Từ những ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm

Với nhiều sinh viên, năm thứ hai đại học có thể là khoảng thời gian làm quen sâu hơn với ngành học, tìm kiếm những trải nghiệm mới và định hình hướng đi cho tương lai. Với Lê Văn Vẻ, đó cũng là thời điểm anh bắt đầu bước chân vào phòng thí nghiệm, tiếp xúc với nghiên cứu khoa học từ sớm.

Năm 2012, anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhưng thành tích ấy không phải điểm kết của một hành trình học tập, mà là nền móng cho con đường nghiên cứu được anh lựa chọn và theo đuổi trong nhiều năm sau.

Ngay từ năm thứ hai, Vẻ đã tham gia làm việc tại phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Đến năm thứ ba, niềm say mê nghiên cứu khiến anh dành phần lớn thời gian cho những công việc chuyên môn. Có những ngày, anh bắt đầu từ 4 giờ sáng và miệt mài đến 9 giờ tối mới trở về. Hai lần đạt giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa trong thời gian học đại học trở thành những dấu mốc ghi nhận bước đầu cho sự nghiêm túc ấy.

Hai nhà nghiên cứu trẻ ASEAN được Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc vinh danh năm nay gồm Lê Văn Vẻ và Lee Boon Fan_ Ảnh: Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc.

Nghiên cứu khoa học không phải con đường chỉ có những kết quả được công bố hay những giải thưởng được trao. Đó còn là quá trình tích lũy kiến thức, thử nghiệm, tìm kiếm câu trả lời và kiên trì với những vấn đề chưa có lời giải. Những trải nghiệm trong phòng thí nghiệm từ thời sinh viên đã giúp Vẻ hình thành nền tảng chuyên môn, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần chủ động học hỏi – điều theo anh trong suốt quá trình bước ra môi trường nghiên cứu rộng lớn hơn.

Năm 2015, học bổng Chính phủ Hàn Quốc mở ra cơ hội để Vẻ tiếp tục học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Jeonbuk năm 2018, sau đó theo học tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học môi trường tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST), thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học Hàn Quốc (KRIBB).

Từ một sinh viên bắt đầu làm quen với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường, anh dần bước vào môi trường khoa học quốc tế, nơi các vấn đề nghiên cứu đòi hỏi sự chuyên sâu, khả năng kết nối nhiều lĩnh vực kiến thức và tư duy độc lập.

Theo đuổi khoa học từ câu hỏi môi trường đến những dấu ấn quốc tế

Trong quá trình học tiến sĩ, Lê Văn Vẻ tập trung nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và hiện tượng bùng phát vi khuẩn lam gây hại trong các hệ sinh thái thủy sinh. Hướng nghiên cứu này đặt anh trước những vấn đề gắn trực tiếp với môi trường, chất lượng hệ sinh thái và yêu cầu tìm kiếm các giải pháp kiểm soát theo hướng bền vững.

Kết hợp vi sinh học, tảo học và tin sinh học, anh tìm hiểu sự tương tác giữa các vi sinh vật, hướng tới phát triển giải pháp kiểm soát sinh học thân thiện với môi trường. Đó là lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi sự kết nối giữa kiến thức nền tảng và những phương pháp phân tích hiện đại, đồng thời mở ra hướng tiếp cận các vấn đề môi trường bằng công nghệ sinh học.

TS. Lê Văn Vẻ (Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc) được trao giải với Giải thưởng Nhà tiên phong về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN – Hàn Quốc (ASEAN–ROK STI Pioneer Award) năm 2026

Năm 2023, hoàn thành chương trình tiến sĩ, Vẻ có 16 bài báo khoa học quốc tế với vai trò tác giả chính trên các tạp chí thuộc danh mục SCIE, trong đó có Journal of Cleaner Production, Environmental Pollution, Bioresource Technology và Journal of Applied Phycology, cùng hai bằng sáng chế.

Những nỗ lực trong nghiên cứu được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Năm 2022, anh nhận Giải thưởng Nhà khoa học trẻ xuất sắc lĩnh vực Công nghệ sinh học của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Năm 2023, anh được trao giải của Hiệu trưởng UST dành cho nghiên cứu sinh có thành tích nghiên cứu xuất sắc, đồng thời nhận Giải thưởng Nghiên cứu sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất của KRIBB. Cũng trong năm này, anh được vinh danh với Giải thưởng Nhà khoa học trẻ xuất sắc của Hội Môi trường Sinh học Hàn Quốc (KSEB) – trở thành nhà khoa học nước ngoài đầu tiên nhận giải thưởng.

Sau tiến sĩ, Vẻ tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại KRIBB và Đại học Auburn, Hoa Kỳ, trước khi phát triển sự nghiệp tại Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc, với chức danh giáo sư nghiên cứu (Research Professor).

Đến nay, anh có 57 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục SCI/Scopus. Các hướng nghiên cứu tiếp tục xoay quanh sinh thái vi sinh vật, kiểm soát tảo và vi khuẩn lam gây hại, phân bón sinh học từ vi tảo và ứng dụng phân tích đa omics trong nghiên cứu môi trường.

Năm 2026, anh được trao tài trợ Sejong Science Fellowship giai đoạn 2026–2031, với kinh phí 120 triệu won mỗi năm. Trong vai trò chủ nhiệm đề tài, Lê Văn Vẻ triển khai nghiên cứu xây dựng nền tảng tích hợp đa omics nhằm đánh giá sức khỏe hệ sinh thái nước ngầm trên đảo Jeju. Chương trình tài trợ tạo điều kiện để nhà khoa học trẻ phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, đồng thời tiếp tục theo đuổi những hướng nghiên cứu dài hạn.

Đặc biệt, Giải thưởng Xuất sắc về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN – Hàn Quốc năm 2026 đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của anh. Được lựa chọn trong số 66 ứng viên tham gia xét giải và trở thành một trong hai nhà khoa học được vinh danh, thành quả này không chỉ ghi nhận những đóng góp chuyên môn mà còn cho thấy sự hiện diện của nhà khoa học Việt Nam trong môi trường nghiên cứu khu vực.

Nhìn lại chặng đường đã qua, TS. Lê Văn Vẻ dành sự trân trọng cho các thầy cô Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – những người đã giảng dạy, truyền cảm hứng và tạo điều kiện để anh tiếp cận nghiên cứu từ năm thứ hai đại học. Những kiến thức về vi sinh vật học, sinh học phân tử, sinh học tế bào, kỹ thuật di truyền và tin sinh học, cùng trải nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm, theo anh, đã trở thành hành trang quan trọng khi bước vào môi trường khoa học quốc tế.

“Điều quý giá nhất mà tôi nhận được từ thầy cô không chỉ là tri thức, mà còn là ngọn lửa đam mê khoa học, tình yêu nghề và tinh thần không ngừng học hỏi”, anh chia sẻ.

Từ những buổi làm việc kéo dài trong phòng thí nghiệm thời sinh viên đến các nghiên cứu về hệ sinh thái môi trường ở Hàn Quốc, hành trình của Lê Văn Vẻ được nối dài bằng sự tích lũy, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của khoa học. Giải thưởng ASEAN – Hàn Quốc có thể là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng những câu hỏi nghiên cứu vẫn tiếp tục mở ra. Và với người đã chọn khoa học từ những năm tháng giảng đường, hành trình tìm kiếm lời giải vẫn chưa dừng lại.