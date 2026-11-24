Có những khoảnh khắc, niềm tự hào dân tộc được đánh thức bằng những điều tưởng chừng rất giản dị. Đó là khi hai tiếng “Việt Nam” vang lên giữa một sân khấu quốc tế, khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trước hàng nghìn khán giả hay khi một giai điệu mang âm hưởng quê hương được cất lên giữa những nền văn hóa khác biệt. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu thành công của một nghệ sĩ mà còn mang theo niềm xúc động của hàng triệu người Việt Nam đang dõi theo từ quê nhà.

Trong những năm gần đây, âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình đáng khích lệ trên hành trình hội nhập quốc tế. Ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chủ động tìm kiếm cơ hội ở những sân chơi lớn, mang theo tài năng, sự sáng tạo và khát vọng giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè năm châu. Mỗi người lựa chọn một con đường riêng nhưng tất cả đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, đó chính là sự tự tin, hiện đại và giàu bản sắc.

Năm 2025, Phương Mỹ Chi viết nên một câu chuyện đẹp tại Sing! Asia 2025. Điều đặc biệt là nữ ca sĩ trẻ không lựa chọn rời xa màu sắc âm nhạc đã làm nên tên tuổi mà tự tin mang những chất liệu truyền thống Việt Nam đến với khán giả châu Á.

Phương Mỹ Chi từng có hành trình đáng nhớ tại Sing! Asia 2025.

Từ Bóng Phù Hoa, Buôn Trăng đến những giai điệu dân gian Bắc Bộ được làm mới, Phương Mỹ Chi đã cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại. Những tiết mục của nữ ca sĩ không chỉ mang tính giải trí mà còn mở ra cơ hội để bạn bè quốc tế tiếp cận văn học, âm nhạc và những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Vị trí thứ ba chung cuộc trở thành phần thưởng xứng đáng cho một hành trình nghệ thuật được xây dựng bằng sự nghiêm túc và niềm tự hào về cội nguồn.

Cũng trong năm 2025, Đức Phúc mang đến niềm vui lớn khi giành ngôi quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tổ chức ở Nga. Với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ đưa hình tượng Thánh Gióng - một biểu tượng đẹp về tinh thần yêu nước và sức mạnh dân tộc, bước lên sân khấu quốc tế.

Đức Phúc mang đến niềm vui lớn khi giành ngôi quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tổ chức ở Nga.

Điểm đáng trân trọng nằm ở cách Đức Phúc cùng ê-kíp truyền tải một câu chuyện quen thuộc trong kho tàng văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ biểu diễn hiện đại. Âm nhạc, hình ảnh và tinh thần của tiết mục hòa quyện, tạo nên một màn trình diễn vừa mang dấu ấn cá nhân vừa thể hiện chiều sâu văn hóa dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là thành tích của riêng Đức Phúc mà còn cho thấy những giá trị truyền thống hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nghệ thuật đương đại.

Đến năm 2026, Tóc Tiên tiếp tục nối dài hành trình đáng tự hào khi đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia và giành vị trí thứ ba chung cuộc. Bằng phong thái trình diễn tự tin, giọng hát nội lực và tư duy sân khấu hiện đại, nữ ca sĩ góp phần khẳng định hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam chuyên nghiệp, bản lĩnh trước bạn bè quốc tế.

Tóc Tiên đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia và giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Từ Phương Mỹ Chi, Đức Phúc đến Tóc Tiên, mỗi nghệ sĩ mang một cá tính, phong cách và thế mạnh riêng. Có người chinh phục khán giả bằng khả năng trình diễn, có người kể câu chuyện văn hóa bằng âm nhạc dân gian, có người đưa truyền thuyết dân tộc lên sân khấu, cũng có người khẳng định sức hấp dẫn của nhạc pop Việt Nam trong không gian nghệ thuật quốc tế. Nhưng vượt lên trên sự khác biệt ấy là một điểm chung đáng quý, đó là tất cả đều mang theo khát vọng để hai tiếng Việt Nam được biết đến nhiều hơn, được trân trọng hơn và được nhắc đến bằng những dấu ấn nghệ thuật tích cực.

Nhìn từ hành trình của những nghệ sĩ trẻ, có thể thấy văn hóa Việt Nam đang sở hữu những nguồn lực vô cùng quý giá để phát triển trong kỷ nguyên mới. Đó là kho tàng văn học, âm nhạc dân gian, những truyền thuyết, phong tục, hình ảnh và giá trị tinh thần được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Khi được tiếp nối bằng tư duy sáng tạo của thế hệ hôm nay, những di sản ấy không chỉ được gìn giữ mà còn có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống đương đại.

Điều đẹp đẽ nhất trong những hành trình ấy chính là cách truyền thống và hiện đại tìm thấy tiếng nói chung. Văn hóa dân tộc không nhất thiết chỉ hiện diện trong những không gian trang trọng hay những hình thức biểu diễn quen thuộc. Văn hóa có thể sống trong một bản phối mới, một sân khấu âm nhạc hiện đại, một bộ trang phục được cách tân hay một câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật mang tính toàn cầu.

Chính sự tiếp nối ấy làm nên sức sống của văn hóa. Bởi gìn giữ bản sắc không có nghĩa là giữ mọi giá trị trong trạng thái bất biến mà còn là tạo điều kiện để những giá trị tốt đẹp được tiếp tục phát triển, được thế hệ trẻ đón nhận và mang theo trên hành trình hội nhập.

Ở góc độ rộng hơn, thành công của các nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế còn cho thấy sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người. Âm nhạc có khả năng vượt qua khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ và biên giới quốc gia. Một khán giả nước ngoài có thể chưa từng đặt chân đến Việt Nam, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước, con người và những giá trị tinh thần Việt Nam thông qua một tiết mục nghệ thuật. Đó cũng là cách sức mạnh mềm văn hóa được hình thành, từ những sản phẩm sáng tạo có chất lượng, những câu chuyện giàu bản sắc và những nghệ sĩ đủ tài năng để mang chúng đến với thế giới.

Ở góc độ rộng hơn, thành công của các nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế còn cho thấy sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người.

Tất nhiên, hành trình đưa văn hóa Việt Nam vươn xa không chỉ được đo đếm bằng những giải thưởng hay thứ hạng. Mỗi lần một nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu quốc tế, mỗi sản phẩm nghệ thuật Việt Nam tiếp cận thêm những khán giả mới, mỗi giá trị văn hóa được giới thiệu bằng một cách kể sáng tạo đều là những đóng góp đáng trân trọng.

Những dấu ấn ấy cũng mở ra kỳ vọng về một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam ngày càng tự tin hơn, được đầu tư bài bản hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Khi tài năng cá nhân được kết hợp với sự đồng hành của các nhà sản xuất, đội ngũ sáng tạo và một nền công nghiệp văn hóa phát triển, khát vọng đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới sẽ có thêm nền tảng để trở thành những thành tựu bền vững.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhìn lại hành trình của những nghệ sĩ đã và đang ghi dấu trên sân khấu quốc tế cũng là dịp để thêm trân trọng những giá trị mà dân tộc đang sở hữu. Từ những làn điệu dân ca, câu chuyện truyền thuyết đến các sản phẩm âm nhạc hiện đại, văn hóa Việt Nam đang được tiếp nối bằng tình yêu, sự sáng tạo và khát vọng của những người trẻ.

Và chắc chắn, hành trình ấy sẽ không dừng lại ở những cái tên hay những thành tích đã có. Sẽ còn những thế hệ nghệ sĩ tiếp tục lên đường, những giai điệu Việt Nam được cất lên ở những vùng đất mới và những câu chuyện mang hồn cốt dân tộc được kể bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau. Bởi khi một nghệ sĩ Việt Nam bước ra thế giới bằng tài năng và niềm tự hào về cội nguồn, điều được mang theo không chỉ là một bài hát hay một màn trình diễn mà còn là hình ảnh của đất nước, con người và một nền văn hóa đang tự tin tỏa sáng trong kỷ nguyên mới.