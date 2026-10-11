Từ nữ chủ shop thời trang đến con dâu tập đoàn nhựa lớn tại TP.HCM

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, cô ghi dấu ấn từ năm 2007 nhờ ngôi vị Quán quân cuộc thi Hot V-teen, qua đó nhanh chóng vươn lên thành hot girl đình đám hàng đầu của thế hệ 8X, 9X. Không dừng lại ở hình ảnh một cô gái xinh đẹp, Midu sớm lấn sân sang diễn xuất và tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Năm 2009, Midu bén duyên với phim ảnh qua Những Thiên Thần Áo Trắng. Tiếp sau đó, nữ diễn viên liên tục phủ sóng ở hàng loạt dự án đình đám như Thiên Mệnh Anh Hùng, 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Mẹ Chồng, Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp... Đặc biệt, vai Tuyết Mai trong Mẹ Chồng giúp Midu giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2017.

Nhan sắc của Midu trên màn ảnh từng khiến khán giả phát sốt.

Điểm làm nên nét khác biệt ở Midu là cô không dồn trọn vẹn sự nghiệp vào giới giải trí. Vừa tròn 18 tuổi, người đẹp đã chủ động dấn thân kinh doanh khi gánh vác thương hiệu thời trang tự thân. Sau này, công việc kinh doanh của Midu tiếp tục mở rộng sang bất động sản.

Trong những năm đầu lập nghiệp, Midu từng có thương hiệu thời trang riêng.

Không chỉ kinh doanh, Midu còn theo đuổi con đường học vấn khá nghiêm túc. Cô từng đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) từ năm 2017. Nơi đây ghi dấu bước chân Midu trực tiếp hướng dẫn đồ án, chấm điểm cũng như sát cánh cùng sinh viên qua nhiều hoạt động chuyên môn.

Ngoài ra, Midu còn là có công việc là giảng viên trường Đại học.

Năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang với thành tích Á khoa. Sau khi kết hôn, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Chính nhờ tinh thần làm việc bền bỉ trên khắp các lĩnh vực, hình tượng Midu dần bứt phá hoàn toàn khỏi mác "hot girl" năm xưa. Suốt nhiều năm nỗ lực gặt hái, Midu thường được ví von là "phú bà" hay một trong những mỹ nhân sở hữu nhịp sống tự lập, chủ động rất đáng ngưỡng mộ ở Vbiz.

Về chuyện tình cảm, Midu khá kín tiếng khi chia sẻ trước công chúng. Trong quãng thời gian dài làm nghề, nữ diễn viên được "đẩy thuyền" với một số đồng nghiệp nam nhưng sau cùng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè. Mãi tới tháng 4/2024, nữ diễn viên bất ngờ đánh tiếng chuyện lên xe hoa, đồng thời thân phận nửa kia cũng chính thức lộ diện là doanh nhân Minh Đạt.

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu trong một chuyến đi du thuyền vào cuối năm 2021. Sau cuộc gặp này, cả hai âm thầm tìm hiểu và hẹn hò. Suốt chặng đường yêu đương kín kẽ, Midu hầu như không hề công khai diện mạo bạn trai với truyền thông.

Midu và Minh Đạt hẹn hò bí mật trước khi quyết định về chung một nhà.

Minh Đạt xuất thân từ gia đình có nền tảng trong ngành nhựa, là con trai nhà sáng lập Nhựa Duy Tân. Nam doanh nhân từng du học tại Mỹ, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh và sau đó trở về phát triển công việc trong doanh nghiệp gia đình. Không dừng lại ở bản lý lịch sự nghiệp ấn tượng, Minh Đạt còn thu hút mọi ánh nhìn bởi ngoại hình như tài tử cùng tác phong vô cùng chỉn chu.

Tháng 5/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức một buổi tiệc riêng tư tại Đà Lạt với sự tham dự của khoảng 50 người thân, bạn bè. Đây cũng là dịp Minh Đạt cầu hôn Midu lần thứ hai. Trước đó, anh từng tiết lộ lần đầu cầu hôn vì quá xúc động nên đã khóc và không thể nói hết những điều muốn nói.

Đám cưới đẹp như mơ của cả hai từng gây sốt với truyền thông.

Đến tháng 6/2024, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại TP.HCM. Đám cưới được đầu tư công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nhanh chóng trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất Vbiz năm đó.

Bước qua cánh cửa hôn nhân, hai vợ chồng không sống quá phô trương mà thoải mái hơn trong việc bộc lộ những khoảnh khắc đời thường. Cả hai cùng đi du lịch, dự sự kiện, tận hưởng những bữa ăn và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt.

Sau đám cưới, doanh nhân Minh Đạt thoải mái xuất hiện cùng bà xã trong các sự kiện.

Đáng chú ý, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi đều được tổ chức khá chỉn chu. Bước sang năm 2026, Midu cùng Minh Đạt đứng ra thực hiện tiệc kỷ niệm 2 năm về chung nhà dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè cùng dàn nghệ sĩ thân thiết. Cả hai cùng diện trang phục như cô dâu - chú rể, tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người ví von như đang tổ chức một đám cưới lần hai.

Gần đây nhất, nhân ngày sinh nhật của Midu, nam thiếu gia đã tự tay sắp đặt một màn chúc mừng bất ngờ ngay trên xế hộp. Căn phòng thu nhỏ tràn ngập sắc hồng, điểm xuyết hoa tươi và nổi bật nhất là chiếc thiệp tay ấm áp gửi tới người bạn đời. Trong tấm thiệp, Minh Đạt gọi Midu là "vợ yêu", cảm ơn cô vì luôn ở bên, thấu hiểu và cùng anh khám phá những quán ăn ngon. Nam doanh nhân cũng chúc bà xã tuổi mới xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và thành công với những dự định sắp tới.

Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc hoành tráng.

Thiếu gia Minh Đạt viết thư tay, chuẩn bị tiệc sinh nhật để chúc mừng Midu khiến nhiều người ngưỡng mộ.