Từ phiên tòa xét xử vụ án ma túy đến bài học pháp luật cho học sinh

6

bị cáo lĩnh tổng cộng 26 năm 6 tháng tù

Các bị cáo Phan Văn Kha (SN 2003) và Trương Văn Tài (SN 1998) cùng bị xét xử về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Minh (SN 1989) và Nguyễn Viết Linh (SN 1997) cùng bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Long (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Huấn (SN 2000, trú Quảng Trị) cùng bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, ngày 29/6/2026, Nguyễn Xuân Minh mua, cất giữ 17 viên ma túy loại methamphetamine nhằm mục đích bán lại cho người khác kiếm lời.

Phiên tòa xét xử 6 bị cáo về các tội liên quan đến ma túy gắn với hoạt động tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Cùng ngày, tại địa bàn xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Minh bán ma túy cho Nguyễn Ngọc Long với giá 500.000 đồng. Nguyễn Viết Linh, Trương Văn Tài và Phan Văn Kha có hành vi giúp sức cho Minh trong việc bán số ma túy này.

Tài và Kha giữ lại 5 viên để hưởng lợi, chỉ giao cho Long 8 viên. Hai viên ma túy còn lại, có khối lượng 0,22 gam, Minh tiếp tục cất giữ nhằm mục đích bán lại cho người khác thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Cũng trong ngày 29/6/2026, tại khu vực bờ đê gần sông Thạch Hãn, thuộc thôn Bắc Phước, xã Nam Cửa Việt, Trương Văn Tài và Phan Văn Kha đã chuẩn bị dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép 5 viên ma túy được hưởng lợi từ việc mua bán trước đó.

Ngoài ra, tại nhà riêng của Nguyễn Ngọc Long ở thôn Đại Hào, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, Long và Nguyễn Ngọc Huấn đã tổ chức cho nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, Long là người khởi xướng, góp 250.000 đồng mua ma túy, liên hệ người bán, chuẩn bị địa điểm và dụng cụ. Huấn góp 250.000 đồng và chuẩn bị dụng cụ để cả hai cùng sử dụng.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Văn Kha 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

Trương Văn Tài bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt 7 năm tù.

Nguyễn Xuân Minh lĩnh 4 năm tù, Nguyễn Viết Linh lĩnh 3 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Ngọc Long bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Huấn lĩnh 3 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tuyên truyền pháp luật về ma túy cho học sinh qua phiên tòa

Trong thời gian Hội đồng xét xử nghị án, TAND khu vực 6 - Quảng Trị phối hợp với Trường THPT Quảng Trị tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh tham dự phiên tòa.

Các tình huống giao lưu, hỏi đáp được xây dựng từ những tình tiết thực tế của vụ án, tập trung vào quy định pháp luật, cách nhận diện và phòng tránh các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Phiên tòa tại Trường THPT Quảng Trị thu hút đông đảo học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy.

Nhiều học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi, trao đổi về những tình huống được đưa ra. Qua hoạt động này, các em có thêm kiến thức thực tế, hiểu rõ hơn những hệ lụy pháp lý từ hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Thông qua phiên tòa và hoạt động tuyên truyền tại trường học, TAND khu vực 6 - Quảng Trị mong muốn giúp học sinh nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của mỗi người.

Ma túy không chỉ gây lệ thuộc, hủy hoại sức khỏe mà còn có thể đẩy người sử dụng vào con đường vi phạm pháp luật, kéo theo những hệ lụy đối với gia đình và xã hội.

Từ những tình tiết cụ thể của vụ án, các em được cảnh báo về hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt khi tò mò thử sử dụng hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Qua đó, hoạt động góp phần hình thành ý thức cảnh giác, chủ động nói không với ma túy và phòng tránh vi phạm pháp luật ngay từ môi trường học đường.