Từ nỗi đau mất người thân, gia đình nữ giáo viên trao đi hy vọng sống

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ nhiều bệnh viện trên cả nước thực hiện quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai.

Người hiến tạng là một cô giáo trẻ sinh năm 2004, quê Đak Pơ, Gia Lai. Ngày 10/10, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng.

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người bệnh được thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo quy định chuyên môn.

Đối diện với mất mát lớn, gia đình cô giáo trẻ đã quyết định hiến tặng những tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép. Gan và thận được tiếp nhận, điều phối để phục vụ công tác ghép tạng.

Để triển khai quy trình này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Ê-kíp y bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng trước ca lấy tạng. Ảnh: BVCC

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành cùng hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Trong quá trình đó, đội ngũ y tế tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục hồi sức người hiến, phối hợp với các đơn vị để bảo đảm điều kiện chuyên môn cho việc lấy và điều phối tạng.

Theo đó, sự kiện đánh dấu bước tiến trong công tác hiến, ghép mô, tạng tại Gia Lai, đồng thời cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa các cơ sở y tế trong việc đưa tạng hiến đến với người bệnh.

Bên cạnh đó, nghĩa cử của gia đình người hiến cũng góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng, giúp những người đang chờ ghép có thêm hy vọng được sống.