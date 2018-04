Từ phản ánh trên Tiền Phong: Viện KSND huyện đề nghị công an vào cuộc

Từ bài báo phản ánh việc Hiệu trưởng trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) có hành vi nhận tiền chạy việc đăng trên báo Tiền Phong, Viện kiểm sát huyện này đã đề nghị công an huyện thụ lý tin báo tội phạm.

Sáng 2/4, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết: Viện KSND huyện Krông Pắk vừa có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk thụ lý điều tra tin báo tội phạm đăng trên báo Tiền Phong ngày 30/3/2018, về việc UBND huyện Krông Pắk vừa có hình kỷ luật cách chức ông Phan Xuân Hạnh (Hiệu trưởng trường THCS Ea Phê) vì có hành vi nhận tiền chạy việc.

Trường THCS Ea Phê, nơi ông Hạnh công tác

Công văn dẫn thông tin đăng trên báo Tiền Phong cho biết: ông Phan Xuân Hạnh đã nhận 210 triệu đồng của cô Bùi Thị Thùy Lê để lo cho người này vào dạy tại trường THCS Ea Phê nhưng ông Hạnh đã không thực hiện được và chiếm đoạt luôn số tiền trên. Vì thế, cô Lê đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Sau khi bị tố cáo, ông Hạnh đã trả lại số tiền trên cho cô Lê. Hành vi của ông Hạnh có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhũng nhiễu nhằm nhận tiền chạy việc trái quy định của pháp luật.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho biết đơn vị nhận được đơn tố cáo ông Phan Xuân Hạnh có hành vi nhận tiền chạy việc vào tháng 7/2017 và sau đó đã chuyển đơn cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Krông Pắk để xử lý kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

“Hiện ông Hạnh đã trả tiền cho người tố cáo, nhưng người tố cáo không hợp tác với công an huyện nên chúng tôi chưa có căn cứ để xử lý ông Hạnh. Công an huyện cũng đã có báo cáo lên công an tỉnh vụ việc ông Hạnh có hành vi nhận tiền chạy việc và đang chờ ý kiến chỉ đạo, xử lý”, vị lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho hay.

Lữ Hồ