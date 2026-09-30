Từ phản ánh trên mạng xã hội, CSGT Đà Nẵng tìm lại xe máy bị mất trộm

Trước đó, ngày 10-8-2026, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội phản ánh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 43AE-038.28 lưu thông trên đường.

CSGT trao trả xe cho chủ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh. Qua tra cứu, lực lượng chức năng nhận thấy đặc điểm phương tiện không trùng khớp với dữ liệu đăng ký, quản lý xe, có dấu hiệu bất thường. Phòng CSGT sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc phương tiện.

Kết quả xác định người điều khiển xe là H.X.Q (SN 2009), người ngồi sau là H.Đ.M.K (SN 2010), cùng trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Làm việc với cơ quan Công an, H.X.Q khai nhận mua chiếc xe qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 3,5 triệu đồng, sau đó gắn biển số 43AE-038.28 để sử dụng.

Thư cảm ơn gửi CSGT

Tiến hành kiểm tra số khung, số máy, lực lượng CSGT xác định phương tiện thực tế mang biển kiểm soát 92D1-891.XX, thuộc sở hữu của anh P.H.P, trú tại Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Đây là chiếc xe đã bị mất trộm vào rạng sáng 5-5-2026 tại phường Ngũ Hành Sơn và được chủ phương tiện trình báo cơ quan Công an.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, sáng 29-9, Phòng CSGT phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức trao trả chiếc xe cho anh P.H.P.

Nhận lại tài sản tưởng chừng không thể tìm lại được, anh P.H.P bày tỏ niềm vui và gửi thư cảm ơn Phòng CSGT về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh và truy tìm tài sản bị mất.

Vụ việc cho thấy việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh từ mạng xã hội đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, qua đó làm rõ nguồn gốc phương tiện và giúp người dân tìm lại tài sản bị mất.

Công Hạnh