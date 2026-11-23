Một chiêu lừa đảo đang được cảnh báo và nhắm nhiều vào chị em hay mua sắm online: kẻ gian gọi điện tự xưng là nhân viên thương hiệu hoặc đơn vị vận chuyển, thông báo món hàng bạn từng mua nằm trong diện bị thu hồi, và hứa sẽ hoàn tiền. Nghe có vẻ là chuyện tốt, nhưng mục đích thật sự của chúng là moi thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Hiểu rõ kịch bản này giúp chị em không sập bẫy.