Được đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Quân đội phát biểu tại chương trình gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hoa (nghệ danh Đỗ Tố Hoa), giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có dịp chia sẻ về hành trình rèn luyện, trưởng thành và khát vọng cống hiến. Từ những sân khấu nghệ thuật quốc tế đến bục giảng hôm nay, nữ giảng viên, ca sĩ luôn tâm niệm tài năng của người chiến sĩ - nghệ sĩ phải gắn với trách nhiệm phục vụ bộ đội, lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, văn hóa dân tộc và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.