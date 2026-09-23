Từ phát triển văn hóa đến phát triển bằng văn hóa - đánh thức nguồn lực, kiến tạo những giá trị mới

Đồng USD tăng lên cao nhất 2 tháng trong sáng thứ Tư (23/9) sau những phát biểu ‘diều hâu’ của nhiều quan chức Fed đã thúc đẩy kỳ vọng cơ quan này sẽ tăng tiếp lãi suất trong thời gian tới. Sự mạnh lên của đồng bạc xanh đã đẩy đồng yên Nhật tiếp tục lao dốc, càng làm tăng thêm rủi ro can thiệp từ Tokyo.