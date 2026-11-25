Trở về với cội nguồn

Ngày 28/1/1941, tức mùng 2 Tết Tân Tỵ, sau gần 30 năm xa Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước qua cột mốc 108 trên biên giới Cao Bằng. Đó là thời khắc vô cùng xúc động đối với Người sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước.

Gần 30 năm đi qua nhiều quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, học hỏi và tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của nhân loại, Người vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước.

Cột mốc 108 tại Pác Bó, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc ngày 28/1/1941.

Ngày 8/2/1941, Nguyễn Ái Quốc chuyển đến ở hang Cốc Bó. Trong thời gian sống và hoạt động tại Pác Bó, Người đặt tên ngọn núi là Các Mác, dòng suối là Lênin.

Trong bài thơ Pác Bó hùng vĩ, Người viết:

Đây suối Lênin, kia núi Mác.

Hai tay xây dựng một sơn hà.

Tên tuổi những nhà tư tưởng cách mạng lớn của thế giới đã trở thành tên gọi của những cảnh vật trên quê hương Việt Nam. Hai câu thơ nói về núi, suối mà chứa đựng khát vọng xây dựng đất nước.

Từ sự xúc động của Người khi trở về Tổ quốc đến câu chuyện về tên núi, tên suối ở Pác Bó, có thể hiểu thêm một phương diện trong văn hóa Hồ Chí Minh: lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần rộng mở tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

Ngày nay, nhiều người trẻ Việt Nam có cơ hội đi xa, học tập, làm việc và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Hiểu biết về thế giới và hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc mình đều cần thiết. Cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là một minh chứng sinh động cho sự gắn bó giữa tình yêu quê hương với quá trình học hỏi, tiếp thu tri thức của nhân loại.

Chữ “sang” giữa núi rừng Pác Bó

Tháng 2/1941, Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài thơ Tức cảnh Pác Bó:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,

Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,

Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Bốn câu thơ, 28 tiếng, đủ để người đọc hình dung nơi ở, thức ăn, công việc và phong thái của Người trong những ngày đầu trở về Tổ quốc.

Ba câu trước nói về những điều kiện sinh hoạt, làm việc còn nhiều thiếu thốn. Đến câu cuối, chữ “sang” xuất hiện thật bất ngờ. Chính sự tương phản ấy tạo nên chất hóm hỉnh và vẻ đẹp của bài thơ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đồng bào Pác Bó trong chuyến trở lại Cao Bằng ngày 20/2/1961. Ảnh Tư liệu

Chiếc bàn đá chông chênh, cháo bẹ, rau măng là những hình ảnh rất thật của cuộc sống cách mạng lúc bấy giờ. Nhưng giọng thơ lại vui, ung dung. Giữa bộn bề công việc, Người vẫn làm thơ, vẫn cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Núi, suối, hang đá đi vào thơ Bác bằng những từ ngữ gần gũi của tiếng Việt.

Đọc chữ “sang” trong thơ Bác, cũng cần nhớ đến khát vọng suốt đời của Người: đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc và được học hành. Bác luôn mong muốn đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bởi vậy, chữ “sang” ở đây không phải là sự ca ngợi thiếu thốn. Điều đáng quý là trong hoàn cảnh gian khó, Người vẫn giữ được niềm vui trong công việc, tình yêu thiên nhiên và sự phong phú của đời sống tinh thần.

Hơn 80 năm sau, khi điều kiện sống của con người đã khác rất nhiều, chữ “sang” trong thơ Bác vẫn khiến chúng ta nghĩ về thành công và hạnh phúc. Một cuộc sống đủ đầy về vật chất sẽ còn đáng quý hơn khi con người có tri thức, nhân cách, tình yêu thương và niềm vui được làm những công việc có ích cho xã hội.

Từ bàn đá đến những trang báo

Bên bờ suối Lênin, Nguyễn Ái Quốc dịch tài liệu lịch sử Đảng Cộng sản (bônsêvích) để phục vụ công tác huấn luyện cán bộ. Trong thời gian hoạt động tại Cao Bằng, Người còn làm báo, viết sử, giảng bài và trực tiếp dạy chữ.

Ngày 1/8/1941, báo Việt Nam Độc lập do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, mang số 101. Tờ báo thường được gọi là báo Việt Lập.

Qua những bài viết ngắn, thơ ca, tranh minh họa và những câu chuyện gần gũi với đời sống, Người truyền đạt những vấn đề của đất nước và nhiệm vụ cách mạng đến đồng bào.

Bàn đá bên bờ suối Lê-nin, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Pác Bó. Ảnh Minh Hòa

Trong bài Hòn đá, từ hình ảnh một người khó nâng được vật nặng nhưng nhiều người hợp sức thì nâng được, Người nói về sức mạnh của đoàn kết. Những tác phẩm như Ca sợi chỉ, Con cáo và tổ ong cũng sử dụng các hình ảnh, câu chuyện quen thuộc trong đời sống nhân dân để chuyển tải nội dung cách mạng.

Đọc những tác phẩm ấy, có thể nhận ra sự am hiểu của Nguyễn Ái Quốc đối với ngôn ngữ, văn học dân gian và đời sống của đồng bào. Người biết lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với đối tượng đọc báo, trong hoàn cảnh nhiều người dân lúc bấy giờ chưa biết chữ.

Ngày 1/2/1942, trên báo Việt Nam Độc lập, số 117, Người đăng bài Nên học sử ta, mở đầu bằng hai câu:

Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Cũng trong tháng 2/1942, tác phẩm Lịch sử nước ta của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu. Người sử dụng thể thơ lục bát để kể lại lịch sử dân tộc, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông.

Tác phẩm Lịch sử nước ta của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản năm 1942, sử dụng thể thơ lục bát để phổ biến lịch sử dân tộc.

Dùng thơ lục bát để phổ biến lịch sử, dùng những hình ảnh trong lao động và sinh hoạt để giải thích về sức mạnh đoàn kết là những sáng tạo văn hóa của Người trong công tác tuyên truyền cách mạng.

Ở Pác Bó còn có một câu chuyện đáng chú ý.

Cuối tháng 7/1942, trong thời gian chờ liên lạc để đi công tác Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp dạy đồng chí Dương Đại Phong học chữ trong vòng 20 ngày. Câu chuyện được Dương Đại Lâm, em đồng chí Dương Đại Phong, kể lại trong hồi ức Bác Hồ đến bản tôi.

Người giải thích rằng làm cách mạng thành công rồi còn phải xây dựng đất nước. Muốn làm được việc đó, cán bộ phải biết chữ, phải học văn hóa.

Khi đất nước còn chưa giành được độc lập, Bác đã nghĩ đến việc chuẩn bị tri thức cho công cuộc xây dựng đất nước sau này.

Từ chiếc bàn đá dịch sách đến những trang báo, từ bài diễn ca lịch sử đến những buổi dạy chữ, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp sáng tạo và truyền bá văn hóa ngay trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Cao Bằng.

Ngày nay, con người có thể tiếp cận một lượng thông tin rất lớn trong thời gian ngắn. Nhưng hiểu đúng lịch sử, biết phân biệt thông tin xác thực với những điều sai lệch vẫn đòi hỏi sự học tập nghiêm túc. Những trang báo của Bác năm 1941 cũng còn nhiều điều để người làm báo và người sáng tạo nội dung hôm nay học hỏi về cách sử dụng tiếng Việt, cách viết dễ hiểu và trách nhiệm đối với người đọc.

Cao Bằng - nơi Bác gọi là nhà

Trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc được đồng bào gọi bằng cái tên gần gũi: Ông Ké.

Bà Hoàng Thị Khìn, người từng đưa cơm nuôi Bác ở Pác Bó, khi còn sống kể lại những ngày chị em trong bản thay nhau chuẩn bị thức ăn mang vào rừng cho Ông Ké và cán bộ cách mạng. Bà nhớ Ông Ké nói tiếng Nùng, giới thiệu tên là Thu và bảo bà con gọi mình là Già Thu.

Tiếng nói của mỗi dân tộc là một phần bản sắc văn hóa của dân tộc ấy. Việc Bác sử dụng tiếng Nùng trong giao tiếp với bà con cho thấy sự gần gũi, quan tâm và tôn trọng của Người đối với đời sống đồng bào.

Câu chuyện về Ông Ké ở Pác Bó cũng là câu chuyện về những con người Cao Bằng đã trực tiếp giúp đỡ, bảo vệ cách mạng. Bà con dành lương thực, nơi ở cho cán bộ, giữ gìn bí mật, bảo vệ cơ sở cách mạng. Lòng yêu nước, tình nghĩa cộng đồng và sự sẻ chia được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong hoàn cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh Cao Bằng ngày 21/2/1961. Ảnh Tư liệu.

20 năm sau, ngày 20/2/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pác Bó.

Thấy đông đảo đồng bào ra đón, Người thân mật nói:

“Tôi về thăm nhà mà sao lại phải đón tôi!”.

Tại cuộc gặp gỡ đồng bào bên bờ suối Pác Bó, Bác mời các cụ cao tuổi ngồi bên cạnh, chia kẹo cho các cháu nhỏ, ân cần hỏi thăm bà con. Người đến thăm những gia đình có công với cách mạng, thăm lại những nơi từng sống và làm việc.

Trong chuyến trở về ấy, Người đọc bốn câu thơ, kết thúc bằng câu:

Non sông gấm vóc có ngày nay.

20 năm trước, đồng bào che chở Người giữa những ngày hoạt động cách mạng gian khó. 20 năm sau, trên cương vị Chủ tịch nước, Người trở lại và gọi đó là về thăm nhà.

Hai tiếng “thăm nhà” chứa đựng tình cảm sâu nặng của Bác đối với vùng đất và những con người từng đùm bọc mình. Tình cảm ấy còn được thể hiện qua cách Người đối xử với các cụ cao tuổi, các cháu nhỏ và những gia đình có công với cách mạng. Đó là đạo lý kính già, yêu trẻ, uống nước nhớ nguồn trong văn hóa Việt Nam.

Những câu chuyện về Bác ở Cao Bằng sẽ không đầy đủ nếu thiếu những câu chuyện về đồng bào các dân tộc nơi đây. Chính lòng yêu nước, sự thủy chung và tình nghĩa của bà con đã góp phần xây dựng, bảo vệ căn cứ địa cách mạng.

Ngày 28/1/2026, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, cũng là nơi Bác từng nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh vào mùa xuân năm 1961, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh điều làm nên chiều sâu của ký ức Cao Bằng, điều khiến chúng ta càng tri ân, càng xúc động chính là “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Nhắc lại những năm tháng đồng bào các dân tộc Cao Bằng chở che, đùm bọc Bác, từ bát cơm, ngụm nước đến việc xây dựng, bảo vệ cơ sở cách mạng, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi nhớ công lao, tình nghĩa và sự hy sinh của đồng bào đối với Đảng, Bác Hồ và cách mạng Việt Nam. Đó là “tài sản tinh thần vô giá”, là nền móng của “thế trận lòng dân”.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tại Sân vận động tỉnh, chiều 28/1/2026.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh rằng sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc Cao Bằng phải được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, để bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn, con em được học tập, lập nghiệp, cống hiến và người dân yên tâm gắn bó với quê hương, biên cương Tổ quốc.

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào được hun đúc trong những năm tháng cách mạng gian khó là một giá trị văn hóa quý báu của Cao Bằng. Gìn giữ và phát huy giá trị ấy hôm nay cũng chính là tiếp tục chăm lo cho cuộc sống và sự phát triển của những người dân trên vùng đất đã từng che chở Bác.

Những lời căn dặn về văn hóa

Ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tư tưởng văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Trước đó, trong những năm tháng sống và hoạt động tại Pác Bó, Người đã thể hiện nhiều giá trị văn hóa qua cách sống, cách ứng xử, qua những công việc sáng tạo và truyền bá tri thức. Đến năm 1961, trở lại Cao Bằng, Người trực tiếp nói về những việc cần làm để xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân.

Ngày 21/2/1961, tại thị xã Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh. Trong bài nói chuyện, Người dành riêng mục thứ tư với tiêu đề “Về văn hoá”.

Bác ghi nhận những kết quả của tỉnh trong việc xóa mù chữ, phát triển giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa và xây dựng các trạm chữa bệnh tại xã. Người yêu cầu tiếp tục xóa mù chữ, tuyên truyền rộng rãi việc rèn luyện thể dục, giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh.

Điều đáng chú ý là bên cạnh giáo dục, Người đề cập đến sức khỏe và nếp sống vệ sinh ngay trong phần nói về văn hóa. Những vấn đề rất thiết thực đối với cuộc sống của mỗi người dân được Người đặt ra một cách cụ thể.

Ở phần cuối bài nói chuyện, Bác còn căn dặn: “Bỏ dần các hủ tục, xây dựng mỹ tục thuần phong”.

Gìn giữ những phong tục tốt đẹp, từng bước khắc phục những tập quán không còn phù hợp, chăm lo việc học hành và sức khỏe của nhân dân là những nội dung quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa mà Người đã đề cập tại Cao Bằng từ năm 1961.

Trong phần nói về đoàn kết giữa các dân tộc, Bác căn dặn đồng bào không phân biệt dân tộc lớn hay nhỏ, phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà.

Ngày hôm trước, tại Pác Bó, Bác nói về thăm nhà. Ngày hôm sau, Người căn dặn đồng bào các dân tộc đoàn kết như anh em một nhà.

Hai lời nói trong hai ngày liên tiếp cho thấy sự thống nhất giữa tình cảm của Người đối với đồng bào Cao Bằng và tư tưởng của Người về nghĩa đồng bào, sự bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam.

Suối Lênin dưới chân núi Các Mác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà. Ảnh Minh Hòa

Trong phần nói về đảng viên và cán bộ, Bác yêu cầu tận tâm phục vụ nhân dân, gương mẫu trong đạo đức, công tác và học tập, chống quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí.

Biết trong tỉnh còn 300 đảng viên mù chữ, Người yêu cầu ngay trong năm 1961, các chi bộ phải giúp đỡ, các đảng viên ấy phải cố gắng học đọc, học viết và báo cáo kết quả với Bác.

Năm 1942, tại Pác Bó, Người trực tiếp dạy chữ cho đồng chí Dương Đại Phong. Gần 20 năm sau, trên cương vị Chủ tịch nước, Người vẫn quan tâm đến việc học chữ của những đảng viên Cao Bằng.

Hai câu chuyện ở hai thời kỳ khác nhau cho thấy sự nhất quán trong quan niệm của Bác về học tập, nâng cao trình độ văn hóa và năng lực của đội ngũ cán bộ. Người không chỉ nêu yêu cầu mà còn chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức đảng, của từng đảng viên, thời hạn hoàn thành và việc báo cáo kết quả.

Ngày nay, văn hóa của người cán bộ được thể hiện trong cách ứng xử với nhân dân, tinh thần học tập, năng lực làm việc và trách nhiệm giải quyết công việc của người dân.

80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, đọc lại những lời Bác nói với đồng bào, cán bộ tỉnh Cao Bằng, chúng ta hiểu thêm vì sao văn hóa phải gắn với sự phát triển của con người.

Đối với Cao Bằng, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, dân ca, phong tục tốt đẹp và những di tích lịch sử của quê hương cần đi cùng với việc mở rộng cơ hội học tập, sáng tạo, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của đồng bào.

Người dân vừa là chủ thể gìn giữ, sáng tạo văn hóa, vừa phải được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển văn hóa.

Trong chuyến trở lại Pác Bó ngày 20/2/1961, Bác Hồ tự tay trồng trúc bên bờ suối.

Cùng với những vần thơ viết về núi rừng Pác Bó, việc trồng cây của Bác còn gợi cho chúng ta nghĩ về tình yêu thiên nhiên, cách ứng xử với cảnh quan quê hương và trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ sau.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển văn hoá của tỉnh Cao Bằng.

Hôm nay, đến Pác Bó, bên dòng suối Lênin, dưới chân núi Các Mác, chúng ta vẫn có thể đọc những vần thơ của Người, thăm chiếc bàn đá và tìm hiểu những câu chuyện về Ông Ké.

Trên vùng đất ấy, Bác đã sống, làm thơ, viết báo, dạy chữ, cùng đồng bào vượt qua những năm tháng gian khó. Khi trở lại, Người nói về thăm nhà và căn dặn bà con những điều rất thiết thực về xây dựng đời sống văn hóa.

Đọc lại những câu chuyện về Bác ở Pác Bó hôm nay, chúng ta không chỉ hiểu thêm về văn hóa Hồ Chí Minh, về lịch sử và tình nghĩa của đồng bào các dân tộc Cao Bằng, mà còn có dịp nghĩ về cách mình đang sống, đang học tập, làm việc và đối xử với những người xung quanh.