Từ phố đến làng: Nhu cầu vận chuyển hàng hóa đang thay đổi tại Thanh Hóa

Lựa chọn giải pháp vận chuyển phù hợp với đặc thù kinh doanh và cung đường khai thác thực tế mang lại hiệu quả cho người kinh doanh vận tải.

Khi hàng hóa đi sâu hơn về từng khu dân cư

Một đơn hàng ngày nay có thể bắt đầu từ cửa hàng trong thành phố, được đặt qua điện thoại hoặc mạng xã hội và chỉ vài giờ sau đã cần có mặt tại một hộ gia đình, cửa hàng hay cơ sở kinh doanh ở khu vực ngoại thành, phường, xã. Đó là một lát cắt cho thấy cách hàng hóa được mua bán và phân phối đang thay đổi.

Quy mô thương mại - dịch vụ tại Thanh Hóa những năm gần đây tiếp tục mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh từ khoảng 172.209 tỷ đồng năm 2022 đã tăng lên khoảng 226.664 tỷ đồng năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 31,6% sau ba năm. Cùng với bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội đang tạo thêm những luồng giao nhận nhỏ và phân tán. Quy mô thị trường thương mại điện tử B2C Việt Nam được ghi nhận tăng từ 16,4 tỷ USD năm 2022 lên trên 25 tỷ USD năm 2024 và khoảng 31 tỷ USD năm 2025.

Từ thực phẩm, hàng tiêu dùng đến điện máy, đồ gia dụng, nội thất, vật liệu hay hàng phục vụ sản xuất, “dòng hàng” vì thế có xu hướng nhỏ hơn về từng đơn giao nhưng nhiều hơn về số điểm đến và tần suất vận chuyển.

Bài toán mới: Không phải cứ xe lớn là hiệu quả

Sự thay đổi của dòng hàng kéo theo những yêu cầu khác đối với phương tiện vận chuyển. Một hành trình có thể bắt đầu từ kho, qua cửa hàng, tiếp tục vào khu dân cư, đi các tuyến huyện, xã rồi quay trở lại thành phố. Phương tiện vì vậy vừa phải bảo đảm khả năng chuyên chở, vừa có kích thước phù hợp để di chuyển trên nhiều điều kiện đường sá, đồng thời tối ưu nhiên liệu, bảo dưỡng và thời gian khai thác.

Đường bộ đặc biệt quan trọng ở chặng cuối của quá trình phân phối. Quý I/2025, vận tải đường bộ chiếm khoảng 73,5% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển của cả nước. Riêng Thanh Hóa có 98,8 km cao tốc Bắc - Nam, 13 quốc lộ với tổng chiều dài hơn 1.365 km và hệ thống đường tỉnh khoảng 1.816 km. Mạng lưới này tạo điều kiện để hàng hóa từ các trục giao thông lớn tiếp tục đi sâu về xã, phường và các điểm giao cuối. Với cách vận hành đó, xe có tải trọng lớn chưa chắc đã là phương án tối ưu cho mọi nhu cầu.

Với hộ kinh doanh, đại lý phân phối hay đơn vị giao nhận, xe tải ngày càng tham gia trực tiếp vào chu trình nhập hàng - phân phối - giao hàng - thu hồi vốn - tiếp tục quay vòng.

Xe quá nhỏ có thể khiến số chuyến tăng lên; ngược lại, phương tiện quá lớn chưa chắc thuận tiện khi thường xuyên di chuyển trong khu dân cư hoặc các tuyến đường nhỏ. Vì vậy, câu hỏi khi mua xe cũng dần chuyển từ “xe chở được bao nhiêu tấn?” sang “chiếc xe nào phù hợp với cách mình đang kinh doanh?”.

Diễn biến thị trường phần nào phản ánh nhu cầu này. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận 1.795 xe tải đăng ký mới. Trong đó, xe tải nhẹ từ 1 đến 3,5 tấn đạt 638 xe, chiếm 35,5% tổng lượng xe tải và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2025 (nguồn theo báo cáo độc lập 8 tháng đầu năm 2026 của Hyundai Thành Công Thương mại)

Nhu cầu ngày càng cụ thể, lựa chọn xe ngày càng phân hóa

Theo ghi nhận từ Hyundai Lam Kinh, khách hàng mua xe hiện nay không chỉ quan tâm đến tải trọng hay giá bán mà ngày càng cân nhắc cụ thể loại hàng chuyên chở, cung đường thường xuyên hoạt động, kích thước thùng và chi phí khai thác.

“Có khách hàng chủ yếu giao hàng trong thành phố, có khách thường xuyên đi các tuyến huyện, xã; cũng có khách cần thùng dài để vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Vì vậy, cùng là xe tải nhẹ nhưng nhu cầu thực tế có thể rất khác nhau”, đại diện Hyundai Lam Kinh chia sẻ.

Thực tế đó cũng đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh xe thương mại: không chỉ cung cấp phương tiện mà cần tư vấn dòng xe phù hợp với từng mô hình vận chuyển.

Ở nhóm tải nhẹ, Hyundai New Porter 150 hướng tới nhu cầu giao nhận thường xuyên, ưu tiên sự gọn gàng và linh hoạt khi di chuyển tại đô thị, khu dân cư. Khi cần cân bằng giữa khả năng chuyên chở và tính linh hoạt, Hyundai New Mighty N250 mở rộng lựa chọn cho những khách hàng vận hành xe thường xuyên trên nhiều cung đường.

Với nhu cầu ưu tiên không gian chuyên chở lớn hơn, Hyundai Mighty N500 Series có nhiều phiên bản tải trọng, hướng tới nhóm khách hàng vận chuyển lượng hàng lớn hoặc hàng hóa cồng kềnh.

Từ New Porter 150, Mighty N250 đến Mighty N500 Series, sự khác biệt vì thế không đơn thuần nằm ở tải trọng mà còn ở bài toán khai thác thực tế của từng khách hàng.

Khi đại lý không chỉ là nơi bán xe

Hyundai Lam Kinh đồng hành cùng khách hàng lựa chọn giải pháp vận chuyển phù hợp.

Với xe thương mại, quyết định đầu tư thường gắn với một chu kỳ khai thác dài. Ngoài chi phí ban đầu, người sử dụng còn phải tính đến bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng và khả năng duy trì hoạt động ổn định của phương tiện.

Tại Thanh Hóa, Hyundai Lam Kinh hoạt động theo mô hình đại lý 3S, kết hợp bán hàng, dịch vụ và phụ tùng, đồng thời cung cấp danh mục xe thương mại Hyundai ở nhiều nhóm tải trọng. Theo đại lý, quá trình tư vấn được đặt trong nhu cầu cụ thể của khách hàng: chở mặt hàng gì, khối lượng bao nhiêu, thường xuyên đi tuyến nào và cần kích thước thùng ra sao.

Cách tiếp cận này càng có ý nghĩa khi dòng hàng tại Thanh Hóa đang thay đổi cùng với sự phát triển của bán lẻ và phương thức phân phối.

“Chọn đúng xe” cũng là một bài toán kinh doanh

Từ phố đến làng, từ kho hàng đến cửa hàng, hộ kinh doanh và người tiêu dùng, hàng hóa đang đi tới nhiều điểm hơn với tần suất cao hơn. Phương tiện vận chuyển vì vậy cũng phải thay đổi để thích ứng.

Một chiếc xe phù hợp không nhất thiết là chiếc xe lớn nhất hay có tải trọng cao nhất, mà là phương tiện giúp người kinh doanh cân bằng khả năng chuyên chở, tính linh hoạt, chi phí và hiệu quả khai thác lâu dài.

Trong bức tranh đó, Hyundai Lam Kinh hướng tới vai trò không chỉ cung cấp các dòng xe thương mại Hyundai, mà còn đồng hành cùng khách hàng lựa chọn giải pháp vận chuyển phù hợp với đặc thù kinh doanh và cung đường khai thác thực tế tại Thanh Hóa.