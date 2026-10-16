Từ nỗi sợ trượt đại học đến tân thủ khoa, gieo ước mơ trở thành bác sĩ thú y

Nguyễn Xuân Huy - tân sinh viên ngành Thú y, trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế).

Từ học nhóm đến vượt qua áp lực

Với 29,33 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 2008, quê Quảng Ngãi) trúng tuyển ngành Thú y, trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) và là thủ khoa đầu vào của trường.

Nguyễn Xuân Huy được nhà trường vinh danh và trao khen thưởng trong Lễ khai giảng khóa 60, năm học 2026 - 2027.

Nhớ lại thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huy cho biết, anh không ôn thi một mình. Nam sinh cùng hai người bạn thường xuyên tổ chức học nhóm, cùng nhau giải bài tập và trao đổi những phần kiến thức chưa hiểu. “Với mình, phương pháp học hiệu quả là ghi lại những ý chính khi thầy cô giảng bài, đồng thời học hỏi thêm từ bạn bè”, Huy chia sẻ.

Tuy nhiên, càng đến gần kỳ thi, áp lực về kết quả và cơ hội trúng tuyển đại học càng lớn. “Mình và hai người bạn trong nhóm từng rất sợ và áp lực, sợ rằng tên của mình không có trong danh sách trúng tuyển của các trường đại học”, Huy kể.

Để vượt qua những lo lắng ấy, Huy tìm đến sự động viên của gia đình, thầy cô và các anh chị đi trước. Những lời khích lệ giúp nam sinh giữ tinh thần ổn định hơn, tiếp tục tập trung vào việc học thay vì để nỗi sợ chi phối.

Trong số những người đồng hành cùng Huy, thầy giáo chủ nhiệm là người để lại cho nam sinh nhiều động lực. Sự khích lệ của thầy giúp Huy có thêm quyết tâm phấn đấu trong giai đoạn quan trọng của năm cuối THPT. “Gia đình, thầy cô và bạn bè luôn đứng phía sau động viên, cổ vũ tinh thần để mình mạnh mẽ vượt qua những áp lực, thử thách. Đặc biệt, thầy chủ nhiệm đã khích lệ tinh thần, khiến mình có thêm động lực cố gắng và phấn đấu hơn nữa”, Huy nói.

Bên cạnh học tập, Huy cũng tham gia các câu lạc bộ của trường, các chương trình do địa phương tổ chức và những phong trào của Đoàn. Những hoạt động này giúp nam sinh có thêm trải nghiệm bên ngoài lớp học.

Vào đại học với mục tiêu trở thành bác sĩ thú y

Khi trở thành thủ khoa đầu vào của trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế), Huy không giấu được sự bất ngờ: “Khi biết tin trở thành thủ khoa đầu vào của trường, mình cảm thấy rất bất ngờ. Cảm xúc lúc đó vỡ òa, vừa hạnh phúc, vừa vui mừng”.

Kết quả ấy cũng giúp nam sinh thêm tự tin với lựa chọn ngành học của mình. Huy quyết định theo đuổi ngành Thú y, bởi mong muốn gắn bó với công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe động vật.

Xuân Huy nhận giấy khen và phần thưởng của ĐH Huế.

Với Huy, trở thành sinh viên ngành Thú y mới chỉ là bước khởi đầu. Trong những năm đại học, nam sinh đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực học tập, tìm tòi và tham gia nghiên cứu khoa học để tích lũy kiến thức, kỹ năng chuyên môn. “Mình kỳ vọng, trong những năm tiếp theo sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học và có tấm bằng bác sĩ thú y trong tay”, Huy nói.

Nhìn lại kết quả đã đặt được, Huy cho rằng, yếu tố quan trọng nhất giúp nam sinh đạt được thành tích này là sự kiên trì. Theo Huy, năng lực và phương pháp học tập đều cần thiết, nhưng nếu thiếu sự bền bỉ thì khó có thể duy trì việc học trong thời gian dài. “Điều quan trọng nhất giúp mình đạt kết quả cao là sự kiên trì. Bởi vì năng lực và phương pháp học tập rất quan trọng, nhưng nếu không có sự kiên trì thì khó có thể duy trì việc học lâu dài”, Huy chia sẻ.

Mục tiêu tiếp theo của Huy là duy trì thành tích học tập, không ngừng trau dồi kiến thức và phát triển các kỹ năng chuyên môn trong ngành Thú y. Dù vậy, Huy cũng ý thức rằng, môi trường đại học sẽ có nhiều khác biệt so với THPT. Việc trở thành thủ khoa đầu vào không đồng nghĩa với việc con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn. “Mình nghĩ, sẽ rất khó bởi vì môi trường đại học có tính cạnh tranh rất cao”, Huy nói. Chính vì vậy, thay vì đặt nặng việc phải tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, Huy hướng đến việc duy trì tinh thần học tập nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Ảnh: NVCC