Từ nông sản địa phương đến sản phẩm OCOP Lâm Đồng

Gia đình ông Lê Minh Hoàng ở thôn Đắk Som 2, xã Tà Đùng đang trồng khoảng 40 ha tre để lấy măng

Khai thác lợi thế, tạo sản phẩm đặc trưng

Tại xã Tà Đùng, sản phẩm “Măng tre tươi bốn mùa sơ chế” được phát triển từ lợi thế vùng nguyên liệu tre do gia đình ông Lê Minh Hoàng (thôn Đắk Som 2) gây dựng.

Năm 2017, bắt đầu với 50 gốc măng giống, vợ chồng ông Hoàng từng bước mở rộng diện tích trồng tre lên khoảng 40 ha. Trong đó, 20 ha đã được cấp mã số vùng trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ áp dụng kỹ thuật, tre cho măng trái vụ nên trung bình mỗi năm, gia đình thu hoạch khoảng 200 tấn măng tươi.

Từ lợi thế vùng nguyên liệu và kinh nghiệm chế biến, ông Hoàng đã phát triển thành sản phẩm “Măng tre tươi bốn mùa sơ chế”. Năm 2024, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị cây tre và tạo thêm dấu ấn cho nông sản địa phương.

Sản phẩm "Măng tre tươi bốn mùa sơ chế" được công nhận OCOP 3 sao

Cũng dựa trên lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng, 1 HTX sản xuất cà phê ở xã Trường Xuân từng bước xây dựng vùng nguyên liệu cà phê theo hướng hữu cơ, gắn sản xuất với chế biến và phát triển sản phẩm OCOP.

Ông Hà Công Xã, Giám đốc HTX chia sẻ, đơn vị hiện có 70 ha cà phê sản xuất theo định hướng hữu cơ. Từ vùng nguyên liệu này, HTX phát triển sản phẩm cà phê bột và được công nhận OCOP 3 sao trong năm 2024.

Ông Hà Công Xã (bên phải), Giám đốc một HTX sản xuất cà phê ở xã Trường Xuân chia sẻ về sản phẩm cà phê bột và được công nhận OCOP 3 sao trong năm 2024

Theo ông Xã, HTX không chỉ hướng đến sản xuất, tiêu thụ cà phê mà còn muốn kể câu chuyện về người nông dân, sự thay đổi trong phương thức canh tác và khát vọng nâng tầm nông sản địa phương. Đây cũng là hướng đi nhằm tạo sự khác biệt, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chất lượng và phương thức sản xuất bền vững.

Trong khi đó, với lợi thế diện tích mắc ca ngày càng mở rộng, 1 HTX sản xuất mắc ca ở xã Tuy Đức cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Xã Tuy Đức hiện có hơn 2.000 ha mắc ca, trong đó có hơn 1.400 ha đang cho thu hoạch

Toàn xã Tuy Đức hiện có hơn 2.000 ha mắc ca, trong đó khoảng 1.400 ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 900 tấn. Đây là nguồn lực quan trọng để HTX xây dựng vùng nguyên liệu, kết nối với các hộ dân và phát triển sản phẩm chế biến.

Từ nguồn nguyên liệu này, HTX đã phát triển các sản phẩm như: mắc ca nứt vỏ, nhân mắc ca và dầu mắc ca. Năm 2024, các sản phẩm của HTX được công nhận OCOP 3 sao.

Mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản xuất

Không dừng lại ở việc khai thác, bán nông sản thô mà các mô hình trên đã từng bước đầu tư chế biến, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là hướng đi quan trọng để các sản phẩm địa phương tham gia chương trình OCOP, tạo thêm giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Bà Phạm Thị Dung (thứ 2 từ trái qua) cho biết, chương trình OCOP giúp sản phẩm có thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng thị trường

Với HTX Mắc ca ở Tuy Đức, việc được công nhận OCOP 3 sao tạo thêm động lực để HTX chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ.

Bà Phạm Thị Dung, đại diện HTX cho biết: “Việc tham gia chương trình OCOP giúp sản phẩm có thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Đối với các hộ liên kết, đầu ra ổn định cũng tạo động lực để người dân yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây”.

Từ nhiều năm trước, HTX sản xuất cà phê ở xã Trường Xuân cũng chú trọng đầu tư khâu chế biến, từng bước chuyển từ sản xuất nguyên liệu sang phát triển các sản phẩm hoàn chỉnh.

Việc được công nhận OCOP 3 sao không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm cà phê bột mà còn góp phần nâng cao giá trị, tạo thêm lợi thế cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Một HTX sản xuất cà phê ở xã Trường Xuân đang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu cà phê hữu cơ để tạo ra sản phẩm đặc trưng

Ông Hà Công Xã cho rằng, người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng nguồn gốc và cách thức sản xuất. Thực tế cho thấy, OCOP không chỉ là việc hoàn thiện hồ sơ để được công nhận, mà là quá trình nâng chất lượng sản phẩm, tổ chức lại sản xuất và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Từ những lợi thế sẵn có về cà phê, HTX đang từng bước tạo ra sản phẩm đặc trưng, có khả năng cạnh tranh và mang câu chuyện riêng của vùng đất. Ông Hà Công Xã, Giám đốc 1 HTX sản xuất cà phê ở xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng

Chương trình OCOP đang mang lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần khai thác lợi thế địa phương, nâng cao giá trị nông sản và từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng.

Tuy nhiên, để những sản phẩm này phát triển bền vững, các HTX và doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến, cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng kênh phân phối. Cùng với đó, việc duy trì chất lượng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết với nông dân sẽ là nền tảng để sản phẩm OCOP không chỉ được công nhận mà còn đứng vững trên thị trường.