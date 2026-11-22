Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Đỗ Minh Hùng cùng các đại biểu, diễn giả và trí thức tham dự Hội nghị Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo VIS 2026. (Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh)

Khi một quốc gia đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí đột phá chiến lược, phép thử thật sự không nằm ở con số đầu tư, mà ở việc biến tri thức thành sản phẩm và giá trị thực tiễn. Ngân sách có thể tăng, nhân lực có thể giỏi, công trình nghiên cứu có thể nhiều, nhưng tất cả chỉ thực sự có nghĩa khi một kết quả từ phòng thí nghiệm bước ra được thị trường để thành sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó là khâu gian nan nhất, và cũng là nơi định đoạt một chiến lược khoa học thành hay bại.

Theo phóng viên TTXVN tại London, chính câu chuyện ấy đã được đặt ra tại một hội thảo do Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) tổ chức (với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và Bộ Khoa học- Công nghệ) ngày 21/11, nơi những người Việt đang làm khoa học tại Anh cùng các chuyên gia quốc tế đi tìm lời giải cho một bài toán mà cả đất nước đang quan tâm.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ tăng rất nhanh. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu những năm trước đây ngân sách nhà nước bố trí cho khoa học và công nghệ chỉ khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm, thì năm 2026 - sau khi có Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - nguồn lực dành cho lĩnh vực này đã đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Song đầu tư và thể chế mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở khả năng biến mỗi công trình nghiên cứu thành một sản phẩm, một giá trị cụ thể. Và chính ở khâu then chốt này, đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài là một nguồn lực mà đất nước ngày càng có thể trông cậy.

Một nguồn lực được đặt đúng chỗ

Tại Vương quốc Anh, nguồn lực ấy không hề nhỏ. Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng, hiện có khoảng 200 trí thức người Việt đang làm việc tại các trường đại học, các tập đoàn công nghệ và tài chính của Anh và quốc tế.

Ông Đỗ Minh Hùng cho biết, Đại sứ quán hết sức coi trọng việc tranh thủ nguồn lực của kiều bào phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, và thời gian qua đã nỗ lực kết nối đội ngũ này với trong nước qua các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề và các đoàn công tác.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Đỗ Minh Hùng trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh)

Giá trị của đội ngũ này không chỉ ở tri thức, mà ở vị thế: họ vừa gắn với các phòng thí nghiệm hàng đầu của Anh, vừa hiểu thị trường quốc tế, nơi các ý tưởng được định giá. Đó chính là nhịp cầu mà một nền khoa học muốn đưa sản phẩm của mình ra thị trường toàn cầu đang rất cần.

Một nửa lời giải cho bài toán đưa nghiên cứu ra thị trường

Về tiềm năng của Việt Nam, các chuyên gia quốc tế có chung một đánh giá tích cực. Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại London, Giáo sư Umut Gurkan, nhà khoa học của Đại học Case Western Reserve, người sáng lập công ty công nghệ y tế Hemex Health, cho rằng điều mà phần lớn các cơ sở học thuật phương Tây còn thiếu thì Việt Nam đang có: "Việt Nam đã có sẵn một nửa lời giải của bài toán, đó là năng lực sản xuất ở quy mô lớn".

GS. Umut Gurkan, nhà khoa học Đại học Case Western Reserve, nhà sáng lập công ty công nghệ y tế Hemex Health, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại sự kiện. Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh

Năng lực sản xuất quy mô lớn ấy, theo Giáo sư Gurkan, chính là điều kiện mà một nhà khoa học cần để biến phát minh thành sản phẩm: khả năng chế tạo mẫu, sản xuất và thử nghiệm ngay tại chỗ giúp con đường từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm ngắn hơn và với chi phí thấp hơn. Bài học từ chính sản phẩm Gazelle của ông là một ví dụ - "giá thành chỉ trở nên hợp lý khi đưa khâu sản xuất đến gần chính những người sẽ sử dụng nó".

Việt Nam còn có đội ngũ kỹ sư tài năng, một thị trường nội địa hơn 100 triệu dân và nhu cầu thực tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế. Phần còn lại của bài toán - đưa phát minh vượt khỏi ranh giới phòng thí nghiệm - là chỗ cần lời giải. Và theo Giáo sư Gurkan, "thứ biến tiềm năng thành sản phẩm chính là chiếc cầu nối giữa phòng thí nghiệm và thị trường.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng, đại diện Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland (VIS) cùng các diễn giả và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh)

Chiếc cầu được dựng bằng cơ chế

Kinh nghiệm của nước Anh cho thấy chiếc cầu ấy được dựng bằng những cơ chế rất cụ thể, trong đó yếu tố quyết định không hẳn là nguồn vốn hay nhân lực, mà là cách một nền học thuật ghi nhận và đo lường giá trị của nhà khoa học.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London, Giáo sư Jin Xuan, Đại học Surrey, cho rằng không thể bắt một nhà khoa học cùng lúc gánh hai công việc toàn thời gian, mà phải xây một hệ sinh thái nơi đổi mới sáng tạo là dòng chảy chính. Mấu chốt nằm ở thước đo: "Cần thiết kế các tiêu chí thăng tiến sao cho ghi nhận cả đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp".

GS. Jin Xuan, Phó Trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (Khoa Kỹ thuật và Khoa học Vật lý), Đại học Surrey, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh

Nhưng cơ chế thôi chưa đủ. Đưa một nghiên cứu ra thị trường còn đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm thương mại mà không phải nhà khoa học nào cũng sẵn có.

TS. Martine Abboud, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Creo Incubator, Chuyên gia khởi nghiệp tại Trường Kinh doanh Saïd (Đại học Oxford), trả lời phỏng vấn. Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh.

Tiến sĩ Martine Abboud, nhà sáng lập vườn ươm CREO cho rằng ngoài một nghiên cứu xuất sắc, điều một doanh nghiệp công nghệ non trẻ cần nhất là một hệ sinh thái và những người dẫn đường - "những người cố vấn đã từng đi qua chính con đường ấy và biết cách đi". Vai trò của vườn ươm, vì thế, không chỉ là cấp vốn, mà là trao cho nhà khoa học mạng lưới, kinh nghiệm và sự dìu dắt để không phải trả giá bằng những sai lầm mà người đi trước đã trải qua.

Để nghiên cứu không dừng lại ở trang giấy

Với cộng đồng trí thức Việt tại Anh, đây cũng là lúc nhìn lại chính mình. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS, hội quy tụ nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, nhưng điều đáng suy nghĩ là không phải công trình nào cũng tìm được người sử dụng.

GS.TS Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland (VIS), Giáo sư chuyên ngành Truyền thông Kỹ thuật số và Chuyển đổi số (Đại học Middlesex London), trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Đức Việt – PV TTXVN tại Anh)

Ông dẫn cơ chế của các đại học Anh -Khung Đánh giá Nghiên cứu (Research Excellence Framework) - vốn lấy chính mức độ một nghiên cứu được sử dụng và đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế, làm tiêu chí thẩm định. Câu hỏi mà mỗi nhà khoa học cần tự đặt ra, vì thế, không chỉ là "tôi khám phá được gì", mà là "ai sẽ dùng khám phá của tôi, và nó đóng góp được gì" - để nghiên cứu không dừng lại ở những trang báo khoa học.

Đó là một sự thay đổi trong tư duy, và cũng là lý do VIS muốn đi xa hơn vai trò một mạng lưới hỗ trợ. Trong cộng đồng đã có những giáo sư người Việt đưa được ý tưởng thành doanh nghiệp khởi nguồn; việc của hội là nhân rộng những mô hình ấy. Và khi cộng đồng đủ mạnh để đưa nhiều nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, theo Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, đó cũng là lúc mạng lưới có thể kết nối, mang những ý tưởng tốt trở về với Việt Nam.

Quãng đường từ phòng thí nghiệm ra thị trường không đơn thuần là một khâu kỹ thuật, mà là thước đo xem một nền khoa học có thực sự tạo ra giá trị hay không. Việt Nam đang quyết tâm rút ngắn quãng đường ấy. Và khi nguồn lực trong nước, chất xám người Việt ở nước ngoài và kinh nghiệm quốc tế cùng hội tụ về một hướng, Việt Nam có thêm điểm tựa vững chắc để rút ngắn con đường từ phòng thí nghiệm ra thị trường.