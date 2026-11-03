Từ phương châm '4 rõ', Ba Đình phát triển mới 33 Công đoàn cơ sở

Ban tổ chức công bố, trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: PV

Thực hiện đợt thi đua cao điểm với phương châm “45 ngày - 4 rõ: Rõ doanh nghiệp, rõ người phụ trách, rõ thời hạn, rõ kết quả”, Công đoàn phường Ba Đình đã chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động.

Cụ thể, duy trì hoạt động hai tổ công tác trực tiếp rà soát, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; nắm bắt số lượng lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng thành lập tổ chức Công đoàn. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, mời đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc đối tượng vận động trên địa bàn tham dự; phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức Công đoàn, làm rõ vai trò, chức năng và lợi ích của doanh nghiệp, người lao động khi thành lập và tham gia tổ chức Công đoàn. Phân công cán bộ, thành viên tổ công tác trực tiếp tiếp cận từng doanh nghiệp, chủ động trao đổi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập CĐCS.

Song song đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và phường trong công tác rà soát, xác minh thông tin doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình tiếp cận, tuyên truyền, vận động.

Thông qua các giải pháp trên, Công đoàn phường từng bước nắm chắc tình hình doanh nghiệp, xác định đúng đối tượng, xây dựng lộ trình vận động phù hợp. Đối với doanh nghiệp từ 100 lao động trở lên, đã thành lập 1/1 CĐCS (đạt 100% chỉ tiêu). Đối với doanh nghiệp từ 20 đến dưới 100 lao động, thành lập 32/30 CĐCS (đạt 106% chỉ tiêu, vượt kế hoạch). Như vậy, toàn phường đã thành lập mới 33 CĐCS, đón nhận và kết nạp đông đảo đoàn viên mới vào ngôi nhà chung Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của Ban Chấp hành Công đoàn phường Ba Đình trong công tác phát triển đoàn viên, mở rộng hệ thống chính trị tại cơ sở. Lãnh đạo cấp trên cũng đề nghị các CĐCS mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.