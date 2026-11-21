Những dấu ấn thiên nhiên tạo sức hút riêng

Cao Bằng sở hữu nhiều dạng địa hình, cảnh quan đặc sắc, từ núi đá vôi, thung lũng, đồng cỏ đến hệ sinh thái rừng trên núi cao. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và khám phá địa chất.

Núi Mắt Thần với lỗ thủng tự nhiên xuyên qua thân núi tạo nên cảnh quan địa chất độc đáo, trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá thiên nhiên Cao Bằng.

Trong bộ 24 câu chuyện văn hóa được công bố trên nền tảng số, núi Mắt Thần là một trong những điểm đến nổi bật. Ngọn núi có lỗ thủng tự nhiên xuyên qua thân núi, tạo nên hình thái địa chất đặc biệt giữa không gian thung lũng.

Cảnh quan núi Mắt Thần không chỉ thu hút những người yêu thích khám phá mà còn là điểm đến phù hợp với hoạt động tìm hiểu địa chất, chụp ảnh và trải nghiệm không gian tự nhiên.

Đồi cỏ Ba Quáng sở hữu không gian đồng cỏ rộng mở giữa địa hình đồi núi, mang đến trải nghiệm khám phá và ngắm cảnh đặc sắc cho du khách.

Đồi cỏ Ba Quáng lại mang đến một sắc thái khác. Không gian đồng cỏ trên địa hình đồi núi tạo nên cảnh quan rộng mở, thay đổi theo mùa, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch ngoài các điểm tham quan truyền thống.

Ở phía Tây tỉnh Cao Bằng, Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén có ý nghĩa đặc biệt về bảo tồn thiên nhiên. Vườn được thành lập ngày 11/1/2018, có tổng diện tích 10.593,5ha, trong đó hơn 8.000ha là rừng tự nhiên. Đỉnh Phia Oắc cao 1.931m, được biết đến với tên gọi “nóc nhà Cao Bằng”.

Trong khi đó, đèo Khau Cốc Chà với cung đường đèo nhiều tầng uốn lượn là một điểm nhấn cảnh quan trên hành trình khám phá vùng cao. Điểm ngắm đèo được đưa vào hệ thống câu chuyện văn hóa, giúp du khách có thêm thông tin để tiếp cận và tìm hiểu địa danh.

Khai thác du lịch phải song hành với bảo vệ cảnh quan

Việc đưa các điểm đến thiên nhiên vào hệ thống du lịch số giúp mở rộng khả năng quảng bá, đồng thời tạo điều kiện để du khách chủ động tìm hiểu và lựa chọn hành trình.

Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách cũng đặt ra yêu cầu quản lý hoạt động tham quan, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén có hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú, giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái Cao Bằng.

Đối với những khu vực có giá trị sinh thái như Phia Oắc – Phia Đén, hoạt động du lịch cần được tổ chức phù hợp với mục tiêu bảo tồn rừng và đa dạng sinh học. Các điểm ngắm cảnh, khu vực check-in cũng cần có hướng dẫn về an toàn, vệ sinh môi trường và ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên.

Với núi Mắt Thần và đồi cỏ Ba Quáng, việc kiểm soát rác thải, hạn chế tác động đến thảm thực vật và cảnh quan là những yêu cầu cần được chú trọng khi lượng khách tăng.

Đèo Khau Cốc Chà với những tầng đường đèo uốn lượn giữa núi rừng là điểm nhấn cảnh quan trên hành trình khám phá vùng cao Cao Bằng.

Trong khuôn khổ chương trình “Cao Bằng mở cửa di sản”, bốn tuyến trải nghiệm được xây dựng nhằm kết nối các điểm đến thiên nhiên với di tích lịch sử, làng nghề và không gian văn hóa cộng đồng.

Cách tiếp cận này giúp du lịch sinh thái không bị tách rời khỏi đời sống địa phương, đồng thời tạo cơ hội để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm đặc trưng.

Khi lợi ích kinh tế được gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, những cảnh quan thiên nhiên sẽ có thêm điều kiện được gìn giữ và phát huy giá trị lâu dài.