Từ phát triển văn hóa đến phát triển bằng văn hóa - đánh thức nguồn lực, kiến tạo những giá trị mới
Văn hóa không chỉ cần đầu tư mà phải được giải phóng để trở thành động lực tăng trưởng mới. Việc chuyển từ “phát triển văn hóa” sang “phát triển bằng văn hóa” là bước ngoặt tư duy quan trọng, biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực thực tế cho sự phát triển của đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-phat-trien-van-hoa-den-phat-trien-bang-van-hoa-danh-thuc-nguon-luc-kien-tao-nhung-gia-tri-moi-418973.htm