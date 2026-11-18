Ngày 15/11/2026, trên đường Nhị Châu, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, người điều khiển mô tô biển kiểm soát 29AX-04108 có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hình ảnh sự việc sau đó được người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Hình ảnh vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 14 khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến ngày 17/11/2026, đơn vị đã liên hệ với chủ phương tiện, xác định người điều khiển mô tô tại thời điểm xảy ra vi phạm và mời những người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, V.V.H (SN 1996, trú tại xã Ngọc Hồi), người điều khiển mô tô biển kiểm soát 29AX-04108, đã thừa nhận các hành vi vi phạm gồm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy tốc độ thấp nhưng không đi bên phải phần đường xe chạy, gây cản trở giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Người ngồi trên xe là H.D.D (SN 1990) cũng được xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, Đội CSGT số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính V.V.H với tổng mức phạt 2 triệu đồng; xử phạt H.D.D số tiền 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm.