệm với lựa chọn nghề nghiệp.

Lan toả sức trẻ để nối dài hành trình sẻ chia

Nếu giảng đường là nơi TS. Đỗ Thị Lam vun đắp tri thức và khơi dậy đam mê nghề nghiệp, thì công tác Đoàn và phong trào thanh niên lại mở ra không gian để cô lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức, cô luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm trên các cương vị được giao. Đặc biệt, từ những ngày đầu tham gia công tác thanh niên, Đỗ Thị Lam đã sớm thể hiện sự năng động, nhiệt tình và khả năng gắn kết với đoàn viên, sinh viên.

Theo TS. Vũ Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, cô Đỗ Thị Lam là người có nhiều tâm huyết với phong trào thanh niên. Trên cương vị Bí thư Đoàn trường, cô đã thể hiện năng lực tổ chức, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với các hoạt động Đoàn, phong trào sinh viên. Không chỉ tích cực triển khai các chương trình, hoạt động tập thể, cô còn tạo được sự gần gũi, gắn bó với đồng nghiệp và sinh viên, nhận được tình cảm yêu quý, tin tưởng từ người học.

Với cô, công tác Đoàn không đơn thuần là nhiệm vụ phong trào mà còn là cơ hội để gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu sinh viên; giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái.

TS. Đỗ Thị Lam tích cực tham gia các phong trào xã hội, thiện nguyện.

Từ “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đến các chương trình thăm hỏi, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cô đều tích cực tham gia. Các hoạt động hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Thanh”, “Chủ nhật đỏ” và chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” cũng ghi dấu hành trình sẻ chia, góp sức vì cộng đồng.

Không chỉ tích cực trong phong trào nhà trường, nữ giảng viên còn phát huy năng lực nghệ thuật qua việc phối hợp dàn dựng, biên đạo, đạo diễn và biểu diễn tại các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ hoạt động của tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, cô góp phần đưa chuyên môn nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, làm phong phú các hoạt động văn hóa ở địa phương.

Những đóng góp trong công tác Đoàn được ghi nhận bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 2017–2022; thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè các năm 2022, 2023. Năm 2024, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong chiến dịch này.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022–2023; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020–2022. Cô cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Huy chương Bạc tại Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”. Đặc biệt, 5 năm liên tiếp, từ 2021 đến 2025, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai lần được vinh danh tại Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương vào năm 2024 và 2026 là sự ghi nhận đáng tự hào đối với những nỗ lực của TS. Đỗ Thị Lam. Theo TS. Vũ Văn Tuyến, sự năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cùng những đóng góp cho nhà trường đã làm nên hình ảnh một giảng viên trẻ tiêu biểu, giàu tâm huyết.