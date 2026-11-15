Từ phát ngôn trên mạng ảo đến trách nhiệm pháp lý thật
Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn cạm bẫy, đòi hỏi mỗi học sinh phải trang bị bản lĩnh công dân số để tự bảo vệ mình. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Trường Phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring Hanoi tổ chức chương trình "Phiên tòa giả định" về an ninh mạng. Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ Sở Tư pháp, Cục An ninh mạng, Đoàn Luật sư Hà Nội và chính quyền địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-phat-ngon-tren-mang-ao-den-trach-nhiem-phap-ly-that-246261115180442519.htm