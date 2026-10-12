Từ nuôi tôm công nghệ cao đến mật ong bạc hà, nông dân Việt nâng giá trị nông sản

Với khoản đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Hòa (Nghệ An) đã xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo hướng khép kín, từng bước làm chủ quy trình nuôi tôm siêu thâm canh ba giai đoạn.

Đầu tư công nghệ, làm chủ quy trình sản xuất

Chia sẻ với VnBusiness, ông Hòa cho biết trang trại ứng dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ, oxy, thức ăn và xử lý chất thải. Mô hình hiện có 19 ao, trong đó 14 ao nuôi công nghệ khép kín, 4 ao ương và 5 ao xử lý chất thải tuần hoàn.

Nhờ áp dụng công nghệ và kiểm soát quy trình sản xuất, sản lượng tôm thẻ chân trắng của trang trại đạt khoảng 65–70 tấn/năm, doanh thu khoảng 10 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Hòa là một trong 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026 được vinh danh. Với ông, danh hiệu không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm tiếp tục học hỏi, nâng cao năng suất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hòa (Nghệ An) .

Nếu ông Hòa lựa chọn đầu tư công nghệ để nâng hiệu quả sản xuất, ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiên Cường (Đắk Lắk), lại tập trung nghiên cứu phương pháp chế biến nhằm nâng giá trị hạt cà phê Tây Nguyên.

Phương pháp sản xuất cà phê chồn do ông nghiên cứu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích với tên gọi “Phương pháp sản xuất cà phê chồn”.

Đây là cơ sở để ông tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, phát triển thương hiệu Cà phê Chồn Kiên Cường và hướng tới phân khúc sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Hai mô hình cho thấy những hướng đi khác nhau trong sản xuất nông nghiệp: một bên ứng dụng công nghệ để nâng năng suất, kiểm soát chất lượng; bên còn lại tập trung vào phương pháp chế biến và phát triển thương hiệu để gia tăng giá trị sản phẩm.

Không lựa chọn phát triển sản xuất riêng lẻ, chị Lưu Thị Hòa, người dân tộc Cờ Lao, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ (Tuyên Quang), xây dựng mô hình liên kết các hộ dân để khai thác lợi thế nông sản địa phương.

Năm 2017, chị cùng 8 hộ hội viên nông dân thành lập hợp tác xã, tập trung phát triển sản phẩm mật ong hoa bạc hà, đặc sản của vùng núi đá.

Đến nay, hợp tác xã đã liên kết với 20 hộ nuôi ong, quy mô khoảng 1.500 đàn ong, đồng thời liên kết 30 hộ trồng lê với sản lượng khoảng 80 tấn mỗi năm. Mô hình tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ.

Chị Lưu Thị Hòa (Tuyên Quang).

Theo chị Hòa, mục tiêu của hợp tác xã không chỉ là tiêu thụ sản vật địa phương mà còn giúp người dân nâng cao thu nhập thông qua tổ chức sản xuất và phát triển thị trường.

Được vinh danh trong số những nông dân tiêu biểu năm 2026, chị xem đây là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục lựa chọn nông nghiệp làm hướng lập nghiệp, gắn phát triển kinh tế với sinh kế bền vững tại địa phương.

Từ mô hình nuôi tôm tại Nghệ An, chế biến cà phê ở Đắk Lắk đến liên kết sản xuất mật ong, trồng lê tại Tuyên Quang, điểm chung là người nông dân không chỉ tập trung vào sản lượng mà đã chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, chất lượng, thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

Từ mô hình hiệu quả đến bài toán nhân rộng

Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026, sáng 12/10, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định nông dân là lực lượng tiên phong, có đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế đất nước.

Từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã tự bảo đảm cân đối lương thực, thực phẩm và trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hiện vượt 70 tỷ USD mỗi năm, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD trong tương lai.

Theo ông Đoàn, ngày 4/3/1989, Hội Nông dân Việt Nam chính thức phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua gần 40 năm triển khai và 7 kỳ hội nghị biểu dương, hàng chục triệu lượt hội viên, nông dân, hợp tác xã đã được phát hiện, tôn vinh.

Cùng với phong trào thi đua, việc triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hoạt động Hội và hướng về nông dân. Nhiều đề án được ban hành nhằm phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiện toàn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương. Đáng chú ý, lần đầu tiên có đề án riêng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chi hội trưởng nông dân và nông dân Việt Nam xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Ban tổ chức, các nông dân được bình chọn năm nay là những cá nhân tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều người đã đổi mới phương thức sản xuất thông qua tích tụ đất đai, tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số.

Tuy nhiên, từ thành công của từng mô hình đến khả năng nhân rộng vẫn là một bài toán cần giải quyết. Những cách làm như đầu tư công nghệ nuôi trồng, nghiên cứu phương pháp chế biến hay liên kết sản xuất qua hợp tác xã đòi hỏi nguồn lực, kỹ thuật và khả năng tiếp cận thị trường khác nhau.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, việc tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa quan trọng trong nâng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Giá trị của những mô hình được vinh danh vì thế không chỉ nằm ở kết quả sản xuất, kinh doanh, mà còn ở kinh nghiệm có thể tham khảo để tổ chức sản xuất hiệu quả hơn.