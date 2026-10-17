Từ phát hiện sớm đến điều trị đích: Cuộc chiến với ung thư có gì mới?

Từ phát hiện sớm đến các phương pháp điều trị tiên tiến như điều trị đích và y học hạt nhân, những tiến bộ y học đang mở thêm cơ hội cho người bệnh ung thư.

Ngày 17/10, Bệnh viện đa khoa Phương Đông tổ chức Diễn đàn Khoa học và Hợp tác quốc tế trong ung thư và y học hạt nhân, với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc, nhằm cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư và mở rộng hợp tác chuyên môn quốc tế.

Toàn cảnh diễn đàn khoa học. (Ảnh: BVCC)

Chủ động theo dõi để phát hiện sớm ung thư gan

Theo GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm. Trong đó, ung thư gan là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Nhiều người bệnh chỉ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khi cơ hội điều trị đã thu hẹp và chi phí tăng lên đáng kể.

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư gan cao trên thế giới và khu vực. Tình trạng này liên quan đến nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Trong đó có tỉ lệ nhiễm viêm gan B cao, việc sử dụng rượu bia và những yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe gan.

"Gan đảm nhiệm nhiều chức năng chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể. Khi bị tổn thương kéo dài, đặc biệt do viêm gan vi rút hoặc sử dụng rượu bia quá mức, gan có thể tiến triển thành xơ gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Bên cạnh đó, ung thư gan nói riêng và nhiều loại ung thư khác cũng đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ hơn. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe, thay vì chỉ đi khám khi đã xuất hiện triệu chứng bất thường", GS Khoa khuyến cáo.

Theo chuyên gia, ung thư gan có nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật, nút mạch, can thiệp tại chỗ, xạ trị, điều trị đích và miễn dịch. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc nhiều vào giai đoạn bệnh, chức năng gan và thể trạng của người bệnh.

Vì vậy, người mắc viêm gan virus mạn tính, xơ gan hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động khám và theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì đợi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai tại diễn đàn. (Ảnh: BVCC)

PGS.TS Trần Đình Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khuyến cáo người mắc viêm gan B, C cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để theo dõi tình trạng gan và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế rượu bia và chủ động phòng ngừa viêm gan virus.

Y học hạt nhân mở thêm cơ hội điều trị ung thư

Bên cạnh phát hiện sớm, những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đang mở ra thêm lựa chọn cho người bệnh ung thư. Trong đó, PET/CT có thể hỗ trợ đánh giá giai đoạn bệnh, phát hiện tổn thương và cung cấp thông tin cho việc lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, điều trị ung thư hiện nay cần hướng tới lựa chọn đúng phương pháp cho từng người bệnh, vào đúng thời điểm.

“PET/CT cho phép đánh giá toàn thân giai đoạn bệnh ngay từ đầu, phát hiện những tổn thương mà chẩn đoán hình ảnh thông thường dễ bỏ sót, nhờ đó tránh được những cuộc phẫu thuật hay đợt điều trị không cần thiết. Xa hơn, các thuốc phóng xạ thế hệ mới theo hướng ‘chẩn đoán và điều trị bằng cùng một đích’ (theranostics) mở ra cơ hội cho cả những người bệnh đã tiến triển sau các phương pháp khác”, Ths.BS Nguyễn Duy Anh cho hay.

Xạ trị tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Ảnh: BVCC)

ThS.BS Nguyễn Duy Anh cũng cho biết thêm, diễn đàn là dịp để các chuyên gia Việt Nam trao đổi với đồng nghiệp quốc tế về những tiến bộ trong ung thư và y học hạt nhân, hướng tới nâng cao năng lực điều trị và giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Các chuyên gia nhấn mạnh, cùng với tiến bộ y học, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và theo dõi sức khỏe đúng cách vẫn là những yếu tố quan trọng góp phần giảm gánh nặng ung thư.