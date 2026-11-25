Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Chủ động đổi mới tư duy để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

PV: Thưa ông, thời gian qua có rất nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Tư pháp. Ông đánh giá như thế nào về “bức tranh” chung của công tác tư pháp trên địa bàn TP. Cần Thơ?

Ông Nguyễn Văn Quân: Có thể nói, đây là giai đoạn ngành Tư pháp thành phố triển khai khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách mới của Trung ương được ban hành, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Kết luận số 09-KL/TW về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như yêu cầu phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch công tác tư pháp năm 2026 cùng hàng chục kế hoạch chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Sở cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đồng thời hướng dẫn các sở, ngành và UBND cấp xã triển khai đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ (Ảnh: Đình Thương)

Chúng tôi xác định, trước yêu cầu phát triển mới, công tác tư pháp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng quy định pháp luật mà phải chuyển mạnh sang tư duy phục vụ phát triển, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Mỗi lĩnh vực công tác đều phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị địa phương, góp phần tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là lý do Sở Tư pháp tập trung rất nhiều nguồn lực cho công tác tham mưu xây dựng pháp luật, rà soát văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp.

PV: Một trong những lĩnh vực được đánh giá có nhiều chuyển biến là công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đâu là điểm nổi bật của Cần Thơ trong lĩnh vực này, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Quân: Chúng tôi luôn xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp. Điều quan trọng không chỉ là ban hành văn bản đúng quy trình mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Từ đầu năm đến nay, Sở đã thẩm định 194 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (84 Nghị quyết, 106 Quyết định của UBND thành phố và 04 dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố), góp ý 267 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hàng trăm văn bản hành chính khác. Các báo cáo thẩm định đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung phân tích tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như khả năng tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

Một điểm chúng tôi đặc biệt quan tâm là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, trong đó quán triệt quan điểm không để tư duy “không quản được thì cấm”, đồng thời bảo đảm sự cân đối hợp lý giữa yêu cầu quản lý nhà nước với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Song đó, công tác kiểm tra, rà soát văn bản cũng được triển khai thường xuyên. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu không rà soát kịp thời sẽ phát sinh những quy định chồng chéo hoặc không còn phù hợp. Theo đó, tổng số văn bản do 03 địa phương ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính là khoảng 1.310 văn bản. Sau sáp nhập, Sở phối hợp các sở, ngành rà soát, tham mưu HĐND, UBND thành phố ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ khoảng 916 văn bản. Đến nay, số văn bản quy phạm pháp luật do 03 địa phương ban hành trước sắp xếp còn hiệu lực khoảng 394 văn bản, 126 văn bản còn cần tham mưu xử lý. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống pháp luật địa phương ngày càng đồng bộ và thống nhất. Bên cạnh đó, trong năm 2026, Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát 1.118 văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật trên địa bàn thành phố, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. Từ đó, góp phần chung vào nhiệm vụ hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.

Lấy hiệu quả thực thi pháp luật làm thước đo chất lượng quản lý

PV: Điều quan trọng của pháp luật là vấn đề tổ chức thi hành, Cần Thơ đã có những giải pháp gì để đưa pháp luật đi vào cuộc sống?

Ông Nguyễn Văn Quân: Chúng tôi luôn quan niệm, một văn bản pháp luật chỉ thật sự có giá trị khi được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Chính vì vậy, ngay sau khi các văn bản của Trung ương hoặc của thành phố được ban hành, Sở Tư pháp đều phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai bằng nhiều hình thức như hội nghị quán triệt, tập huấn chuyên sâu, đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử để cán bộ, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận. Đặc biệt, công tác theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hoặc điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khảo sát tại TP Cần Thơ phục vụ việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh: Đình Thương)

Một điểm mới của Cần Thơ là thành phố đã tập trung theo dõi việc thi hành pháp luật ở những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống người dân như: an toàn thực phẩm, chính sách dân tộc và chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội… Đây đều là những lĩnh vực cần được đánh giá thường xuyên để bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, thành phố cũng đặc biệt quan tâm việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân về văn bản quy phạm pháp luật thông qua hệ thống thông tin điện tử.

PV: Một trong những điểm nổi bật của ngành Tư pháp Cần Thơ là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới. Theo ông, đâu là yếu tố tạo nên sự chuyển biến này?

Ông Nguyễn Văn Quân: Nếu trước đây, phổ biến pháp luật chủ yếu theo hình thức hội nghị, tập huấn thì hiện nay chúng tôi xác định phải đa dạng hóa phương thức tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Ngành Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để xây dựng các chuyên mục pháp luật thường xuyên; đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường số thông qua Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Zalo, Facebook và nhiều nền tảng trực tuyến khác. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 thu hút hơn 55 nghìn người tham gia với trên 321 nghìn lượt dự thi là minh chứng cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến việc tiếp cận pháp luật bằng những hình thức mới. Điều đáng mừng là nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và tiếp tục được duy trì như “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Tiếng loa biên phòng”, “Câu lạc bộ nông dân với kiến thức pháp luật”, “Phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo”, “Hộ tịch điện tử”... Mỗi mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng nên có sức lan tỏa rất tích cực.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho người dân (Ảnh: Đình Thương)

PV: Chuyển đổi số cũng đang được xem là động lực quan trọng của ngành Tư pháp. Cần Thơ đã triển khai nội dung này như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Quân: Chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với ngành Tư pháp. Thời gian qua, thành phố đã hoàn thành việc kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với các phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp, triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và các thủ tục liên thông theo Đề án 06 của Chính phủ.

Chúng tôi cũng chủ động rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều thành phần hồ sơ không cần thiết, từng bước khai thác hiệu quả dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia để hạn chế việc người dân phải cung cấp lại thông tin nhiều lần. Trong quá trình thực hiện, công tác này cũng còn gặp những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, sự đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân. Vì vậy, ngoài đầu tư về công nghệ, chúng tôi đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ công chức tư pháp và tăng cường hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải chỉ để hiện đại hóa bộ máy mà là giúp người dân được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và minh bạch hơn.

Xây dựng ngành Tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ sự phát triển của thành phố

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông, đâu là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp Cần Thơ trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Quân: Ngành Tư pháp thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và hoàn thiện pháp luật; đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, ưu tiên ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội và các mô hình đã chứng minh hiệu quả tại cơ sở. Song đó, ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và các lĩnh vực hành chính tư pháp khác; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm bảo đảm sự thống nhất từ thành phố đến cơ sở.

Một nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình cải cách tư pháp và chuyển đổi số.

Sở Tư pháp TP Cần Thơ vừa phối hợp Khoa Luật (Đại học Cần Thơ) tổ chức thành công cuộc thi “Chuông vàng pháp luật 2026” với quy mô toàn quốc (Ảnh: Đình Thương)

PV:Ông kỳ vọng gì về vai trò của ngành Tư pháp Cần Thơ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố?

Ông Nguyễn Văn Quân: Tôi cho rằng, vai trò của ngành Tư pháp sẽ ngày càng quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền hiện đại và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ luôn đặt mục tiêu xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Muốn làm được điều đó, ngành Tư pháp phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động dự báo các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đề xuất những giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chúng tôi cũng xác định mỗi kết quả đạt được hôm nay mới chỉ là nền tảng. Điều quan trọng hơn là tiếp tục duy trì tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm để xây dựng ngành Tư pháp Cần Thơ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy của chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!