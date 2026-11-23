Từ phòng thí nghiệm ra thị trường: Trí thức Việt ở Anh và tinh thần Nghị quyết 57
Ngày 21/11, tại hội thảo do Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland tổ chức với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học Việt Nam tại Anh cùng chuyên gia quốc tế đã tập trung tìm lời giải cho bài toán làm sao để đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tu-phong-thi-nghiem-ra-thi-truong-tri-thuc-viet-o-anh-va-tinh-than-nghi-quyet-57/7687.html