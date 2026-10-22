Từ phong trào thể thao đến nếp sống khỏe

Từ phong trào quần chúng đến nhu cầu rèn luyện mỗi ngày

Với khoảng 45% dân số tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31,1% và 3.590 câu lạc bộ thể thao cơ sở, Thanh Hóa đang từng bước mở rộng phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

Các hoạt động thể thao cộng đồng tạo điều kiện để người dân duy trì thói quen rèn luyện thân thể

Những con số này phản ánh mức độ lan tỏa của hoạt động TDTT, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì phong trào theo hướng thực chất, để việc vận động không chỉ diễn ra trong các đợt phát động hay những giải đấu mà trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi người.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò trung tâm của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe, coi sức khỏe là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc lựa chọn ngày 7.4 hằng năm, trùng với Ngày Sức khỏe thế giới, làm Ngày Sức khỏe toàn dân cũng góp phần nhấn mạnh thông điệp chủ động phòng bệnh, nâng cao thể lực và hình thành lối sống lành mạnh.

Tại Thanh Hóa, ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai phong trào rèn luyện thân thể gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các hoạt động được tổ chức theo nhiều hình thức, tạo điều kiện để người dân tham gia phù hợp với nhu cầu, độ tuổi và điều kiện sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cho rằng cần thay đổi nhận thức về vai trò của TDTT, không xem đây đơn thuần là hoạt động phong trào mà phải đặt trong chiến lược phát triển con người. Đầu tư cho thể thao cũng chính là đầu tư cho sức khỏe nhân dân và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Từ định hướng này, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là tăng số người tham gia mà còn phải duy trì được thói quen vận động. Các câu lạc bộ tại cơ sở, hoạt động thể thao trong khu dân cư và những giải đấu phong trào có vai trò tạo môi trường để người dân gặp gỡ, giao lưu và duy trì việc tập luyện.

Hằng năm, Thanh Hóa tổ chức từ 12-20 giải thể thao phong trào cấp tỉnh, đăng cai 1-2 giải quần chúng cấp quốc gia, đồng thời phối hợp tổ chức từ 5-7 giải thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp cấp quốc gia.

Cùng với việc mở rộng phong trào, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực TDTT, đơn giản hóa thủ tục cấp phép kinh doanh hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. Đây là một trong những hướng đi nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội, đa dạng hóa các dịch vụ và hình thức tập luyện.

Cơ sở vật chất và trường học là nền tảng phát triển thể thao

Để người dân duy trì hoạt động thể chất, bên cạnh ý thức cá nhân, điều kiện tập luyện có vai trò quan trọng. Một sân chơi gần nhà, một câu lạc bộ hoạt động đều đặn hay không gian vận động phù hợp có thể giúp việc tập thể dục trở nên thuận tiện hơn.

Theo thống kê của ngành chức năng, Thanh Hóa hiện có 555 sân vận động kích thước 60x90m và 1.500 sân chưa đủ kích thước; 120 nhà tập luyện đa năng; 4.279 sân bóng chuyền; 4.657 sân cầu lông; 2.381 bàn bóng bàn; 120 sân quần vợt; 123 bể bơi đơn giản; 136 sân bóng rổ và 1.135 sân chơi, bãi tập.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân

Hệ thống thiết chế này tạo điều kiện để phát triển nhiều loại hình thể thao, từ các môn tập thể đến hoạt động vận động cá nhân. Tuy nhiên, cùng với đầu tư xây dựng, việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, duy trì hoạt động và bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân cũng cần được quan tâm.

Bên cạnh cộng đồng dân cư, trường học là môi trường quan trọng để hình thành thói quen vận động từ sớm. Tại Thanh Hóa, 100% trường học thực hiện giáo dục thể chất nền nếp, đạt chất lượng; tỷ lệ trường học tổ chức giáo dục thể chất ngoại khóa đạt 98,5%.

Hoạt động thể chất trong nhà trường không chỉ phục vụ yêu cầu giáo dục mà còn góp phần nâng cao thể lực, giúp học sinh hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe.

Việc duy trì các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để học sinh tham gia những môn thể thao phù hợp sẽ giúp mở rộng cơ hội vận động ngoài giờ học.

Phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang cũng được duy trì, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác, lao động và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập luyện phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn.

Ngành cũng chú trọng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống giáo dục, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng để vận động người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp, duy trì tập luyện hằng ngày.

Với định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW, phát triển TDTT không chỉ dừng ở việc mở rộng phong trào hay tăng số lượng sân bãi, câu lạc bộ.

Điều quan trọng là tạo được môi trường thuận lợi để người dân duy trì vận động lâu dài, từng bước đưa việc rèn luyện sức khỏe trở thành một phần trong đời sống thường nhật.