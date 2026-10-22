Từ niềm yêu thích tiếng Trung đến "Hành trình đỏ"

Lựa chọn khác biệt

Bố là giáo viên dạy Toán, mẹ là giáo viên dạy Văn, vì thế, ban đầu, gia đình Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi mong muốn em tập trung vào hai môn học này để có bố mẹ đồng hành, trực tiếp chỉ bảo. Thế nhưng, cô học trò Trường THCS Bắc Hà lại có một lựa chọn khác. Từ năm lớp 6, Tuệ Nhi dành niềm yêu thích đặc biệt cho tiếng Trung và quyết tâm theo đuổi môn học này.

Lựa chọn của Nhi ban đầu khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Tiếng Trung là môn học mới, mặc dù bố mẹ không thể trực tiếp hướng dẫn, nhưng Tuệ Nhi không từ bỏ. Em học trên lớp với cô giáo bộ môn, dành thời gian tự học ở nhà và từng bước theo đuổi niềm yêu thích ngoại ngữ của mình.

Chị Đỗ Ngọc Nhung - mẹ của Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi chia sẻ: “Trong quá trình học tập của con, tôi thấy con rất nỗ lực và đặc biệt yêu thích tiếng Trung. Chúng tôi cũng dần hiểu ra, con cái không chỉ nên đi theo con đường bố mẹ đã vạch sẵn, mà cần có hướng đi theo đúng đam mê, sở thích của mình”.

Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi đã sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, với nhiều năm liên tiếp là học sinh xuất sắc toàn diện, từng giành huy chương Bạc Cuộc thi Toán Quốc tế ASMO tại vòng thi cấp quốc gia năm học 2022 - 2023 cùng nhiều giải thưởng tại các cuộc thi các cấp.

Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, khi đang học lớp 7, Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi đã mạnh dạn thi vượt cấp và giành giải Khuyến khích trong Kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Trung Quốc lớp 9 cấp tỉnh.

Cũng trong năm 2025, Tuệ Nhi giành giải Nhì cuộc thi sáng tác văn học “Lào Cai - vươn tới tương lai” cấp tỉnh. Những kết quả trên là minh chứng rõ nhất cho thấy tinh thần ham học hỏi, ý chí tự học, tự sáng tạo và không ngừng vươn lên của cô học trò nhỏ ở vùng cao Bắc Hà.

Từ lớp học vùng cao đến cuộc gặp gỡ

xuyên biên giới

Tháng 9/2026, Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi cùng 13 đại biểu thiếu nhi đến từ nhiều địa phương trong cả nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ” tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong 7 ngày, đoàn thiếu nhi Việt Nam tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và chia sẻ kinh nghiệm công tác Đội với thiếu nhi Trung Quốc. Bài học lịch sử có thể bắt đầu từ một địa chỉ đỏ; bài học văn hóa có thể đến từ tiết mục nghệ thuật; còn bài học về tình hữu nghị có thể bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giữa hai người bạn nhỏ.

Tuệ Nhi chia sẻ: “Những trải nghiệm trong chuyến đi Vân Nam giúp em nhận ra học tập không chỉ để đạt điểm số hay giành giải thưởng. Kiến thức còn là hành trang để bản thân bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc”.

Từ không gian quen thuộc của trường học ở vùng cao Bắc Hà, Tuệ Nhi bước vào môi trường rộng hơn, nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều yêu cầu phải chủ động giao tiếp, quan sát và học hỏi. Những địa chỉ đỏ lịch sử giúp em hiểu thêm về quá khứ; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mở ra những nét tương đồng và khác biệt giữa thiếu nhi hai nước.

Đáng nhớ hơn là các cuộc trò chuyện giữa những người bạn cùng trang lứa. Ở đó, khoảng cách về biên giới dường như nhỏ lại. Những câu chuyện về trường học, bạn bè, sở thích, văn hóa và quê hương trở thành điểm chung để các em học sinh lần đầu gặp nhau có thể nhanh chóng kết nối.

Tuệ Nhi cùng các bạn tham gia các hoạt động trải nghiệm trong chương trình "Hành trình đỏ" tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cô giáo Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Hà cho biết: “Câu chuyện về Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi sẽ giúp lan tỏa tấm gương học tập xuất sắc cho học sinh toàn trường. Qua đó, khẳng định học sinh Trường THCS Bắc Hà không chỉ nỗ lực, tự tin mà còn được phát triển toàn diện và có cơ hội giao lưu, học hỏi các bạn ngoài đất nước Việt Nam”.

Câu chuyện của Tuệ Nhi là minh chứng rõ nét cho thấy, khi trẻ em vùng cao có thêm cơ hội tiếp cận những sân chơi trí tuệ, ngoại ngữ, văn hóa và giao lưu quốc tế thì khoảng cách địa lý không còn là rào cản về tri thức và cuộc sống trong tương lai.