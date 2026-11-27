Quang cảnh chương trình

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân không may tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố), 11 tháng đầu năm 2026, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025 (giảm 100 vụ, giảm 37 người chết và giảm 121 người bị thương).

Tuy nhiên, toàn thành phố vẫn xảy ra 703 vụ tai nạn giao thông, làm 390 người chết và 430 người bị thương; đáng chú ý, gần 54% số nạn nhân thuộc độ tuổi lao động (từ 28 đến 55 tuổi) và trên 80% số vụ xuất phát từ lỗi chủ quan, vi phạm quy tắc an toàn của người tham gia giao thông.

Chia sẻ với các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông

Thông qua các phóng sự thực tế “Những khoảng trống ở lại”, “Giữ bình yên trên những cung đường”, “Không ai trên đường một mình” cùng phần giao lưu trực tiếp đầy xúc động với thân nhân người bị nạn (chị Nguyễn Thị Phượng ở xã Tân Minh có chồng sống thực vật sau tai nạn giao thông; anh Phạm Ngọc Thoại ở xã Thượng Hồng mất hai người con trai trong cùng một ngày), chương trình đã khắc họa sâu sắc những nỗi đau dai dẳng, khoảng trống không thể bù đắp mà tai nạn giao thông để lại cho mỗi gia đình, qua đó nhắc nhở về giá trị vô giá của sự sống và trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giao lưu, trao đổi giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn

Cũng tại chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tham gia giao lưu, đối thoại trực tiếp, phân tích thực trạng ùn tắc, nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế vào khung giờ cao điểm, khi công nhân đi làm, tan ca khi mật độ xe máy đan xen với xe tải, xe đầu kéo container.

Trên cơ sở đó, các vị khách mời đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông bền vững như: hoàn thiện tổ chức giao thông, khắc phục bất cập hạ tầng tại cổng các khu công nghiệp; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong việc tổ chức xe đưa đón, điều tiết lệch giờ tan ca và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người lao động, nhất là lao động từ địa phương khác đến làm việc tại Hải Phòng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân gửi lời thăm hỏi, sẻ chia sâu sắc tới thân nhân những tử vong và những người đang mang thương tật do tai nạn giao thông.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì tổ chức chương trình giàu tính nhân văn suốt 4 năm liên tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, phát triển kinh tế và hạ tầng giao thông phải luôn đi đôi với bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hằng năm, Phó Chủ tịch thành phố Lê Anh Quân đề nghị các cấp, các ngành, địa phương xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuyệt đối tuân thủ thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; các doanh nghiệp vận tải, logistics siết chặt quản lý phương tiện, không ép chuyến hay để lái xe làm việc quá giờ; tăng cường tuần tra khép kín, ứng dụng công nghệ số, mở rộng hệ thống camera giám sát để phạt nguội và xóa bỏ các “điểm đen” tai nạn; đồng thời nhân rộng các mô hình tự quản ở cơ sở và chung tay chăm lo, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hội nhóm lái xe trao quà hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp và các hội nhóm lái xe đã trao những phần quà nghĩa tình tới 12 nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, góp phần động viên, tiếp thêm điểm tựa để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống./.