Từ nỗi lo đuối nước, một xã ở Đắk Lắk đưa học bơi vào nghị quyết

Đặt mục tiêu 100% học sinh biết bơi khi hoàn thành tiểu học

Xã Ea Kly là địa bàn có nhiều ao, hồ, sông ngòi phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp; một số thôn, buôn thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa lũ. Trong khi đó, nhiều học sinh chưa biết bơi, thiếu kỹ năng tự bảo vệ dưới nước. Tình trạng đuối nước vẫn xảy ra hằng năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ.

Theo số liệu thống kê phổ cập kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước, toàn xã có khoảng 5.900 trẻ, gồm 1.110 trẻ mầm non, 2.733 học sinh tiểu học và 2.057 học sinh THCS. Riêng cấp tiểu học, có 2.430 em chưa biết bơi, chiếm 88,9%.

Tỷ lệ này cho thấy nhu cầu học bơi rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị nơi thực hành, đội ngũ hướng dẫn và phương án tổ chức để học sinh được tiếp cận an toàn.

Từ thực tế trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Kly lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi từ năm học 2026 - 2027. Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, địa phương chú trọng trang bị kỹ năng sống, giúp trẻ có thêm khả năng bảo vệ bản thân.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Ea Kly cho biết, số trẻ biết bơi trên địa bàn còn ít, trong khi nguy cơ từ ao, hồ và mưa lũ luôn hiện hữu. Việc đưa nội dung này vào nghị quyết là cơ sở để chính quyền, trường học và các đoàn thể cùng tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, học sinh khối 5 là nhóm được ưu tiên trong năm học 2026 - 2027. Mục tiêu đặt ra là các em hoàn thành khóa học, bơi được tối thiểu 25m và thành thạo kỹ năng thả nổi sinh tồn. Giai đoạn 2027 - 2030, địa phương dự kiến duy trì, mở rộng hoạt động tới học sinh các khối lớp khác.

Tại Trường Tiểu học Ea Kly, chủ trương này đã được đưa vào nghị quyết chi bộ. Ông Trương Xuân Hoà, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc dạy bơi phù hợp nhu cầu thực tế, bổ sung nội dung thiết thực cho giáo dục thể chất và kỹ năng sống. Tuy nhiên, trường chưa có bể bơi, học sinh phân bố tại nhiều điểm nên khó chủ động tổ chức thực hành; việc chuẩn bị giáo viên và kiểm tra, đánh giá kỹ năng cũng cần được hỗ trợ.

Trước mắt, nhà trường vận động phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện cho con tham gia các lớp học bơi, đồng thời rà soát tình hình để xây dựng phương án phù hợp khi có đủ điều kiện.

Chuẩn bị điều kiện để học sinh được thực hành

Toàn xã hiện có một bể bơi tại Trung tâm Văn hóa 719. Với số lượng học sinh đông, nhu cầu đầu tư thêm nơi thực hành tại trường học được đặt ra nhằm giúp các em, nhất là học sinh ở xa trung tâm, thuận tiện tiếp cận.

Theo kế hoạch, địa phương dự kiến xây dựng 5 bể bơi tại các phân hiệu và điểm chính Trường Tiểu học Krông Búk, Trường Tiểu học Ea Kly và Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến 1,29 tỷ đồng, bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác. Các bể được tính toán có mái che, hệ thống lọc nước để phục vụ lâu dài.

Lộ trình dự kiến từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 tập trung hoàn thiện hạ tầng; từ tháng 2 đến tháng 8/2027 tổ chức dạy bơi cho học sinh lớp 5. Các trường có trách nhiệm rà soát học sinh chưa biết bơi, bố trí mặt bằng và xây dựng lịch học sau khi công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Cùng với cơ sở vật chất, kế hoạch đặt mục tiêu 100% giáo viên giáo dục thể chất và nhân viên y tế trường học được tập huấn, cấp chứng chỉ về kỹ năng dạy bơi, cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu đuối nước.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly, việc tổ chức lớp cần dựa trên kết quả rà soát tại từng trường, thôn, buôn. Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị chuẩn bị đội ngũ, điều kiện vận hành và phương án kiểm tra kỹ năng học sinh.

Theo phương án, dự kiến mỗi lớp có 30 - 35 học sinh, một giáo viên hoặc huấn luyện viên giám sát tối đa 15 em dưới nước. Trạm Y tế xã bố trí lực lượng trong thời gian có lớp học; đoàn thanh niên hỗ trợ học sinh khởi động, giữ trật tự và các hoạt động trên bờ.

Để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia, địa phương dự kiến vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ dụng cụ và toàn bộ chi phí học bơi cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số khó khăn. Các thôn, buôn phối hợp lập danh sách, vận động phụ huynh đưa đón và quản lý con em.

Bên cạnh đó, địa phương hướng đến tổ chức Hội thi “Đường đua xanh Thiếu nhi” xã Ea Kly lần thứ I năm học 2026 - 2027, tạo thêm cơ hội tập luyện. Khi có nơi học an toàn, người hướng dẫn và sự đồng hành của gia đình, học sinh sẽ có điều kiện duy trì kỹ năng sau khóa học, từng bước thực hiện mục tiêu đã đặt ra trong nghị quyết.