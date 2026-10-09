Từ Phố Wall nhìn về Việt Nam: Những dấu ấn mới trên hành trình hội nhập toàn cầu

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo và đoàn lãnh đạo SOVICO, Vietjet, HDBank tại NYSE, trong hành trình mở rộng kết nối với thị trường tài chính quốc tế. (Ảnh: Quang Nguyễn)

Những hình ảnh nữ doanh nhân, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico và Vietjet, cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) trong ngày 21/9 không chỉ ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ tại trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, mà còn gợi mở câu chuyện về một thế hệ doanh nhân Việt đang chủ động bước ra sân chơi toàn cầu.

Dấu ấn Việt Nam giữa trung tâm tài chính thế giới

Sáng 21/9 tại New York, ngày Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thực hiện nghi thức rung chuông mở phiên giao dịch tại NYSE ngay trong tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hình ảnh Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện trên tất cả các màn hình lớn tại sàn giao dịch cũng như trên màn hình lớn bên ngoài trụ sở NYSE để lại ấn tượng mạnh mẽ với thị trường tài chính toàn cầu.

Đặc biệt khi sự kiện diễn ra đúng ngày thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Giữa những tòa nhà biểu tượng của phố Wall, hình ảnh một nữ doanh nhân Việt Nam hiện diện tại NYSE mang ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện giao dịch. Đó là hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng tự tin hiện diện tại những trung tâm tài chính, kinh doanh và đổi mới sáng tạo lớn của thế giới.

Với nữ tỷ phú, doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập và dẫn dắt các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Sovico, Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank, khoảnh khắc tại NYSE cũng là một dấu ấn trong hành trình đưa thương hiệu và năng lực doanh nghiệp Việt Nam ra quốc tế.

Tại NYSE, bà Phương Thảo đã trao đổi với lãnh đạo NYSE về cơ hội kết nối thị trường vốn Việt Nam-Hoa Kỳ, tiếp cận các dòng vốn quốc tế, nâng cao chuẩn mực quản trị và mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trong những ngày này, các nguyên thủ đại diện cho gần 200 quốc gia đã tới New York. Phát biểu tại NYSE, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông vinh dự thực hiện nghi thức rung chuông mở phiên giao dịch.

Ông nhấn mạnh việc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại quốc tế và bảo đảm chuỗi cung ứng là những trụ cột trong chính sách tạo việc làm, tăng trưởng và thịnh vượng cho người dân Mỹ.

Chủ tịch Vietjet gặp gỡ, trao đổi cùng President & COO SpaceX, bà Gwynne Shotwell (Ảnh: Quang Nguyễn)

Từ những hình ảnh biểu tượng đến những kết quả cụ thể

Nếu hình ảnh tại NYSE mang giá trị biểu tượng, thì những kết quả đạt được trong chuyến công tác cho thấy các kết nối quốc tế đang được chuyển hóa thành những hợp tác cụ thể.

Tại New York, Hội nghị Hello America 2026 do Sovico tổ chức đã kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn, định chế tài chính và công nghệ quốc tế. 23 thỏa thuận, hợp đồng được trao trong khuôn khổ hội nghị và các hoạt động liên quan, trải rộng trên các lĩnh vực hàng không, tài chính, ngân hàng, công nghệ và thanh toán số.

Vietjet ký kết hợp tác với Starlink để đưa Wi-Fi tốc độ cao lên các chuyến bay; mở rộng hợp tác với Pratt & Whitney trong lĩnh vực động cơ và MRO; đồng thời thúc đẩy các hợp tác về tài chính hàng không, quản lý đội tàu và chuyển đổi số. HDBank và Vikki cũng mở rộng kết nối với các định chế quốc tế, mở thêm cơ hội về vốn, công nghệ và thanh toán số.

Những kết quả đó cho thấy chuyến đi không chỉ là hành trình đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mà còn là quá trình đưa các nguồn lực quốc tế - từ vốn, công nghệ đến tri thức quản trị - về phục vụ quá trình phát triển trong nước.

Từ NYSE đến hành trình kiến tạo tương lai

Từ NYSE, hình ảnh Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo giữa Phố Wall, New York trở thành một lát cắt giàu ý nghĩa của hành trình hội nhập. Không chỉ xuất hiện tại những diễn đàn quốc tế, bà cùng các doanh nghiệp do mình dẫn dắt đang tìm kiếm những kết nối dài hạn với các trung tâm tài chính, công nghệ và kinh doanh hàng đầu.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc doanh nghiệp Việt chủ động tìm kiếm nguồn lực toàn cầu cũng đặt ra những yêu cầu mới về năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ và chuẩn mực quốc tế.

Giữa Phố Wall, hình ảnh một nữ doanh nhân Việt không chỉ ghi dấu một khoảnh khắc, mà còn gợi lên một Việt Nam đang ngày càng tự tin bước vào những trung tâm của kinh tế thế giới. Từ những kết nối tại New York, các cơ hội mới đang được mở ra cho các doanh nghiệp trên hành trình hội nhập và phát triển toàn cầu./.