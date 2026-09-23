Từ 'quản lý' sang 'phục vụ': Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giữa chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghệ số để kịp thời nhận diện, giải quyết các điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nhận diện và giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn

Thành phố hướng tới tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; góp phần tạo thêm năng lực sản xuất, đầu tư, doanh thu và xuất khẩu cho nền kinh tế Thủ đô trong quý IV/2026, gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Nguồn: Facebook Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, tính đến ngày 17/9, đã có hơn 70 doanh nghiệp đăng ký tham gia hội nghị để giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn đang gặp phải.

Một trong những điểm đáng chú ý của hội nghị này là kiến nghị của các doanh nghiệp sẽ được tổng hợp, phân loại theo nhóm vấn đề, cơ quan có thẩm quyền và mức độ xử lý. Theo đó, có những nội dung kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được giải quyết ngay tại kết luận hội nghị, cơ quan có trách nhiệm sẽ xác định rõ phương án, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Với những nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hội nghị cũng sẽ xác định cơ quan chủ trì và thời hạn báo cáo, xử lý cụ thể.

Thành phố tập trung vào 4 nhóm tác động chủ yếu. Thứ nhất, tháo điểm nghẽn để doanh nghiệp đầu tư, tập trung vào các vấn đề về đất đai, thủ tục đầu tư, khu công nghệ cao, hạ tầng, tài chính.

Thứ hai, tháo điểm nghẽn để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, gồm các nội dung về chính sách thuế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, mua sắm công, thị trường và xuất khẩu.

Thứ ba, tháo điểm nghẽn để đổi mới sáng tạo, tập trung vào thử nghiệm công nghệ mới, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, tiếp cận các quỹ và nguồn vốn.

Thứ tư, tháo điểm nghẽn để kinh tế số tăng trưởng nhanh, với các vấn đề về dữ liệu, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, nền tảng số và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Hội nghị nêu trên là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Hà Nội trong việc tạo cơ chế đối thoại thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Gắn kết cải cách hành chính với chuyển đổi số và phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực cải thiện các chỉ số như Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR - INDEX)...

Thành phố cũng đã xây dựng hệ thống chuyển nhận văn bản dùng chung giữa các tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước thành phố https://qlvbdn.hanoi.gov.vn/ với nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị hôm 22/9.

Tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra hôm 22/9, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đức Thắng nhấn mạnh, hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố đã chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Bí thư Thành uỷ, Hà Nội không chỉ đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, mà còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả được máy tính chấm điểm hằng ngày và bắt đầu từ người đứng đầu.

Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính. Việc kiểm tra, xử lý sẽ tập trung vào những lĩnh vực nhân dân phản ánh nhiều, như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát, báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp nhận, phân loại xử lý, theo dõi và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân; từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm mỗi kiến nghị được giải quyết đến cùng, theo dõi xuyên suốt và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Vừa qua, Luật số 02/2026/QH16 - Luật Thủ đô đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, thay thế cho Luật Thủ đô 2024.

Sau hơn 2 tháng Luật Thủ đô có hiệu lực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc triển khai Luật phải gắn chặt với yêu cầu phát triển và thực tiễn đời sống, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; các cơ chế, chính sách của Luật phải được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường sống và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ông nhấn mạnh, nền hành chính phục vụ là chỗ người dân cảm nhận rõ sự thay đổi của mô hình chính quyền hai cấp. Khi bỏ cấp trung gian, nhiều việc trước đây phải lên cấp trên thì nay giải quyết ngay tại xã, phường, từ đó thủ tục được rút ngắn.

"Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Hà Nội đạt 92,9%, xếp thứ 5 cả nước, và chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện. Thành phố cũng duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp của người dân như ứng dụng iHanoi, để mỗi kiến nghị đều có địa chỉ trả lời”

Ông Nguyễn Xuân Lưu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời, góp phần trực tiếp vào thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong bối cảnh mới, cải cách hành chính được gắn chặt, đồng bộ với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, trên cơ sở kết quả các chỉ số đã được công bố (như PAR Index 2025, PCI 2025), các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể. Từ đó xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số năm 2026 và các năm tiếp theo với các giải pháp cụ thể, khả thi, có lộ trình rõ ràng; bảo đảm việc đánh giá thực chất, khách quan, gắn với kết quả đầu ra.