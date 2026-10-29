Từ phân loại rác đến nếp sống xanh ở Đại Đình

Thay đổi từ mỗi hộ gia đình

Tại các thôn của xã Đại Đình, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đang được triển khai gắn với những hoạt động thiết thực như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại hộ gia đình, hạn chế rác thải nhựa và vệ sinh không gian công cộng. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác chưa đúng nơi quy định tại một số khu vực như sân chơi, nhà văn hóa thôn vẫn còn xảy ra, đòi hỏi sự nhắc nhở và giám sát thường xuyên.

Ông Nguyễn Ngọc Thêm, Trưởng thôn Đồng Cà, xã Đại Đình cho biết: “Thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời huy động các đoàn thể, nhất là lực lượng thanh niên, tham gia vệ sinh và bảo vệ cảnh quan tại các khu vực công cộng”.

Người dân xã Đại Đình vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Từ tuyên truyền đến thay đổi hành vi là quá trình cần sự kiên trì. Trong đó, phân loại rác tại nguồn được xác định là khâu quan trọng, giúp người dân chủ động xử lý rác ngay từ nơi phát sinh, thay vì để các loại rác trộn lẫn rồi mới đưa đi thu gom. Tại các hộ gia đình, người dân được hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt, tận dụng rác hữu cơ phù hợp và lưu giữ các loại rác còn lại để đưa đi thu gom theo lịch. Cách làm không phức tạp nhưng đòi hỏi sự tự giác và duy trì thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày.

Bà Lương Thị Năm, người dân thôn Đồng Cà chia sẻ: “Gốc rau thì tôi đổ vào gốc cây, túi bóng thì để hằng tuần người ta thu gom đi. Chúng tôi làm đúng theo hướng dẫn để bảo vệ môi trường và sức khỏe”.

Người dân phân loại rác tại nhà.

Những việc làm từ mỗi gia đình góp phần hạn chế tình trạng vứt rác tùy tiện, giảm lượng rác phải thu gom và tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển, xử lý. Quan trọng hơn, khi phân loại rác trở thành thói quen, ý thức bảo vệ môi trường không còn dừng ở các đợt tuyên truyền, vận động mà được thể hiện qua hành động cụ thể mỗi ngày.

Theo bà Đặng Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Đình, địa phương đang tiếp tục vận động người dân phân loại rác tại hộ gia đình, gắn với phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Trên cơ sở kế hoạch phát động, phong trào phân loại rác tại nguồn và vệ sinh môi trường đến năm 2030, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân ký cam kết thực hiện.

Thu gom đồng bộ, không để rác tồn đọng

Nếu phân loại rác tại nguồn là bước chuyển từ nhận thức sang hành động thì thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định là điều kiện để những nỗ lực đó phát huy hiệu quả. Thực tế tại Đại Đình cho thấy, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày vẫn tạo áp lực đối với công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại các điểm tập kết.

Đã có thời điểm một điểm tập kết rác trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải, rác tồn đọng ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan bốc xúc, vận chuyển lượng rác tồn đọng đi xử lý, không để tình trạng kéo dài.

Bà Đặng Thị Hải cho biết thêm, sau khi tiếp nhận phản ánh, các cấp chính quyền đã vào cuộc, tập trung xử lý lượng rác quá tải nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Hiện nay, công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại xã được duy trì hai lần mỗi tuần. Sau khi các thôn tập kết rác, đơn vị dịch vụ môi trường tổ chức bốc xúc, vận chuyển đi xử lý.

Ông Khổng Văn Sinh, Giám đốc HTX Dịch vụ Môi trường xã Đại Đình cho biết: “Đơn vị phối hợp với các thôn trong quá trình thu gom, vận chuyển, bảo đảm hạn chế tình trạng rác tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân”.

Công tác thu gom rác thải tại các thôn dân cư được thực hiện 2 lần/tuần.

Việc duy trì ổn định lịch thu gom giúp các hộ chủ động lưu giữ, đưa rác ra đúng thời gian, đồng thời tạo điều kiện để đơn vị dịch vụ tổ chức vận chuyển phù hợp. Tuy nhiên, thu gom chỉ là một khâu trong toàn bộ quá trình quản lý rác thải. Nếu người dân không phân loại, tập kết không đúng quy định hoặc tiếp tục xả rác tại nơi công cộng, áp lực xử lý vẫn còn.

Vì vậy, cùng với bảo đảm hoạt động thu gom, địa phương cần tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ phát sinh rác tồn đọng, nâng cao trách nhiệm của đơn vị dịch vụ và duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh từ người dân.

Đưa bảo vệ môi trường thành nếp sống

Để duy trì kết quả lâu dài, xã Đại Đình tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về quản lý rác thải. Tại thôn Đồng Cà, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên vận động Nhân dân phân loại, thu gom rác đúng quy định, gắn trách nhiệm của từng hộ với việc giữ gìn cảnh quan chung.

Từ chính quyền, các đoàn thể đến đơn vị dịch vụ môi trường và mỗi hộ gia đình, từng khâu trong quá trình quản lý rác thải cần được thực hiện đồng bộ. Chính quyền tổ chức, hướng dẫn và xử lý các vấn đề phát sinh; các đoàn thể vận động, giám sát; đơn vị dịch vụ bảo đảm thu gom, vận chuyển; người dân chủ động phân loại, tập kết rác đúng quy định.

Xã Đại Đình xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí môi trường không chỉ thể hiện ở hạ tầng thu gom, xử lý rác thải mà còn ở khả năng duy trì cảnh quan sạch đẹp và ý thức tự giác của cộng đồng. Bởi vậy, hiệu quả bảo vệ môi trường không thể chỉ đo bằng những đợt ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, mà cần được đánh giá từ sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của mỗi người dân.

Từ việc phân loại rác trong từng gia đình đến giữ gìn vệ sinh tại các không gian công cộng, những hành động nhỏ chỉ thực sự tạo nên chuyển biến khi được duy trì thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đưa phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen, duy trì thu gom đúng quy định và xử lý kịp thời các điểm tồn đọng là những việc cần làm đồng thời.

Đây không chỉ là giải pháp giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Đại Đình, mà còn là nền tảng hình thành nếp sống xanh, văn minh, trong đó mỗi người dân đều có trách nhiệm với môi trường và không gian sống của cộng đồng.