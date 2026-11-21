Ngày 21/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2026).

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và các đại biểu tại Lễ khai mạc Chương trình triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2026).

Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và xã hội trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các vùng miền, cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành di sản với nhân dân và du khách.

Thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ và thực hành di sản, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng, dân tộc, vùng miền; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Đặc biệt, các hoạt động hướng tới phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản văn hóa qua các thế hệ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước. Đồng thời nhấn mạnh nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Các văn bản triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, phát triển văn hóa; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng cho rằng, chuỗi hoạt động lần này không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản văn hóa mà còn góp phần đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

"Tôi tin tưởng rằng, các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng. Từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam", ông Hồ An Phong nói.

Một số hình ảnh tại Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam.

Mở đầu cho chuỗi chương trình là Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam đã khai mạc sáng 21/11, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về di sản văn hóa Việt Nam, phản ánh sự phong phú, đa dạng của các loại hình di sản gắn với lịch sử, đời sống và bản sắc văn hóa của các cộng đồng.

Cũng trong ngày 21/11, ban tổ chức giới thiệu hoạt động trưng bày "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình" lần thứ I năm 2026. Hoạt động giới thiệu những cổ vật tiêu biểu, góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất Ninh Bình.

Chuỗi hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam nhằm tạo môi trường thực hành, trao truyền di sản trong cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của nghệ nhân, người thực hành; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc, vùng miền.

Các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể đến từ nhiều địa phương. Các di sản, loại hình văn hóa đặc sắc được giới thiệu gồm: Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An, Tranh dân gian Đông Hồ, Tò he, Kéo co ngồi... cùng các hoạt động giáo dục di sản, giao lưu và trải nghiệm dành cho công chúng.

Trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam, ban tổ chức còn giới thiệu không gian triển lãm "Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Tiếp nối hành trình tri ân". Triển lãm giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh phản ánh kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch "500 ngày đêm" và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Quân khu 7. Sự kiện được kết hợp mô hình trải nghiệm hầm chữ A cho công chúng tham quan.

Ngoài ra còn có không gian triển lãm "950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)" với 3 chủ đề chính: Nơi khơi nguồn đạo học; Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên; Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cùng với đó, ban tổ chức còn phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện hoạt động giáo dục di sản văn hoá: "Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt" cho khoảng 100 học sinh lớp 5 đến từ Trường Tiểu học Tràng An (phân hiệu 2).

Một số hình ảnh tại chuỗi sự kiện.

Tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật diễn ra ngày 21/11, tại Bảo tàng Ninh Bình - Cơ sở 1 là một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi chương trình. Đây là dịp trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cổ vật, đào tạo nguồn nhân lực giám định cổ vật.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả quản lý, nhận diện và đánh giá giá trị cổ vật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong tình hình hiện nay.

Dịp này, Bảo tàng ngoài công lập Long Giang (tổ dân phố Vàng Ngọc, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chính thức khai trương từ ngày 22/11. Sự kiện góp phần đa dạng hóa các thiết chế bảo tàng, mở rộng không gian bảo tồn, lưu giữ, nghiên cứu, giới thiệu và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời thể hiện vai trò của các tổ chức, cá nhân trong huy động nguồn lực xã hội tham gia sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.